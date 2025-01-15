https://crimea.ria.ru/20250115/udary-po-ukraine-iz-za-raketnoy-ataki-v-gorodakh-massovo-otklyuchayut-svet-1143357461.html

Удары по Украине: из-за ракетной атаки в городах массово отключают свет

Удары по Украине: из-за ракетной атаки в городах массово отключают свет - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Удары по Украине: из-за ракетной атаки в городах массово отключают свет

На Украине в среду утром сообщили об аварийных отключениях электричества в шести регионах из-за взрывов и ракетных атак. РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T09:35

2025-01-15T09:35

2025-01-15T09:35

украина

укрэнерго

электричество

взрыв

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. На Украине в среду утром сообщили об аварийных отключениях электричества в шести регионах из-за взрывов и ракетных атак. По всей Украине с раннего утра объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Харькове, Кривом Роге, Черниговской области, Черкассах и подконтрольном Киеву Запорожье. Позже в украинских Telegram-каналах появилась информация об ударах по Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Винницкой областям.РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева сообщает о прилете в аэропорт в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям РФ на запорожском направлении.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украине грозит женский бунт: когда Киев начнет мобилизацию 18-летнихУдары по Украине: где разрушены военные объекты28 групповых ударов по Украине – что уничтожено

украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, укрэнерго, электричество, взрыв, новости