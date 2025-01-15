ВСУ сбросили "кассеты" на село в Херсонской области
В селе Херсонской области в парке и на стадионе обнаружили неразорвавшиеся мины
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоСело в Херсонской области усеяно неразорвавшимися минами после обстрела ВСУ
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Новокиевку Херсонской области кассетными боеприпасами, в сельском парке и на стадионе обнаружили неразорвавшиеся мины. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
По данным губернатора, обстрел произошел ночью.
"Пострадавших нет, однако повреждения получила коммунальная техника и строения. Сельский парк и стадион оказались усеяны неразорвавшимися минами", - написал он в своем Telegram-канале.
Меры к разминированию принимаются, уточнил Сальдо. Он призвал жителей быть осторожными и не приближаться к минам.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоСело в Херсонской области усеяно неразорвавшимися минами после обстрела ВСУ
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Ранее в Новой Каховке в результате удара ВСУ по автомойке пострадали три человека, сообщил глава города Виталий Гура.
Накануне Сальдо сообщал, что три мирных жителя пострадали при обстреле нескольких сел в Херсонской области. 140 мирных россиян пострадали от атак ВСУ с начала года.
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