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В Россельхознадзоре отобрали пробы рыб в районах выброса мазута - РИА Новости Крым, 16.01.2025
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В Россельхознадзоре отобрали пробы рыб в районах выброса мазута
В Россельхознадзоре отобрали пробы рыб в районах выброса мазута - РИА Новости Крым, 16.01.2025
В Россельхознадзоре отобрали пробы рыб в районах выброса мазута
Специалисты Азово-Черноморского межрегионального управления (АЧМУ) Россельхознадзора взяли на анализ экземпляры рыб в регионах, где были зафиксированы выбросы... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T22:21
2025-01-16T22:21
россельхознадзор
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крым
херсонская область
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Специалисты Азово-Черноморского межрегионального управления (АЧМУ) Россельхознадзора взяли на анализ экземпляры рыб в регионах, где были зафиксированы выбросы нефтепродуктов. Ведомство усилит контроль за качеством рыбной продукции, сообщает пресс-служба ведомства.В Керчи были взяты пробы замороженной тюльки и охлажденного пиленгаса у двух хозяйствующих субъектов. Вся рыба была выловлена в Азовском море.Кроме того, в Севастополе на набережной Андрея Первозванного сотрудники Россельхознадзора отобрали две пробы черноморской хамсы, выброшенной из Черного моря на берег по неизвестным причинам. Также в Севастополе отобраны пробы на двух судах (ставрида и хамса свежемороженая), перечислили в ведомстве.В озере Сиваш в Херсонской области были отобраны три пробы камбалы. Все материалы направлены на исследования в специализированные лаборатории, подчеркнули в Россельхознадзоре.Ранее в Институте биологии южных морей сообщили, что в мертвой хамсе, которая была обнаружена на набережной Андрея Первозванного в Севастополе, не обнаружили признаков токсического поражения нефтепродуктами.Глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что исследования не показали отклонений в черноморской рыбе после разлива мазута в акватории из-за крушения танкеров "Волгонефть".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые исследовали выбросившуюся на берег в Севастополе хамсуВ Крыму оценили риски употребления выловленной в Черном море рыбыНовый способ сбора мазута применили на практике в Крыму
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РИА Новости Крым
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россельхознадзор, новости, новости крыма, крым, херсонская область, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
В Россельхознадзоре отобрали пробы рыб в районах выброса мазута

Контроль за качеством добытой в Черном и Азовском морях рыбы усилил Россельхознадзор

22:21 16.01.2025
 
© Азово-Черноморское межрегиональное управление РоссельхознадзораАзово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора усилило контроль за качеством рыбы в подведомственных регионах
Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора усилило контроль за качеством рыбы в подведомственных регионах
© Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Специалисты Азово-Черноморского межрегионального управления (АЧМУ) Россельхознадзора взяли на анализ экземпляры рыб в регионах, где были зафиксированы выбросы нефтепродуктов. Ведомство усилит контроль за качеством рыбной продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

"В целях мониторинга загрязнения рыбы и рыбной продукции мазутом и предупреждения населения Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора провело ряд мероприятий по взятию проб в подведомственных регионах, в том числе – где зафиксированы выбросы продуктов нефтепереработки", – сказано в сообщении.

В Керчи были взяты пробы замороженной тюльки и охлажденного пиленгаса у двух хозяйствующих субъектов. Вся рыба была выловлена в Азовском море.
Кроме того, в Севастополе на набережной Андрея Первозванного сотрудники Россельхознадзора отобрали две пробы черноморской хамсы, выброшенной из Черного моря на берег по неизвестным причинам. Также в Севастополе отобраны пробы на двух судах (ставрида и хамса свежемороженая), перечислили в ведомстве.
В озере Сиваш в Херсонской области были отобраны три пробы камбалы. Все материалы направлены на исследования в специализированные лаборатории, подчеркнули в Россельхознадзоре.
Ранее в Институте биологии южных морей сообщили, что в мертвой хамсе, которая была обнаружена на набережной Андрея Первозванного в Севастополе, не обнаружили признаков токсического поражения нефтепродуктами.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что исследования не показали отклонений в черноморской рыбе после разлива мазута в акватории из-за крушения танкеров "Волгонефть".
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