https://crimea.ria.ru/20250115/kormu-tankera-volgoneft-239-ogradyat-iskusstvennym-valom-1143356965.html

Корму танкера "Волгонефть-239" оградят искусственным валом

Корму танкера "Волгонефть-239" оградят искусственным валом - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Корму танкера "Волгонефть-239" оградят искусственным валом

Специалисты начали возводить вокруг кормовой части севшего на мель танкера "Волгонефть-239" искусственный вал, чтобы не допустить утечку оставшегося мазута в... РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T09:01

2025-01-15T09:01

2025-01-15T09:01

россия

краснодарский край

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

керченский пролив

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив мазута

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Специалисты начали возводить вокруг кормовой части севшего на мель танкера "Волгонефть-239" искусственный вал, чтобы не допустить утечку оставшегося мазута в море. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.За минувшие двое суток специалисты МЧС России завершили прокладку технической дороги к корме танкера, собрали около 48 кубометров нефтеводяной смеси с баржи "Пикник" от борта "Волгонефти-239" и установили световые башни для работы в темное время суток.В работах задействованы 121 единица техники и 281 человек.В результате шторма и оползня 10 января сместилась корма севшего на мель танкера "Волгонефть-239". С 12 числа ведутся работы по механическому удалению мазута, который появился возле судна после смещения. 13 января завершена прокладка технической дороги к корме танкера для подъезда тяжелой техники.ЧП с танкерами в Керченском проливеТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море в результате ЧП попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. К 15 января должен быть предоставлен план мероприятий по ликвидации последствий ЧС, в том числе по откачке мазута из танков и подъему судов.14 января в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя Владимир Путин заявил, что ждет активных действий от созданной правительственной комиссии. Он также обратил внимание всех федеральных и региональных служб и ведомств на необходимость тщательно и в полном объеме провести весь комплекс планируемых мероприятий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте проверили сообщения о новых загрязнениях мазутом после шторма160 тонн загрязненного мазутом грунта убрали с пляжей СевастополяЛиквидация ЧС после разлива мазута в Крыму: ситуация к этому часу

россия

краснодарский край

керченский пролив

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, краснодарский край, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, керченский пролив, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив мазута