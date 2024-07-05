https://crimea.ria.ru/20240705/nad-tremya-regionami-rossii-sbili-50-bespilotnikov-vsu-1138615079.html

Над тремя регионами России сбили 50 беспилотников ВСУ

Над тремя регионами России сбили 50 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 05.07.2024

Над тремя регионами России сбили 50 беспилотников ВСУ

50 украинских дронов уничтожены за ночь над тремя регионами России. ПВО работали над Краснодарским краем, Ростовской и Запорожской областями, сообщили в... РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T07:29

2024-07-05T07:29

2024-07-05T07:40

пво

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

ростовская область

кубань

краснодарский край

запорожская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. 50 украинских дронов уничтожены за ночь над тремя регионами России. ПВО работали над Краснодарским краем, Ростовской и Запорожской областями, сообщили в Минобороны.Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате атаки на Приморско-Ахтарск ранения получили шесть человек, в том числе двое детей. Поврежден трехэтажный жилой дом, жильцы эвакуированы, а также нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города.В Ростовской области обломки сбитых БПЛА привели к пожарам на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе.

https://crimea.ria.ru/20240702/tri-bespilotnika-sbity-nochyu-nad-krymom-1138519967.html

ростовская область

кубань

краснодарский край

запорожская область

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пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, ростовская область, кубань, краснодарский край, запорожская область, новости