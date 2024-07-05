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Двое детей и четверо взрослых ранены после атаки дронов на Кубань
Двое детей и четверо взрослых ранены после атаки дронов на Кубань - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Двое детей и четверо взрослых ранены после атаки дронов на Кубань
Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали при ночной атаке дронов ВСУ на Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T06:34
2024-07-05T06:34
2024-07-05T06:49
кубань
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
вениамин кондратьев
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали при ночной атаке дронов ВСУ на Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.По его данным, ПВО сбили над регионом несколько беспилотников. Обломки дронов упали на трехэтажный жилой дом. Кондратьев добавил, что остальных жильцов дома эвакуировали. Для них подготовлен пункт временного размещения.Кроме этого, отметил губернатор края, нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города. Идут ремонтно-восстановительные работы.В ночь на пятницу ВСУ выпустили 10 дронов по Ростовской области. В результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе.
https://crimea.ria.ru/20240621/pri-atake-dronov-vsu-na-krasnodar-est-pogibshiy-1138260222.html
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кубань, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, вениамин кондратьев, краснодарский край, прокуратура краснодарского края, общество, безопасность, новости
Двое детей и четверо взрослых ранены после атаки дронов на Кубань
В Приморско-Ахтарске на Кубани после атаки дронов на жилой дом ранены шесть человек
06:34 05.07.2024 (обновлено: 06:49 05.07.2024)