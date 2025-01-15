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Удары по Украине: из-за ракетной атаки в городах массово отключают свет
Удары по Украине: из-за ракетной атаки в городах массово отключают свет - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Удары по Украине: из-за ракетной атаки в городах массово отключают свет
На Украине в среду утром сообщили об аварийных отключениях электричества в шести регионах из-за взрывов и ракетных атак. РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T09:35
2025-01-15T09:35
2025-01-15T09:35
украина
укрэнерго
электричество
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. На Украине в среду утром сообщили об аварийных отключениях электричества в шести регионах из-за взрывов и ракетных атак. По всей Украине с раннего утра объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Харькове, Кривом Роге, Черниговской области, Черкассах и подконтрольном Киеву Запорожье. Позже в украинских Telegram-каналах появилась информация об ударах по Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Винницкой областям.РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева сообщает о прилете в аэропорт в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям РФ на запорожском направлении.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украине грозит женский бунт: когда Киев начнет мобилизацию 18-летнихУдары по Украине: где разрушены военные объекты28 групповых ударов по Украине – что уничтожено
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украина, укрэнерго, электричество, взрыв, новости
Удары по Украине: из-за ракетной атаки в городах массово отключают свет
В шести областях Украины отключили электричество из-за массированной ракетной атаки
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. На Украине в среду утром сообщили об аварийных отключениях электричества в шести регионах из-за взрывов и ракетных атак.
"В связи с массированной ракетной атакой в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях применены аварийные отключения", - говорится в сообщении компании "Укрэнерго".
По всей Украине с раннего утра объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах
в Харькове, Кривом Роге, Черниговской области, Черкассах и подконтрольном Киеву Запорожье. Позже в украинских Telegram-каналах появилась информация об ударах по Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Винницкой областям.
РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева сообщает о прилете в аэропорт в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям РФ на запорожском направлении.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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