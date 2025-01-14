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140 мирных россиян пострадали от атак ВСУ с начала года
140 мирных россиян пострадали от атак ВСУ с начала года - РИА Новости Крым, 14.01.2025
140 мирных россиян пострадали от атак ВСУ с начала года
С начала 2025 года в результате атак вооруженных сил Украины пострадали 140 мирных россиян, из них 116 получили ранения, 24 погибли. Такие данные представлены в РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T08:37
2025-01-14T08:37
2025-01-14T08:37
родион мирошник
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
министерство иностранных дел рф (мид рф)
обстрелы белгородской области
белгородская область
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донецкая народная республика (днр)
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. С начала 2025 года в результате атак вооруженных сил Украины пострадали 140 мирных россиян, из них 116 получили ранения, 24 погибли. Такие данные представлены в еженедельном докладе посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, пишет РИА Новости.Уточняется, что 92 мирных жителя пострадали от обстрелов ВСУ в период с 6 по 12 января: среди них 72 человека ранены, в том числе четверо несовершеннолетних, 20 погибли."Всего же по мирным целям на российских территориях за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 1441 боеприпаса, с начала года выпущено 2636 боеприпасов", - отметил Мирошник.Посол также добавил, что по населенным пунктам ДНР за неделю было выпущено более 500 боеприпасов. Кроме того, под ударами находилась Белгородская, Херсонская, Запорожская области. Уточняется, что обстрелы осуществлялись с применением артиллерии, в том числе кассетных боеприпасов, РСЗО, FPV-дронов и дальнобойных беспилотников."В Белгородской области за одни только сутки, 7 января, гражданские объекты региона атаковали 30 беспилотников, было выпущено не менее 95 боеприпасов. Наибольшее число атак пришлось на Белгородский район, Шебекинский городской округ, Краснояружский район, Грайворонский городской округ, Волоконовский район", - отметил посол.10 января ВСУ атаковали Донецк реактивными снарядами HIMARS, в результате погибли два человека. В СК уточнили, что удар по гражданской инфраструктуре города был совершен целенаправленно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани ВСУ атаковали Донецк снарядами HIMARS – есть жертвы Воронеж и пригород атакованы БПЛА
белгородская область
донецкая народная республика (днр)
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родион мирошник, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), министерство иностранных дел рф (мид рф), обстрелы белгородской области, белгородская область, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. С начала 2025 года в результате атак вооруженных сил Украины пострадали 140 мирных россиян, из них 116 получили ранения, 24 погибли. Такие данные представлены в еженедельном докладе посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, пишет РИА Новости.
"С начала текущего года в результате атак ВСУ пострадали 140 мирных жителей: ранены 116 человек, в том числе шесть несовершеннолетних, погибли 24 человека, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в докладе.
Уточняется, что 92 мирных жителя пострадали от обстрелов ВСУ в период с 6 по 12 января: среди них 72 человека ранены, в том числе четверо несовершеннолетних, 20 погибли.
"Всего же по мирным целям на российских территориях за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 1441 боеприпаса, с начала года выпущено 2636 боеприпасов", - отметил Мирошник.
Посол также добавил, что по населенным пунктам ДНР за неделю было выпущено более 500 боеприпасов. Кроме того, под ударами находилась Белгородская, Херсонская, Запорожская области. Уточняется, что обстрелы осуществлялись с применением артиллерии, в том числе кассетных боеприпасов, РСЗО, FPV-дронов и дальнобойных беспилотников.
"В Белгородской области за одни только сутки, 7 января, гражданские объекты региона атаковали 30 беспилотников, было выпущено не менее 95 боеприпасов. Наибольшее число атак пришлось на Белгородский район, Шебекинский городской округ, Краснояружский район, Грайворонский городской округ, Волоконовский район", - отметил посол.
10 января ВСУ атаковали Донецк реактивными снарядами HIMARS, в результате погибли два человека
. В СК уточнили, что удар по гражданской инфраструктуре города был совершен целенаправленно.
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