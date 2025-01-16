https://crimea.ria.ru/20250116/osvobozhdal-kurskuyu-oblast-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svo-1143414133.html

Освобождал Курскую область: в Севастополе простились с героем СВО

Освобождал Курскую область: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Освобождал Курскую область: в Севастополе простились с героем СВО

В Севастополе простились с героем специальной военной операции, гвардии старшим матросом Игорем Руслановичем Зубко. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T21:02

2025-01-16T21:02

2025-01-16T21:02

севастополь

михаил развожаев

память

утраты

герои сво

новости сво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем специальной военной операции, гвардии старшим матросом Игорем Руслановичем Зубко. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.После учебы Игорь Зубко был призван в армию, после чего решил связать свою жизнь со службой в Вооруженных Силах.Игорь Зубко погиб как герой, выполняя задачи при освобождении Курской области от укронацистских захватчиков.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, память, утраты, герои сво, новости сво, новости