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Больше 4 тысяч абонентов обесточены после удара ВСУ по Херсонской области
Больше 4 тысяч абонентов обесточены после удара ВСУ по Херсонской области - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Больше 4 тысяч абонентов обесточены после удара ВСУ по Херсонской области
Семь населенных пунктов Херсонской области остались без электроснабжения после обстрела украинских боевиков. Об этом сообщает губернатор региона Владимир... РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T11:46
2024-07-05T11:46
2024-07-05T14:06
херсонская область
владимир сальдо
обстрелы всу
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новые регионы россии
жкх
электросети
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Семь населенных пунктов Херсонской области остались без электроснабжения после обстрела украинских боевиков. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.По информации Владимира Сальдо, удар вывел из строя электроподстанцию 35кВ. В результате проблемы с электричеством возникли в семи населенных пунктах: Голой Пристани, Старой Збурьевке, Новой Збурьевке, Малой Кардашинке, Большой Кардашинке, Коханах, Гладковке.За минувшую ночь 50 украинских дронов уничтожены над тремя регионами России. ПВО работали над Краснодарским краем, Ростовской и Запорожской областями.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по электростанции на Запорожье - 1,8 тыс абонентов без светаПосле удара ВСУ по электроподстанции в Пологах света не будет 10 сутокУкраинские дроны подожгли электроподстанцию в Запорожской области
херсонская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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херсонская область, владимир сальдо, обстрелы всу, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, жкх, электросети, новости
Больше 4 тысяч абонентов обесточены после удара ВСУ по Херсонской области
Семь населенных пунктов Херсонской области обесточены после удара ВСУ по подстанции
11:46 05.07.2024 (обновлено: 14:06 05.07.2024)