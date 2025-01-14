https://crimea.ria.ru/20250114/zayavleniya-patrusheva-i-terakt-s-khimveschestvami-glavnoe-za-den-1143345355.html

Заявления Патрушева и теракт с химвеществами: главное за день

Заявления Патрушева и теракт с химвеществами: главное за день - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Заявления Патрушева и теракт с химвеществами: главное за день

Украина не будет входить в число приоритетов президента США Дональда Трампа, считает постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T23:23

2025-01-14T23:23

2025-01-14T23:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Украина не будет входить в число приоритетов президента США Дональда Трампа, считает постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев, который сделал ряд заявлений о приоритетах России и переговорах по Украине. При этом, как заявил во вторник глава Российского МИДа Сергей Лавров, Москва готова обсуждать гарантии безопасности для Киева. В Кремле рассказали о контактах между Россией и США. ФСБ предотвратила украинский теракт с использованием токсичных веществ. Промышленность Крыма работает при стопроцентной загрузке и выпускает новую продукцию.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Патрушев назвал приоритеты для России"Для "байденовской" администрации Украина была безусловным приоритетом. Ясно, что отношения между Трампом и Байденом антагонистичны. Поэтому Украина не будет входить в число приоритетов Трампа. Его больше волнует Китай", – считает постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай ПатрушевГоворя об украинском вопросе, Патрушев отметил, что российская линии в отношении Украины остается неизменной. Для Москвы важно, чтобы задачи СВО были решены. Они известны и не менялись, сказал он.Кроме того, Патрушев подчеркнул, что Москва с уважением относится к заявлениям избранного американского президента Трампа.Главные тезисы из интервью изданию "Комсомольская правда", в котором политик сделал ряд важный заявлений – в материале РИА Новости Крым.Гарантии безопасности для УкраиныРоссия готова обсуждать гарантии безопасности для страны, "которая сейчас называется Украина", но евразийский контекст будет главным в соглашениях по урегулированию кризиса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году."Мы готовы обсуждать гарантии безопасности и той же страны, которая сейчас называется Украина, и части этой страны, которая пока еще никак не самоопределилась, в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии. Но при всей важности этого аспекта безопасности евразийский контекст будет доминирующим", – сказал Лавров.Москва контактирует с ВашингтономМежду Москвой и Вашингтоном есть определенные каналы контактов, в том числе по дипломатической линии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга."Существуют определенные каналы контактов между Вашингтоном и Москвой. Вы знаете, что и по линии военных, и по дипломатической линии. Но это скорее контакты такого технического уровня", – приводят РИА Новости слова Пескова.Однако политического диалога на высшем уровне между странами на данный момент нет, отметил Песков.ФСБ предотвратила терактФСБ предотвратила теракт с применением токсичных химических веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области, который был запланирован Киевом."Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен планировавшийся спецслужбами Украины террористический акт с применением токсичных химических веществ для отравления работников одного из оборонно-промышленных предприятий в Ярославской области", – говорится в сообщении ФСБ.Спецслужбы задержали россиянина, который изъял из оборудованного пособниками украинского режима тайника две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом. Он планировал их залить в воздуховоды автомобилей работников указанного предприятия.Как работает промышленность КрымаВсе системообразующие предприятия промышленного комплекса Крыма работают при стопроцентной загрузке, выпускают новую продукцию. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр промышленности и торговли РК Анушаван Агаджанян.По словам министра, сейчас в республике работают больше тысячи промпредприятий, из них 967 – в сфере обрабатывающей промышленности."Все системообразующие предприятия промышленного комплекса сегодня загружены на 100%, они успешно развиваются, работают над выпуском новой продукции", – сказал министр.К началу 2025 года промышленный комплекс Крыма показывает стабильный рост, обеспечивая 1/3 поступлений в консолидированный бюджет республики, добавил он.

https://crimea.ria.ru/20250114/putin-provodit-soveschanie-po-voprosam-razvitiya-kryma-i-sevastopolya-1143330668.html

https://crimea.ria.ru/20250114/ssha-mogut-potrebovat-ot-kieva-priznat-poteryu-territoriy--belyy-dom-1143341766.html

https://crimea.ria.ru/20250114/chto-zayavil-kandidat-na-post-glavy-pentagona-o-rossii-i-yadernoy-ugroze-1143349552.html

https://crimea.ria.ru/20250114/proizvedenie-naivnogo-iskusstva-ekspert-o-finalnoy-rechi-baydena-1143328324.html

https://crimea.ria.ru/20250114/moe-mesto-zdes-kak-v-krymu-gotovyat-kontraktnikov-dlya-svo-1143346590.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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