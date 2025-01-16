https://crimea.ria.ru/20250116/vlasti-yalty-rasskazali-o-situatsii-s-vybrosami-mazuta-1143387987.html

Власти Ялты рассказали о ситуации с выбросами мазута

Власти Ялты рассказали о ситуации с выбросами мазута - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Власти Ялты рассказали о ситуации с выбросами мазута

В Ялте с момента крушения танкеров в Керченском проливе зафиксировано 11 фактов загрязнения акватории и береговой линии нефтепродуктами. Об этом в четверг... РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T11:05

2025-01-16T11:05

2025-01-16T11:35

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

ялта

новости крыма

крым

черное море

янина павленко

экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1c/1131003826_0:70:3066:1795_1920x0_80_0_0_6ab487a96829219e19a7560e5682262a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В Ялте с момента крушения танкеров в Керченском проливе зафиксировано 11 фактов загрязнения акватории и береговой линии нефтепродуктами. Об этом в четверг сообщила мэр города-курорта Янина Павленко.Пляжи региона обследуют ежедневно, в том числе с наращиванием сил: мониторинговых групп уже насчитывается 41, уточнила мэр.Также Павленко назвала обстановку в регионе стабильной.В четверг министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова сообщила, что новые мазутные загрязнения акватории обнаружены в Ялте и в районе острова Тузла.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение возле Керченского пролива во время шторма 15 декабря.В море в результате ЧП вылилось порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Ликвидация разлива продолжается в морской акватории, а также на побережье Крыма и Кубани. На Черноморском побережье по состоянию на 15 января собрано почти 165 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасна ли черноморская рыба после разлива мазутаВ воздухе на Черноморском побережье не выявлено отклонений от нормыВ Ялте пострадавших от мазута птиц будут принимать круглосуточно

https://crimea.ria.ru/20250116/v-yalte-razvernut-laboratorii-dlya-vyyavleniya-nefteproduktov-v-vode-i-rybe-1143386958.html

ялта

крым

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, ялта, новости крыма, крым, черное море, янина павленко, экология