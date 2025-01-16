https://crimea.ria.ru/20250116/mesyats-posle-chp-v-kerchenskom-prolive-chto-proiskhodit-v-krymu-i-na-kubani-1143386479.html

Месяц после ЧП в Керченском проливе: что происходит в Крыму и на Кубани

Месяц после ЧП в Керченском проливе: что происходит в Крыму и на Кубани - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Месяц после ЧП в Керченском проливе: что происходит в Крыму и на Кубани

С момента крушения в Керченском проливе танкеров "Волгонефть" и последующего разлива мазута с побережья Крыма и Краснодарского края собрали почти 165 тысяч тонн РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T10:03

2025-01-16T10:03

2025-01-16T10:15

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

черное море

крым

краснодарский край

новости крыма

новости

экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143386362_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_ba2b1db63f95d56ff074bd2e7644e78c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. С момента крушения в Керченском проливе танкеров "Волгонефть" и последующего разлива мазута с побережья Крыма и Краснодарского края собрали почти 165 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами песка и грунта, а в акватории пролива собрали 25 тонн нефтесодержащей жидкости. Такие данные приводит МЧС России.На данный момент в районе Керченского пролива обследовано свыше 2220 квадратных километров акватории, обработано почти 43 тысячи квадратных километров. Для этого были использованы 4 464 килограммов сорбента. Ситуация в Крыму и СевастополеВ Республике Крым обследуют более 525 километров берега от Керчи до села Портовое в Раздольненском районе.Очистили от выбросов нефтепродуктов свыше 179 километров берега, собрали почти 460 тонн загрязненного песка и грунта, вывезены почти 390 тонн.В Севастополе обследуют 165 километров прибрежной зоны между поселками Ласпи и Андреевка. Собрали свыше 175 тонн загрязненного песка и грунта.Обстановка в Краснодарском краеНа Кубани мониторинг проводится на береговой линии протяженностью 220 километров.Продолжается сбор мазута у кормы танкера "Волгонефть-239", собраны более 102 кубометров нефтесодержащей жидкости.Также продолжается укрепление дороги со стороны моря, построенной для организации работ по вывозу нефтепродуктов с кормы танкера на Тамани. Сейчас ведется строительство искусственной гавани вокруг объекта, чтобы не допустить попадания нефтепродуктов в открытое море."Установлены 2 350 метров боновых заграждений, в том числе 2 140 метров вокруг кормы "Волгонефть-239", - уточнили в МЧС.15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте выявили мазутное пятно в мореНовый способ сбора мазута применили на практике в КрымуМазут в Керчи будут собирать при помощи сетей и катеров

черное море

крым

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, черное море, крым, краснодарский край, новости крыма, новости, экология