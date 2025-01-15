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ВСУ сбросили "кассеты" на село в Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.01.2025
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ВСУ сбросили "кассеты" на село в Херсонской области
ВСУ сбросили "кассеты" на село в Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.01.2025
ВСУ сбросили "кассеты" на село в Херсонской области
ВСУ атаковали Новокиевку Херсонской области кассетными боеприпасами, в сельском парке и на стадионе обнаружили неразорвавшиеся мины. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T10:42
2025-01-15T10:42
херсонская область
новые регионы россии
владимир сальдо
обстрелы всу
новости
мины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Новокиевку Херсонской области кассетными боеприпасами, в сельском парке и на стадионе обнаружили неразорвавшиеся мины. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.По данным губернатора, обстрел произошел ночью.Меры к разминированию принимаются, уточнил Сальдо. Он призвал жителей быть осторожными и не приближаться к минам.Ранее в Новой Каховке в результате удара ВСУ по автомойке пострадали три человека, сообщил глава города Виталий Гура.Накануне Сальдо сообщал, что три мирных жителя пострадали при обстреле нескольких сел в Херсонской области. 140 мирных россиян пострадали от атак ВСУ с начала года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области усилят систему ПВОПри атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области ранена семьяВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощи
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херсонская область, новые регионы россии, владимир сальдо, обстрелы всу, новости, мины
ВСУ сбросили "кассеты" на село в Херсонской области

В селе Херсонской области в парке и на стадионе обнаружили неразорвавшиеся мины

10:42 15.01.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоСело в Херсонской области усеяно неразорвавшимися минами после обстрела ВСУ
Село в Херсонской области усеяно неразорвавшимися минами после обстрела ВСУ
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Новокиевку Херсонской области кассетными боеприпасами, в сельском парке и на стадионе обнаружили неразорвавшиеся мины. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
По данным губернатора, обстрел произошел ночью.
"Пострадавших нет, однако повреждения получила коммунальная техника и строения. Сельский парк и стадион оказались усеяны неразорвавшимися минами", - написал он в своем Telegram-канале.
Меры к разминированию принимаются, уточнил Сальдо. Он призвал жителей быть осторожными и не приближаться к минам.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоСело в Херсонской области усеяно неразорвавшимися минами после обстрела ВСУ
Село в Херсонской области усеяно неразорвавшимися минами после обстрела ВСУ
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Ранее в Новой Каховке в результате удара ВСУ по автомойке пострадали три человека, сообщил глава города Виталий Гура.
Накануне Сальдо сообщал, что три мирных жителя пострадали при обстреле нескольких сел в Херсонской области. 140 мирных россиян пострадали от атак ВСУ с начала года.
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Херсонская областьНовые регионы РоссииВладимир СальдоОбстрелы ВСУНовостиМины
 
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