https://crimea.ria.ru/20250116/v-rosselkhoznadzore-otobrali-proby-ryb-v-rayonakh-vybrosa-mazuta-1143410798.html

В Россельхознадзоре отобрали пробы рыб в районах выброса мазута

В Россельхознадзоре отобрали пробы рыб в районах выброса мазута - РИА Новости Крым, 16.01.2025

В Россельхознадзоре отобрали пробы рыб в районах выброса мазута

Специалисты Азово-Черноморского межрегионального управления (АЧМУ) Россельхознадзора взяли на анализ экземпляры рыб в регионах, где были зафиксированы выбросы... РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T22:21

2025-01-16T22:21

2025-01-16T22:21

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танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Специалисты Азово-Черноморского межрегионального управления (АЧМУ) Россельхознадзора взяли на анализ экземпляры рыб в регионах, где были зафиксированы выбросы нефтепродуктов. Ведомство усилит контроль за качеством рыбной продукции, сообщает пресс-служба ведомства.В Керчи были взяты пробы замороженной тюльки и охлажденного пиленгаса у двух хозяйствующих субъектов. Вся рыба была выловлена в Азовском море.Кроме того, в Севастополе на набережной Андрея Первозванного сотрудники Россельхознадзора отобрали две пробы черноморской хамсы, выброшенной из Черного моря на берег по неизвестным причинам. Также в Севастополе отобраны пробы на двух судах (ставрида и хамса свежемороженая), перечислили в ведомстве.В озере Сиваш в Херсонской области были отобраны три пробы камбалы. Все материалы направлены на исследования в специализированные лаборатории, подчеркнули в Россельхознадзоре.Ранее в Институте биологии южных морей сообщили, что в мертвой хамсе, которая была обнаружена на набережной Андрея Первозванного в Севастополе, не обнаружили признаков токсического поражения нефтепродуктами.Глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что исследования не показали отклонений в черноморской рыбе после разлива мазута в акватории из-за крушения танкеров "Волгонефть".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые исследовали выбросившуюся на берег в Севастополе хамсуВ Крыму оценили риски употребления выловленной в Черном море рыбыНовый способ сбора мазута применили на практике в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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