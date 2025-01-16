https://crimea.ria.ru/20250116/v-anape-obnaruzhili-mazut-vdol-linii-plyazhey-1143410259.html
В Анапе обнаружили мазут вдоль линии пляжей
В Анапе обнаружили мазут вдоль линии пляжей - РИА Новости Крым, 16.01.2025
В Анапе обнаружили мазут вдоль линии пляжей
У основания пирсов в акватории вдоль пляжей Анапы под водой обнаружили фрагменты мазута. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T18:41
2025-01-16T18:41
2025-01-16T18:41
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
анапа
новости
танкер
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143409883_0:0:1065:600_1920x0_80_0_0_25d5635b08982df78d09600fd1273b89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. У основания пирсов в акватории вдоль пляжей Анапы под водой обнаружили фрагменты мазута. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края."Это плотная масса, которая лежит на дне на глубине порядка 2,5-3 метров. Участки, где под водой могут быть фрагменты мазута, обнаружили во время мониторинга с воздуха", - говорится в сообщении. По информации оперштаба, 16 января проверили пляжи с помощью подводной техники, работали водолазы отряда "Кубань-СПАС", которые подтвердили наличие нефтепродуктов. Спасатель отряда "Кубань-СПАС" Александр Фетчинков рассказал, что мазут на дне достаточно плотный, это упрощает процесс его уборки: "Сегодня работу проводим вдоль пирсов, осматриваем пятна мазута, которые легли на дно. Сейчас мы погружаемся, пробуем, узнаем, как можно эффективнее поднимать его. Сколько понадобится водолазов, рабочих, и в этом направлении будем двигаться в дальнейшем, чтобы расчищать и убирать весь этот мазут. Толщина там пара сантиметров. Вязкость, вот мы сейчас ее и пробуем, чтобы потом разработать технологию, чтобы поднимать мазут со дна. Сейчас он, как пластилин, густой из-за низкой температуры воды. Можно руками, грубо говоря, брать", - говорит спасатель.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Куренков: ситуация с выбросом мазута в Севастополе контролируемаяВласти Ялты рассказали о ситуации с выбросами мазутаДля защиты птиц и животных от мазута нужна отдельная программа – мнение
https://crimea.ria.ru
анапа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143409883_170:0:990:615_1920x0_80_0_0_2306177d7063af26051d390ff26f5327.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, анапа, новости, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
В Анапе обнаружили мазут вдоль линии пляжей
В Анапе обнаружили мазут вдоль линии пляжей на глубине в несколько метров
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. У основания пирсов в акватории вдоль пляжей Анапы под водой обнаружили фрагменты мазута. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"Это плотная масса, которая лежит на дне на глубине порядка 2,5-3 метров. Участки, где под водой могут быть фрагменты мазута, обнаружили во время мониторинга с воздуха", - говорится в сообщении.
По информации оперштаба, 16 января проверили пляжи с помощью подводной техники, работали водолазы отряда "Кубань-СПАС", которые подтвердили наличие нефтепродуктов.
"Куски мазута зацепились за столбы и балки, легли на дно. Всего обнаружили 4 таких участка под пирсами. Водолазы точно определили объемы подводных мазутных пятен, проработали технологию их сбора, чтобы очистить дно", - говорится в сообщении.
Спасатель отряда "Кубань-СПАС" Александр Фетчинков рассказал, что мазут на дне достаточно плотный, это упрощает процесс его уборки:
"Сегодня работу проводим вдоль пирсов, осматриваем пятна мазута, которые легли на дно. Сейчас мы погружаемся, пробуем, узнаем, как можно эффективнее поднимать его. Сколько понадобится водолазов, рабочих, и в этом направлении будем двигаться в дальнейшем, чтобы расчищать и убирать весь этот мазут. Толщина там пара сантиметров. Вязкость, вот мы сейчас ее и пробуем, чтобы потом разработать технологию, чтобы поднимать мазут со дна. Сейчас он, как пластилин, густой из-за низкой температуры воды. Можно руками, грубо говоря, брать", - говорит спасатель.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: