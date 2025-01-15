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ВСУ сбросили "кассеты" на село в Херсонской области

ВСУ сбросили "кассеты" на село в Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.01.2025

ВСУ сбросили "кассеты" на село в Херсонской области

ВСУ атаковали Новокиевку Херсонской области кассетными боеприпасами, в сельском парке и на стадионе обнаружили неразорвавшиеся мины. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T10:42

2025-01-15T10:42

2025-01-15T10:42

херсонская область

новые регионы россии

владимир сальдо

обстрелы всу

новости

мины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Новокиевку Херсонской области кассетными боеприпасами, в сельском парке и на стадионе обнаружили неразорвавшиеся мины. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.По данным губернатора, обстрел произошел ночью.Меры к разминированию принимаются, уточнил Сальдо. Он призвал жителей быть осторожными и не приближаться к минам.Ранее в Новой Каховке в результате удара ВСУ по автомойке пострадали три человека, сообщил глава города Виталий Гура.Накануне Сальдо сообщал, что три мирных жителя пострадали при обстреле нескольких сел в Херсонской области. 140 мирных россиян пострадали от атак ВСУ с начала года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области усилят систему ПВОПри атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области ранена семьяВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощи

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, владимир сальдо, обстрелы всу, новости, мины