Рейтинг@Mail.ru
Дэвид Линч - биография - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250116/devid-linch---biografiya-1143415512.html
Дэвид Линч - биография
Дэвид Линч - биография - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Дэвид Линч - биография
Американский кинематографист, режиссер, сценарисит Дэвид Кит Линч родился 20 января 1946 года в Миссуле (штат Монтана, США) в семье ученого, работавшего в... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T21:53
2025-01-16T22:07
биография
утраты
кино
сша
дэвид линч
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143415392_0:198:2705:1720_1920x0_80_0_0_876e6b4dafca90807d76b5e721fa55f0.jpg
Американский кинематографист, режиссер, сценарисит Дэвид Кит Линч родился 20 января 1946 года в Миссуле (штат Монтана, США) в семье ученого, работавшего в министерстве сельского хозяйства США. Намереваясь стать художником, в 1963 году Дэвид Линч поступил в Коркоранскую школу искусств в Вашингтоне; на формировании его художественных взглядов заметный отпечаток наложило увлечение творчеством австрийского художника-экспрессиониста Оскара Кокошки. В начале 1966 года Дэвид Линч перебрался в Филадельфию, где начал заниматься в Пенсильванской академии изящных искусств. В 1967 Дэвид Линч снимает одноминутный анимационный фильм "Six Men Getting Sick" и на 16-миллиметровой пленке полуигровой, полуанимационный "Алфавит", вошедший в один из знаменитых альманахов авангардного кино. В 1970 году Дэвид создал анимационную картину "Бабушка". В 1972 году Дэвид Линч приступил к работе над первым своим полнометражным фильмом – "Человек-ластик" ("Eraserhead"). Картина вышла в 1977 году и сразу сделала Линча культовой фигурой. Начинающего режиссера заметил Мeл Брукс, на студии которого Линч в 1980 году и поставил фильм "Человек-слон".Вышедший на экраны в 1990 году сериал "Твин Пикс" неожиданно превратился в культурный феномен. За фильм "Дикие сердцем", с Николасом Кейджем и Лорой Дерн в главных ролях, режиссер был удостоен "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля 1990 года. В 1999 году Дэвид Линч поставил фильм "Простая история". В сентябре 2006 года в рамках Венецианского кинофестиваля состоялась премьера фильма Линча "Внутренняя империя".Лауреат премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе, "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и почетного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля, трижды номинировался на "Оскар" за лучшую режиссуру. Характерные черты режиссерского стиля Линча — сюрреализм, темы снов и иллюзорности реальности. Элементы сюжета в его фильмах с трудом поддаются объяснению и допускают различные трактовки. Этот необычный стиль прославил Линча и сделал его культовым режиссером. Самые известные работы - ленты "Синий бархат", "Шоссе в никуда", "Внутренняя империя" и "Малхолланд Драйв", а также сериал "Твин Пикс", который в 1990-е нарушил каноны телевизионной драматургии и повлиял на ее развитие в современности.Скончался 16 января 2025 года на 79-м году жизни.
https://crimea.ria.ru/20250116/umer-devid-linch-1143414829.html
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143415392_241:0:2705:1848_1920x0_80_0_0_af79d265b92b0a9f998a452173cf79db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
биография, утраты, кино, сша, дэвид линч
Дэвид Линч - биография

Биография Дэвида Линча

21:53 16.01.2025 (обновлено: 22:07 16.01.2025)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкРежиссер Дэвид Линч
Режиссер Дэвид Линч
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Американский кинематографист, режиссер, сценарисит Дэвид Кит Линч родился 20 января 1946 года в Миссуле (штат Монтана, США) в семье ученого, работавшего в министерстве сельского хозяйства США.
Намереваясь стать художником, в 1963 году Дэвид Линч поступил в Коркоранскую школу искусств в Вашингтоне; на формировании его художественных взглядов заметный отпечаток наложило увлечение творчеством австрийского художника-экспрессиониста Оскара Кокошки.
В начале 1966 года Дэвид Линч перебрался в Филадельфию, где начал заниматься в Пенсильванской академии изящных искусств. В 1967 Дэвид Линч снимает одноминутный анимационный фильм "Six Men Getting Sick" и на 16-миллиметровой пленке полуигровой, полуанимационный "Алфавит", вошедший в один из знаменитых альманахов авангардного кино.
В 1970 году Дэвид создал анимационную картину "Бабушка".
В 1972 году Дэвид Линч приступил к работе над первым своим полнометражным фильмом – "Человек-ластик" ("Eraserhead"). Картина вышла в 1977 году и сразу сделала Линча культовой фигурой. Начинающего режиссера заметил Мeл Брукс, на студии которого Линч в 1980 году и поставил фильм "Человек-слон".
Вышедший на экраны в 1990 году сериал "Твин Пикс" неожиданно превратился в культурный феномен.
За фильм "Дикие сердцем", с Николасом Кейджем и Лорой Дерн в главных ролях, режиссер был удостоен "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля 1990 года.
В 1999 году Дэвид Линч поставил фильм "Простая история".
В сентябре 2006 года в рамках Венецианского кинофестиваля состоялась премьера фильма Линча "Внутренняя империя".
Лауреат премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе, "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и почетного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля, трижды номинировался на "Оскар" за лучшую режиссуру.
Характерные черты режиссерского стиля Линча — сюрреализм, темы снов и иллюзорности реальности. Элементы сюжета в его фильмах с трудом поддаются объяснению и допускают различные трактовки. Этот необычный стиль прославил Линча и сделал его культовым режиссером.
Самые известные работы - ленты "Синий бархат", "Шоссе в никуда", "Внутренняя империя" и "Малхолланд Драйв", а также сериал "Твин Пикс", который в 1990-е нарушил каноны телевизионной драматургии и повлиял на ее развитие в современности.
Скончался 16 января 2025 года на 79-м году жизни.
Дэвид Линч - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
21:25
Умер Дэвид Линч
 
БиографияУтратыКиноСШАДэвид Линч
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:21В Россельхознадзоре отобрали пробы рыб в районах выброса мазута
22:03На Украине цыгане устроили бунт против силовой мобилизации
21:53Дэвид Линч - биография
21:33Дорога в Косьмо-Дамиановский монастырь в Крыму на Крещенье будет закрыта
21:25Умер Дэвид Линч
21:22Миротворцы НАТО на Украине: когда примут окончательно решение
21:02Освобождал Курскую область: в Севастополе простились с героем СВО
20:48Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в России
20:35Путин подписал указ о призыве россиян в запасе на военные сборы
20:32Глава МЧС РФ проверил работы по очистке побережья в Крыму
20:14Инициатива у русских – заявление Зеленского о ситуации на фронте
19:48Парад планет: какие небесные тела можно увидеть сейчас
19:31Помощник Путина прокомментировал его возможную встречу с Трампом
19:07Сирия согласилась разместить миротворцев ООН у границы с Израилем
18:41В Анапе обнаружили мазут вдоль линии пляжей
18:31Почти 80% светофоров в Симферополе перевели в "умный" режим
18:09Проект "Зеленский": зачем Британии нужен столетний договор с Украиной
17:56Ученые исследовали выбросившуюся на берег в Севастополе хамсу
17:36Рейд в Севастополе открыт
17:26Когда в Симферополе достроят Детский центр театрального искусства
Лента новостейМолния