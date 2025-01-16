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Освобождал Курскую область: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 16.01.2025
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Освобождал Курскую область: в Севастополе простились с героем СВО
Освобождал Курскую область: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Освобождал Курскую область: в Севастополе простились с героем СВО
В Севастополе простились с героем специальной военной операции, гвардии старшим матросом Игорем Руслановичем Зубко. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T21:02
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севастополь
михаил развожаев
память
утраты
герои сво
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем специальной военной операции, гвардии старшим матросом Игорем Руслановичем Зубко. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.После учебы Игорь Зубко был призван в армию, после чего решил связать свою жизнь со службой в Вооруженных Силах.Игорь Зубко погиб как герой, выполняя задачи при освобождении Курской области от укронацистских захватчиков.
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, память, утраты, герои сво, новости сво, новости
Освобождал Курскую область: в Севастополе простились с героем СВО

В Севастополе проводили в последний путь гвардии старшего матроса Игоря Зубко

21:02 16.01.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваГвоздики
Гвоздики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем специальной военной операции, гвардии старшим матросом Игорем Руслановичем Зубко. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Игорь Русланович родился и вырос в Севастополе, окончил школу №14. После школы учился в Севастопольском судостроительном колледже и получил специальность сварщика", – говорится в сообщении.

После учебы Игорь Зубко был призван в армию, после чего решил связать свою жизнь со службой в Вооруженных Силах.

"Игорь Русланович заключил контракт с Минобороны России в 2022 году и участвовал в специальной военной операции практически с первых ее дней. Воевал инициативно, со смекалкой, а в боях проявил мужество и отвагу", – подчеркнул губернатор.

Игорь Зубко погиб как герой, выполняя задачи при освобождении Курской области от укронацистских захватчиков.
© Telegram Михаил РазвожаевИгорь Зубко
Игорь Зубко
© Telegram Михаил Развожаев
Игорь Зубко
СевастопольМихаил РазвожаевПамятьУтратыГерои СВОНовости СВОНовости
 
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