Корму танкера "Волгонефть-239" оградят искусственным валом
Вокруг кормы севшего на мель танкера "Волгонефть-239" начали строить искусственный вал
© Оперштаб Краснодарский крайРазлив нефтепродуктов с танкера Волгонефть 239
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Специалисты начали возводить вокруг кормовой части севшего на мель танкера "Волгонефть-239" искусственный вал, чтобы не допустить утечку оставшегося мазута в море. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
"Начали прокладывать специальный вал, который одновременно станет технической дорогой вокруг кормовой части "Волгонефть-239". Получится закрытая бухта, которая удержит мазут внутри и даст возможность провести необходимые работы по откачке мазута с судна", - говорится в сообщении.
За минувшие двое суток специалисты МЧС России завершили прокладку технической дороги к корме танкера, собрали около 48 кубометров нефтеводяной смеси с баржи "Пикник" от борта "Волгонефти-239" и установили световые башни для работы в темное время суток.
В работах задействованы 121 единица техники и 281 человек.
В результате шторма и оползня 10 января сместилась корма севшего на мель танкера "Волгонефть-239". С 12 числа ведутся работы по механическому удалению мазута, который появился возле судна после смещения. 13 января завершена прокладка технической дороги к корме танкера для подъезда тяжелой техники.
ЧП с танкерами в Керченском проливе
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море в результате ЧП попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. К 15 января должен быть предоставлен план мероприятий по ликвидации последствий ЧС, в том числе по откачке мазута из танков и подъему судов.
14 января в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя Владимир Путин заявил, что ждет активных действий от созданной правительственной комиссии. Он также обратил внимание всех федеральных и региональных служб и ведомств на необходимость тщательно и в полном объеме провести весь комплекс планируемых мероприятий.
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