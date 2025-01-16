https://crimea.ria.ru/20250116/v-rosselkhoznadzore-otobrali-proby-ryb-v-rayonakh-vybrosa-mazuta-1143410798.html
В Россельхознадзоре отобрали пробы рыб в районах выброса мазута
В Россельхознадзоре отобрали пробы рыб в районах выброса мазута - РИА Новости Крым, 16.01.2025
В Россельхознадзоре отобрали пробы рыб в районах выброса мазута
Специалисты Азово-Черноморского межрегионального управления (АЧМУ) Россельхознадзора взяли на анализ экземпляры рыб в регионах, где были зафиксированы выбросы... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T22:21
2025-01-16T22:21
2025-01-16T22:21
россельхознадзор
новости
новости крыма
крым
херсонская область
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143408570_0:84:1280:804_1920x0_80_0_0_993e57e5fc248a2d8a0263862d363aa8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Специалисты Азово-Черноморского межрегионального управления (АЧМУ) Россельхознадзора взяли на анализ экземпляры рыб в регионах, где были зафиксированы выбросы нефтепродуктов. Ведомство усилит контроль за качеством рыбной продукции, сообщает пресс-служба ведомства.В Керчи были взяты пробы замороженной тюльки и охлажденного пиленгаса у двух хозяйствующих субъектов. Вся рыба была выловлена в Азовском море.Кроме того, в Севастополе на набережной Андрея Первозванного сотрудники Россельхознадзора отобрали две пробы черноморской хамсы, выброшенной из Черного моря на берег по неизвестным причинам. Также в Севастополе отобраны пробы на двух судах (ставрида и хамса свежемороженая), перечислили в ведомстве.В озере Сиваш в Херсонской области были отобраны три пробы камбалы. Все материалы направлены на исследования в специализированные лаборатории, подчеркнули в Россельхознадзоре.Ранее в Институте биологии южных морей сообщили, что в мертвой хамсе, которая была обнаружена на набережной Андрея Первозванного в Севастополе, не обнаружили признаков токсического поражения нефтепродуктами.Глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что исследования не показали отклонений в черноморской рыбе после разлива мазута в акватории из-за крушения танкеров "Волгонефть".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые исследовали выбросившуюся на берег в Севастополе хамсуВ Крыму оценили риски употребления выловленной в Черном море рыбыНовый способ сбора мазута применили на практике в Крыму
крым
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143408570_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a1f30618a471d0fa69c550151f4d10aa.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россельхознадзор, новости, новости крыма, крым, херсонская область, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
В Россельхознадзоре отобрали пробы рыб в районах выброса мазута
Контроль за качеством добытой в Черном и Азовском морях рыбы усилил Россельхознадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Специалисты Азово-Черноморского межрегионального управления (АЧМУ) Россельхознадзора взяли на анализ экземпляры рыб в регионах, где были зафиксированы выбросы нефтепродуктов. Ведомство усилит контроль за качеством рыбной продукции, сообщает пресс-служба ведомства.
"В целях мониторинга загрязнения рыбы и рыбной продукции мазутом и предупреждения населения Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора провело ряд мероприятий по взятию проб в подведомственных регионах, в том числе – где зафиксированы выбросы продуктов нефтепереработки", – сказано в сообщении.
В Керчи были взяты пробы замороженной тюльки и охлажденного пиленгаса у двух хозяйствующих субъектов. Вся рыба была выловлена в Азовском море.
Кроме того, в Севастополе на набережной Андрея Первозванного сотрудники Россельхознадзора отобрали две пробы черноморской хамсы, выброшенной из Черного моря на берег по неизвестным причинам. Также в Севастополе отобраны пробы на двух судах (ставрида и хамса свежемороженая), перечислили в ведомстве.
В озере Сиваш в Херсонской области были отобраны три пробы камбалы. Все материалы направлены на исследования в специализированные лаборатории, подчеркнули в Россельхознадзоре.
Ранее в Институте биологии южных морей сообщили, что в мертвой хамсе, которая была обнаружена на набережной Андрея Первозванного в Севастополе, не обнаружили признаков токсического поражения нефтепродуктами.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что исследования не показали отклонений
в черноморской рыбе после разлива мазута в акватории из-за крушения танкеров "Волгонефть".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: