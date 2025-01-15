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Корму танкера "Волгонефть-239" оградят искусственным валом - РИА Новости Крым, 15.01.2025
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Корму танкера "Волгонефть-239" оградят искусственным валом
Корму танкера "Волгонефть-239" оградят искусственным валом - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Корму танкера "Волгонефть-239" оградят искусственным валом
Специалисты начали возводить вокруг кормовой части севшего на мель танкера "Волгонефть-239" искусственный вал, чтобы не допустить утечку оставшегося мазута в... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T09:01
2025-01-15T09:01
россия
краснодарский край
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
керченский пролив
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив мазута
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Специалисты начали возводить вокруг кормовой части севшего на мель танкера "Волгонефть-239" искусственный вал, чтобы не допустить утечку оставшегося мазута в море. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.За минувшие двое суток специалисты МЧС России завершили прокладку технической дороги к корме танкера, собрали около 48 кубометров нефтеводяной смеси с баржи "Пикник" от борта "Волгонефти-239" и установили световые башни для работы в темное время суток.В работах задействованы 121 единица техники и 281 человек.В результате шторма и оползня 10 января сместилась корма севшего на мель танкера "Волгонефть-239". С 12 числа ведутся работы по механическому удалению мазута, который появился возле судна после смещения. 13 января завершена прокладка технической дороги к корме танкера для подъезда тяжелой техники.ЧП с танкерами в Керченском проливеТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море в результате ЧП попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. К 15 января должен быть предоставлен план мероприятий по ликвидации последствий ЧС, в том числе по откачке мазута из танков и подъему судов.14 января в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя Владимир Путин заявил, что ждет активных действий от созданной правительственной комиссии. Он также обратил внимание всех федеральных и региональных служб и ведомств на необходимость тщательно и в полном объеме провести весь комплекс планируемых мероприятий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте проверили сообщения о новых загрязнениях мазутом после шторма160 тонн загрязненного мазутом грунта убрали с пляжей СевастополяЛиквидация ЧС после разлива мазута в Крыму: ситуация к этому часу
россия
краснодарский край
керченский пролив
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
россия, краснодарский край, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, керченский пролив, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив мазута
Корму танкера "Волгонефть-239" оградят искусственным валом

Вокруг кормы севшего на мель танкера "Волгонефть-239" начали строить искусственный вал

09:01 15.01.2025
 
© Оперштаб Краснодарский крайРазлив нефтепродуктов с танкера Волгонефть 239
Разлив нефтепродуктов с танкера Волгонефть 239
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Специалисты начали возводить вокруг кормовой части севшего на мель танкера "Волгонефть-239" искусственный вал, чтобы не допустить утечку оставшегося мазута в море. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
"Начали прокладывать специальный вал, который одновременно станет технической дорогой вокруг кормовой части "Волгонефть-239". Получится закрытая бухта, которая удержит мазут внутри и даст возможность провести необходимые работы по откачке мазута с судна", - говорится в сообщении.
За минувшие двое суток специалисты МЧС России завершили прокладку технической дороги к корме танкера, собрали около 48 кубометров нефтеводяной смеси с баржи "Пикник" от борта "Волгонефти-239" и установили световые башни для работы в темное время суток.
В работах задействованы 121 единица техники и 281 человек.
В результате шторма и оползня 10 января сместилась корма севшего на мель танкера "Волгонефть-239". С 12 числа ведутся работы по механическому удалению мазута, который появился возле судна после смещения. 13 января завершена прокладка технической дороги к корме танкера для подъезда тяжелой техники.

ЧП с танкерами в Керченском проливе

Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море в результате ЧП попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. К 15 января должен быть предоставлен план мероприятий по ликвидации последствий ЧС, в том числе по откачке мазута из танков и подъему судов.
14 января в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя Владимир Путин заявил, что ждет активных действий от созданной правительственной комиссии. Он также обратил внимание всех федеральных и региональных служб и ведомств на необходимость тщательно и в полном объеме провести весь комплекс планируемых мероприятий.
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Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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РоссияКраснодарский крайТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеКерченский проливРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив мазута
 
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