https://crimea.ria.ru/20250116/v-vozdukhe-na-chernomorskom-poberezhe-ne-vyyavleno-otkloneniy-ot-normy-1143387066.html

В воздухе на Черноморском побережье не выявлено отклонений от нормы

В воздухе на Черноморском побережье не выявлено отклонений от нормы - РИА Новости Крым, 16.01.2025

В воздухе на Черноморском побережье не выявлено отклонений от нормы

В воздухе на Черноморском побережье, где произошел разлив нефтепродуктов после ЧП с танкерами, не выявлено отклонений от нормативов. Об этом рассказала глава... РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T10:30

2025-01-16T10:30

2025-01-16T10:30

россия

крым

новости крыма

анна попова

роспотребнадзор

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив мазута

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

краснодарский край

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В воздухе на Черноморском побережье, где произошел разлив нефтепродуктов после ЧП с танкерами, не выявлено отклонений от нормативов. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью "России 24".В зоне ЧС, связанной с разливом нефтепродуктов на Черноморском побережье, сотрудники ведомства продолжают ежедневный лабораторный контроль показателей качества окружающей среды. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора приступили к исследованию песка после проведения работ по очистке от нефтепродуктов. Также для оценки потенциального воздействия на здоровье населения отбирают пробы морской воды, воздуха, прибрежного песка и почвы.Также глава ведомства проинформировала, что в Ялте будут работать специализированные лаборатории, которые соответствовуют самым последним мировым стандартам. В них смогут определять самые маленькие концентрации всех вариантов нефтепродуктов в различной воде, воздухе, пищевых продуктах, морепродуктах.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Месяц после ЧП в Керченском проливе: что происходит в Крыму и на КубаниБерег Азовского моря очистили от мазутаВ Ялте выявили мазутное пятно в море

россия

крым

краснодарский край

черное море

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, крым, новости крыма, анна попова, роспотребнадзор, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив мазута, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, краснодарский край, черное море