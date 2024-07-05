https://crimea.ria.ru/20240705/nad-tremya-regionami-rossii-sbili-50-bespilotnikov-vsu-1138615079.html
Над тремя регионами России сбили 50 беспилотников ВСУ
Над тремя регионами России сбили 50 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Над тремя регионами России сбили 50 беспилотников ВСУ
50 украинских дронов уничтожены за ночь над тремя регионами России. ПВО работали над Краснодарским краем, Ростовской и Запорожской областями, сообщили в... РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T07:29
2024-07-05T07:29
2024-07-05T07:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. 50 украинских дронов уничтожены за ночь над тремя регионами России. ПВО работали над Краснодарским краем, Ростовской и Запорожской областями, сообщили в Минобороны.Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате атаки на Приморско-Ахтарск ранения получили шесть человек, в том числе двое детей. Поврежден трехэтажный жилой дом, жильцы эвакуированы, а также нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города.В Ростовской области обломки сбитых БПЛА привели к пожарам на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе.
https://crimea.ria.ru/20240702/tri-bespilotnika-sbity-nochyu-nad-krymom-1138519967.html
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пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, ростовская область, кубань, краснодарский край, запорожская область, новости
Над тремя регионами России сбили 50 беспилотников ВСУ
Силы ПВО за ночь сбили 50 беспилотников над Кубанью, Ростовской и Запорожской областями
07:29 05.07.2024 (обновлено: 07:40 05.07.2024)