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В Анапе обнаружили мазут вдоль линии пляжей - РИА Новости Крым, 16.01.2025
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В Анапе обнаружили мазут вдоль линии пляжей
В Анапе обнаружили мазут вдоль линии пляжей - РИА Новости Крым, 16.01.2025
В Анапе обнаружили мазут вдоль линии пляжей
У основания пирсов в акватории вдоль пляжей Анапы под водой обнаружили фрагменты мазута. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T18:41
2025-01-16T18:41
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
анапа
новости
танкер
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. У основания пирсов в акватории вдоль пляжей Анапы под водой обнаружили фрагменты мазута. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края."Это плотная масса, которая лежит на дне на глубине порядка 2,5-3 метров. Участки, где под водой могут быть фрагменты мазута, обнаружили во время мониторинга с воздуха", - говорится в сообщении. По информации оперштаба, 16 января проверили пляжи с помощью подводной техники, работали водолазы отряда "Кубань-СПАС", которые подтвердили наличие нефтепродуктов. Спасатель отряда "Кубань-СПАС" Александр Фетчинков рассказал, что мазут на дне достаточно плотный, это упрощает процесс его уборки: "Сегодня работу проводим вдоль пирсов, осматриваем пятна мазута, которые легли на дно. Сейчас мы погружаемся, пробуем, узнаем, как можно эффективнее поднимать его. Сколько понадобится водолазов, рабочих, и в этом направлении будем двигаться в дальнейшем, чтобы расчищать и убирать весь этот мазут. Толщина там пара сантиметров. Вязкость, вот мы сейчас ее и пробуем, чтобы потом разработать технологию, чтобы поднимать мазут со дна. Сейчас он, как пластилин, густой из-за низкой температуры воды. Можно руками, грубо говоря, брать", - говорит спасатель.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Куренков: ситуация с выбросом мазута в Севастополе контролируемаяВласти Ялты рассказали о ситуации с выбросами мазутаДля защиты птиц и животных от мазута нужна отдельная программа – мнение
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РИА Новости Крым
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96
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, анапа, новости, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
В Анапе обнаружили мазут вдоль линии пляжей

В Анапе обнаружили мазут вдоль линии пляжей на глубине в несколько метров

18:41 16.01.2025
 
© Оперативный штаб Краснодарского краяМазут у берегов Анапы
Мазут у берегов Анапы
© Оперативный штаб Краснодарского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. У основания пирсов в акватории вдоль пляжей Анапы под водой обнаружили фрагменты мазута. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"Это плотная масса, которая лежит на дне на глубине порядка 2,5-3 метров. Участки, где под водой могут быть фрагменты мазута, обнаружили во время мониторинга с воздуха", - говорится в сообщении.
По информации оперштаба, 16 января проверили пляжи с помощью подводной техники, работали водолазы отряда "Кубань-СПАС", которые подтвердили наличие нефтепродуктов.
"Куски мазута зацепились за столбы и балки, легли на дно. Всего обнаружили 4 таких участка под пирсами. Водолазы точно определили объемы подводных мазутных пятен, проработали технологию их сбора, чтобы очистить дно", - говорится в сообщении.
Спасатель отряда "Кубань-СПАС" Александр Фетчинков рассказал, что мазут на дне достаточно плотный, это упрощает процесс его уборки:
"Сегодня работу проводим вдоль пирсов, осматриваем пятна мазута, которые легли на дно. Сейчас мы погружаемся, пробуем, узнаем, как можно эффективнее поднимать его. Сколько понадобится водолазов, рабочих, и в этом направлении будем двигаться в дальнейшем, чтобы расчищать и убирать весь этот мазут. Толщина там пара сантиметров. Вязкость, вот мы сейчас ее и пробуем, чтобы потом разработать технологию, чтобы поднимать мазут со дна. Сейчас он, как пластилин, густой из-за низкой температуры воды. Можно руками, грубо говоря, брать", - говорит спасатель.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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