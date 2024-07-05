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Над тремя регионами России сбили 50 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 05.07.2024
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Над тремя регионами России сбили 50 беспилотников ВСУ
Над тремя регионами России сбили 50 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Над тремя регионами России сбили 50 беспилотников ВСУ
50 украинских дронов уничтожены за ночь над тремя регионами России. ПВО работали над Краснодарским краем, Ростовской и Запорожской областями, сообщили в... РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T07:29
2024-07-05T07:40
пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
ростовская область
кубань
краснодарский край
запорожская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. 50 украинских дронов уничтожены за ночь над тремя регионами России. ПВО работали над Краснодарским краем, Ростовской и Запорожской областями, сообщили в Минобороны.Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате атаки на Приморско-Ахтарск ранения получили шесть человек, в том числе двое детей. Поврежден трехэтажный жилой дом, жильцы эвакуированы, а также нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города.В Ростовской области обломки сбитых БПЛА привели к пожарам на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе.
https://crimea.ria.ru/20240702/tri-bespilotnika-sbity-nochyu-nad-krymom-1138519967.html
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пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, ростовская область, кубань, краснодарский край, запорожская область, новости
Над тремя регионами России сбили 50 беспилотников ВСУ

Силы ПВО за ночь сбили 50 беспилотников над Кубанью, Ростовской и Запорожской областями

07:29 05.07.2024 (обновлено: 07:40 05.07.2024)
 
© РИА НовостиПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. 50 украинских дронов уничтожены за ночь над тремя регионами России. ПВО работали над Краснодарским краем, Ростовской и Запорожской областями, сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены 14 БПЛА над территорией Краснодарского края, 26 беспилотников над Запорожской областью, а также уничтожены и подавлены 10 дронов над территорией Ростовской области", - сказано в сообщении.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате атаки на Приморско-Ахтарск ранения получили шесть человек, в том числе двое детей. Поврежден трехэтажный жилой дом, жильцы эвакуированы, а также нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города.
В Ростовской области обломки сбитых БПЛА привели к пожарам на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе.
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Три беспилотника сбиты ночью над Крымом
 
ПВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьРостовская областьКубаньКраснодарский крайЗапорожская областьНовости
 
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