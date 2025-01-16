https://crimea.ria.ru/20250116/v-anape-obnaruzhili-mazut-vdol-linii-plyazhey-1143410259.html

В Анапе обнаружили мазут вдоль линии пляжей

В Анапе обнаружили мазут вдоль линии пляжей - РИА Новости Крым, 16.01.2025

В Анапе обнаружили мазут вдоль линии пляжей

У основания пирсов в акватории вдоль пляжей Анапы под водой обнаружили фрагменты мазута. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T18:41

2025-01-16T18:41

2025-01-16T18:41

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

анапа

новости

танкер

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. У основания пирсов в акватории вдоль пляжей Анапы под водой обнаружили фрагменты мазута. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края."Это плотная масса, которая лежит на дне на глубине порядка 2,5-3 метров. Участки, где под водой могут быть фрагменты мазута, обнаружили во время мониторинга с воздуха", - говорится в сообщении. По информации оперштаба, 16 января проверили пляжи с помощью подводной техники, работали водолазы отряда "Кубань-СПАС", которые подтвердили наличие нефтепродуктов. Спасатель отряда "Кубань-СПАС" Александр Фетчинков рассказал, что мазут на дне достаточно плотный, это упрощает процесс его уборки: "Сегодня работу проводим вдоль пирсов, осматриваем пятна мазута, которые легли на дно. Сейчас мы погружаемся, пробуем, узнаем, как можно эффективнее поднимать его. Сколько понадобится водолазов, рабочих, и в этом направлении будем двигаться в дальнейшем, чтобы расчищать и убирать весь этот мазут. Толщина там пара сантиметров. Вязкость, вот мы сейчас ее и пробуем, чтобы потом разработать технологию, чтобы поднимать мазут со дна. Сейчас он, как пластилин, густой из-за низкой температуры воды. Можно руками, грубо говоря, брать", - говорит спасатель.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Куренков: ситуация с выбросом мазута в Севастополе контролируемаяВласти Ялты рассказали о ситуации с выбросами мазутаДля защиты птиц и животных от мазута нужна отдельная программа – мнение

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анапа

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, анапа, новости, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе