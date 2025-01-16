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В воздухе на Черноморском побережье не выявлено отклонений от нормы - РИА Новости Крым, 16.01.2025
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В воздухе на Черноморском побережье не выявлено отклонений от нормы
В воздухе на Черноморском побережье не выявлено отклонений от нормы - РИА Новости Крым, 16.01.2025
В воздухе на Черноморском побережье не выявлено отклонений от нормы
В воздухе на Черноморском побережье, где произошел разлив нефтепродуктов после ЧП с танкерами, не выявлено отклонений от нормативов. Об этом рассказала глава... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T10:30
2025-01-16T10:30
россия
крым
новости крыма
анна попова
роспотребнадзор
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив мазута
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
краснодарский край
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В воздухе на Черноморском побережье, где произошел разлив нефтепродуктов после ЧП с танкерами, не выявлено отклонений от нормативов. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью "России 24".В зоне ЧС, связанной с разливом нефтепродуктов на Черноморском побережье, сотрудники ведомства продолжают ежедневный лабораторный контроль показателей качества окружающей среды. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора приступили к исследованию песка после проведения работ по очистке от нефтепродуктов. Также для оценки потенциального воздействия на здоровье населения отбирают пробы морской воды, воздуха, прибрежного песка и почвы.Также глава ведомства проинформировала, что в Ялте будут работать специализированные лаборатории, которые соответствовуют самым последним мировым стандартам. В них смогут определять самые маленькие концентрации всех вариантов нефтепродуктов в различной воде, воздухе, пищевых продуктах, морепродуктах.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Месяц после ЧП в Керченском проливе: что происходит в Крыму и на КубаниБерег Азовского моря очистили от мазутаВ Ялте выявили мазутное пятно в море
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россия, крым, новости крыма, анна попова, роспотребнадзор, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив мазута, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, краснодарский край, черное море
В воздухе на Черноморском побережье не выявлено отклонений от нормы

Роспотребнадзор: в воздухе на Черноморском побережье не выявлено отклонений от нормы

10:30 16.01.2025
 
© РИА Новости КрымЧерное море
Черное море - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В воздухе на Черноморском побережье, где произошел разлив нефтепродуктов после ЧП с танкерами, не выявлено отклонений от нормативов. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью "России 24".
"Всего с начала работ проведено 937 исследований питьевой воды, 3254 исследования атмосферного воздуха, в том числе 617 – в зоне предприятий по обезвреживанию загрязненного грунта. Проведено 361 исследование готовых блюд из полевых кухонь и мест проживания волонтеров", - отметила она.
В зоне ЧС, связанной с разливом нефтепродуктов на Черноморском побережье, сотрудники ведомства продолжают ежедневный лабораторный контроль показателей качества окружающей среды. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора приступили к исследованию песка после проведения работ по очистке от нефтепродуктов. Также для оценки потенциального воздействия на здоровье населения отбирают пробы морской воды, воздуха, прибрежного песка и почвы.
Также глава ведомства проинформировала, что в Ялте будут работать специализированные лаборатории, которые соответствовуют самым последним мировым стандартам. В них смогут определять самые маленькие концентрации всех вариантов нефтепродуктов в различной воде, воздухе, пищевых продуктах, морепродуктах.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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РоссияКрымНовости КрымаАнна ПоповаРоспотребнадзорРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив мазутаТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеКраснодарский крайЧерное море
 
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