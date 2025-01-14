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Опасно для жизни: в Крыму пройдут пневматические испытания газопровода - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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Опасно для жизни: в Крыму пройдут пневматические испытания газопровода
Опасно для жизни: в Крыму пройдут пневматические испытания газопровода - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Опасно для жизни: в Крыму пройдут пневматические испытания газопровода
В Крыму пройдут пневматические испытания газопровода, людей предупредили о возможной опасности. Об этом сообщает республиканское Министерство топлива и... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T17:26
2025-01-14T17:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Крыму пройдут пневматические испытания газопровода, людей предупредили о возможной опасности. Об этом сообщает республиканское Министерство топлива и энергетики.В министерстве уточняют, что работы проходят в рамках реализации объекта "Строительство газопровода ГРС "Веселое" – пгт Форос Республики Крым"."В районе указанных населенных пунктов могут быть слышны хлопающие и шипящие громкие звуки. За время испытания газопровода возможны повреждения, которые представляют большую опасность для жизни людей, животных и целостности машин и механизмов", – предупредили в Минэнерго РК.В связи с этим категорически запрещается проход людей, проезд машин и перегон скота через газопровод.Участки проведения испытаний будут огорожены, также на этом месте установят предупредительные знаки и надписи.В период проведения испытаний людей просят принять меры предосторожности, а при появлении громких посторонних звуков сохранять спокойствие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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газ, минтопэнерго крыма, новости крыма, крым, газоснабжение, газопровод, безопасность
Опасно для жизни: в Крыму пройдут пневматические испытания газопровода

В Крыму пройдут пневматические испытания газопровода – жителей предупредили об опасности

17:26 14.01.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Крыму пройдут пневматические испытания газопровода, людей предупредили о возможной опасности. Об этом сообщает республиканское Министерство топлива и энергетики.

"В период с 15 по 25 января 2025 года планируется проведение пневматических испытаний газопровода высокого давления в районе населенных пунктов пгт Оползневое, пгт Понизовка, пгт Кацивели и санаторно-курортного комплекса "Мрия", – говорится в сообщении.

В министерстве уточняют, что работы проходят в рамках реализации объекта "Строительство газопровода ГРС "Веселое" – пгт Форос Республики Крым".
"В районе указанных населенных пунктов могут быть слышны хлопающие и шипящие громкие звуки. За время испытания газопровода возможны повреждения, которые представляют большую опасность для жизни людей, животных и целостности машин и механизмов", – предупредили в Минэнерго РК.
В связи с этим категорически запрещается проход людей, проезд машин и перегон скота через газопровод.
Участки проведения испытаний будут огорожены, также на этом месте установят предупредительные знаки и надписи.
В период проведения испытаний людей просят принять меры предосторожности, а при появлении громких посторонних звуков сохранять спокойствие.
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ГазМинтопэнерго КрымаНовости КрымаКрымГазоснабжениеГазопроводБезопасность
 
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