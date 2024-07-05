https://crimea.ria.ru/20240705/dvoe-detey-i-chetvero-vzroslykh-raneny-posle-ataki-dronov-na-kuban-1138614774.html

Двое детей и четверо взрослых ранены после атаки дронов на Кубань

Двое детей и четверо взрослых ранены после атаки дронов на Кубань - РИА Новости Крым, 05.07.2024

Двое детей и четверо взрослых ранены после атаки дронов на Кубань

Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали при ночной атаке дронов ВСУ на Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T06:34

2024-07-05T06:34

2024-07-05T06:49

кубань

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

вениамин кондратьев

краснодарский край

прокуратура краснодарского края

общество

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали при ночной атаке дронов ВСУ на Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.По его данным, ПВО сбили над регионом несколько беспилотников. Обломки дронов упали на трехэтажный жилой дом. Кондратьев добавил, что остальных жильцов дома эвакуировали. Для них подготовлен пункт временного размещения.Кроме этого, отметил губернатор края, нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города. Идут ремонтно-восстановительные работы.В ночь на пятницу ВСУ выпустили 10 дронов по Ростовской области. В результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе.

https://crimea.ria.ru/20240621/pri-atake-dronov-vsu-na-krasnodar-est-pogibshiy-1138260222.html

кубань

краснодарский край

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2024

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кубань, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, вениамин кондратьев, краснодарский край, прокуратура краснодарского края, общество, безопасность, новости