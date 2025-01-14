https://crimea.ria.ru/20250114/opasno-dlya-zhizni-v-krymu-proydut-pnevmaticheskie-ispytaniya-gazoprovoda-1143340849.html

Опасно для жизни: в Крыму пройдут пневматические испытания газопровода

Опасно для жизни: в Крыму пройдут пневматические испытания газопровода - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Опасно для жизни: в Крыму пройдут пневматические испытания газопровода

В Крыму пройдут пневматические испытания газопровода, людей предупредили о возможной опасности. Об этом сообщает республиканское Министерство топлива и... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T17:26

2025-01-14T17:26

2025-01-14T17:26

газ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Крыму пройдут пневматические испытания газопровода, людей предупредили о возможной опасности. Об этом сообщает республиканское Министерство топлива и энергетики.В министерстве уточняют, что работы проходят в рамках реализации объекта "Строительство газопровода ГРС "Веселое" – пгт Форос Республики Крым"."В районе указанных населенных пунктов могут быть слышны хлопающие и шипящие громкие звуки. За время испытания газопровода возможны повреждения, которые представляют большую опасность для жизни людей, животных и целостности машин и механизмов", – предупредили в Минэнерго РК.В связи с этим категорически запрещается проход людей, проезд машин и перегон скота через газопровод.Участки проведения испытаний будут огорожены, также на этом месте установят предупредительные знаки и надписи.В период проведения испытаний людей просят принять меры предосторожности, а при появлении громких посторонних звуков сохранять спокойствие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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