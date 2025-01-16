https://crimea.ria.ru/20250116/devid-linch---biografiya-1143415512.html

Дэвид Линч - биография

Дэвид Линч - биография - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Дэвид Линч - биография

Американский кинематографист, режиссер, сценарисит Дэвид Кит Линч родился 20 января 1946 года в Миссуле (штат Монтана, США) в семье ученого, работавшего в... РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T21:53

2025-01-16T21:53

2025-01-16T22:07

биография

утраты

кино

сша

дэвид линч

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143415392_0:198:2705:1720_1920x0_80_0_0_876e6b4dafca90807d76b5e721fa55f0.jpg

Американский кинематографист, режиссер, сценарисит Дэвид Кит Линч родился 20 января 1946 года в Миссуле (штат Монтана, США) в семье ученого, работавшего в министерстве сельского хозяйства США. Намереваясь стать художником, в 1963 году Дэвид Линч поступил в Коркоранскую школу искусств в Вашингтоне; на формировании его художественных взглядов заметный отпечаток наложило увлечение творчеством австрийского художника-экспрессиониста Оскара Кокошки. В начале 1966 года Дэвид Линч перебрался в Филадельфию, где начал заниматься в Пенсильванской академии изящных искусств. В 1967 Дэвид Линч снимает одноминутный анимационный фильм "Six Men Getting Sick" и на 16-миллиметровой пленке полуигровой, полуанимационный "Алфавит", вошедший в один из знаменитых альманахов авангардного кино. В 1970 году Дэвид создал анимационную картину "Бабушка". В 1972 году Дэвид Линч приступил к работе над первым своим полнометражным фильмом – "Человек-ластик" ("Eraserhead"). Картина вышла в 1977 году и сразу сделала Линча культовой фигурой. Начинающего режиссера заметил Мeл Брукс, на студии которого Линч в 1980 году и поставил фильм "Человек-слон".Вышедший на экраны в 1990 году сериал "Твин Пикс" неожиданно превратился в культурный феномен. За фильм "Дикие сердцем", с Николасом Кейджем и Лорой Дерн в главных ролях, режиссер был удостоен "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля 1990 года. В 1999 году Дэвид Линч поставил фильм "Простая история". В сентябре 2006 года в рамках Венецианского кинофестиваля состоялась премьера фильма Линча "Внутренняя империя".Лауреат премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе, "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и почетного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля, трижды номинировался на "Оскар" за лучшую режиссуру. Характерные черты режиссерского стиля Линча — сюрреализм, темы снов и иллюзорности реальности. Элементы сюжета в его фильмах с трудом поддаются объяснению и допускают различные трактовки. Этот необычный стиль прославил Линча и сделал его культовым режиссером. Самые известные работы - ленты "Синий бархат", "Шоссе в никуда", "Внутренняя империя" и "Малхолланд Драйв", а также сериал "Твин Пикс", который в 1990-е нарушил каноны телевизионной драматургии и повлиял на ее развитие в современности.Скончался 16 января 2025 года на 79-м году жизни.

https://crimea.ria.ru/20250116/umer-devid-linch-1143414829.html

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биография, утраты, кино, сша, дэвид линч