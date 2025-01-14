Рейтинг@Mail.ru
Приоритеты России и переговоры по Украине – главные заявления Патрушева - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250114/prioritety-rossii-i-peregovory-po-ukraine--glavnye-zayavleniya-patrusheva-1143339512.html
Приоритеты России и переговоры по Украине – главные заявления Патрушева
Приоритеты России и переговоры по Украине – главные заявления Патрушева - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Приоритеты России и переговоры по Украине – главные заявления Патрушева
Постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев во вторник в интервью изданию "Комсомольская правда" сделал ряд заявлений о... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T16:27
2025-01-14T17:19
николай патрушев
новости
россия
политика
в мире
коллективный запад
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143339931_0:54:3243:1878_1920x0_80_0_0_fd062eb78ed610612a1fcb92a2135699.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев во вторник в интервью изданию "Комсомольская правда" сделал ряд заявлений о приоритетах России, судьбе Крыма и новых регионов, а также об украинской повестке и взаимоотношениях с США.Главные тезисы из интервью – в материале РИА Новости Крым.Чего ждать от Трампа"Для "байденовской" администрации Украина была безусловным приоритетом. Ясно, что отношения между Трампом и Байденом антагонистичны. Поэтому Украина не будет входить в число приоритетов Трампа. Его больше волнует Китай", – убежден Патрушев.При этом он подчеркнул, что позицию Трампа разделяют далеко не все элиты США. И только время покажет, сможет ли Трамп реализовать свои заявления по Украине и другим направлениям.Также помощник президента напомнил о заявлениях Трампа по поводу принадлежности Гренландии, Панамского канала, Мексики, Канады. По его мнению, воевать "за новые штаты для США" Трамп не будет, но будет очень напористо продавливать собственные интересы в этих регионах."Перекраивать карту мира под свои интересы и вмешиваться в дела стран на разных континентах – это американская традиция", – напомнил Патрушев.Украинский вопрос"Что касается российской линии в отношении Украины, то она остается неизменной. Для нас важно, чтобы задачи СВО были решены. Они известны и не менялись", – заявил помощник президента РФ.Если говорить о конкретных перспективах дальнейшего развития событий с учетом фактора Трампа, Москва с уважением относится к заявлениям избранного американского президента, подчеркнул он."Я полагаю, переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада. Ни с каким Лондоном и Брюсселем разговаривать не о чем", – подчеркнул политик.Он отметил также, что украинский народ остается для россиян близким и братским, но сама Украина, которая погрязла в русофобии и неонацистских идеях, может перестать существовать как государство уже в 2025 году.Приоритеты России"Главный приоритет для нас – защита и благополучие своих граждан и соотечественников по всему миру. Если говорить о международном аспекте, то должна быть прекращена дискриминация русского населения в целом ряде стран", – заявил Патрушев.Он подчеркнул, что Россия не отдаст Украине Крым и новые территории ни при каких условиях и добьется целей спецоперации."Это даже не обсуждается. Территории, некогда управлявшиеся из Киева, вошли в состав России по итогам волеизъявления граждан согласно международному праву, законам Российской Федерации и законодательству этих регионов", – напомнил помощник президента РФ.Также Патрушев обратил внимание на ситуацию в Прибалтике и Молдавии и не исключил, что агрессивная антироссийская политика Кишинева может и Молдавию привести к исчезновению."В данной ситуации можно посмотреть на пример Украины, где неонацизм и русофобия привели страну к краху, причем еще задолго до специальной военной операции", – сказал Патрушев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский тупик - эксперт о неизбежности крушения киевского режимаБольшинство граждан Молдавии проголосовали против Санду – ПесковАксенов заявил, что статус Крыма не зависит от позиции Трампа
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143339931_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_620aaf470dce5a661cd90d16ae4dcc9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай патрушев, новости, россия, политика, в мире, коллективный запад, украина
Приоритеты России и переговоры по Украине – главные заявления Патрушева

Патрушев сделал заявления об украинской повестке, новых регионах и взаимоотношениях с США

16:27 14.01.2025 (обновлено: 17:19 14.01.2025)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев во вторник в интервью изданию "Комсомольская правда" сделал ряд заявлений о приоритетах России, судьбе Крыма и новых регионов, а также об украинской повестке и взаимоотношениях с США.
Главные тезисы из интервью – в материале РИА Новости Крым.

Чего ждать от Трампа

"Для "байденовской" администрации Украина была безусловным приоритетом. Ясно, что отношения между Трампом и Байденом антагонистичны. Поэтому Украина не будет входить в число приоритетов Трампа. Его больше волнует Китай", – убежден Патрушев.
При этом он подчеркнул, что позицию Трампа разделяют далеко не все элиты США. И только время покажет, сможет ли Трамп реализовать свои заявления по Украине и другим направлениям.
Также помощник президента напомнил о заявлениях Трампа по поводу принадлежности Гренландии, Панамского канала, Мексики, Канады. По его мнению, воевать "за новые штаты для США" Трамп не будет, но будет очень напористо продавливать собственные интересы в этих регионах.
"Перекраивать карту мира под свои интересы и вмешиваться в дела стран на разных континентах – это американская традиция", – напомнил Патрушев.

Украинский вопрос

"Что касается российской линии в отношении Украины, то она остается неизменной. Для нас важно, чтобы задачи СВО были решены. Они известны и не менялись", – заявил помощник президента РФ.
Если говорить о конкретных перспективах дальнейшего развития событий с учетом фактора Трампа, Москва с уважением относится к заявлениям избранного американского президента, подчеркнул он.
"Я полагаю, переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада. Ни с каким Лондоном и Брюсселем разговаривать не о чем", – подчеркнул политик.
Он отметил также, что украинский народ остается для россиян близким и братским, но сама Украина, которая погрязла в русофобии и неонацистских идеях, может перестать существовать как государство уже в 2025 году.

Приоритеты России

"Главный приоритет для нас – защита и благополучие своих граждан и соотечественников по всему миру. Если говорить о международном аспекте, то должна быть прекращена дискриминация русского населения в целом ряде стран", – заявил Патрушев.
Он подчеркнул, что Россия не отдаст Украине Крым и новые территории ни при каких условиях и добьется целей спецоперации.
"Это даже не обсуждается. Территории, некогда управлявшиеся из Киева, вошли в состав России по итогам волеизъявления граждан согласно международному праву, законам Российской Федерации и законодательству этих регионов", – напомнил помощник президента РФ.
Также Патрушев обратил внимание на ситуацию в Прибалтике и Молдавии и не исключил, что агрессивная антироссийская политика Кишинева может и Молдавию привести к исчезновению.
"В данной ситуации можно посмотреть на пример Украины, где неонацизм и русофобия привели страну к краху, причем еще задолго до специальной военной операции", – сказал Патрушев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украинский тупик - эксперт о неизбежности крушения киевского режима
Большинство граждан Молдавии проголосовали против Санду – Песков
Аксенов заявил, что статус Крыма не зависит от позиции Трампа
 
Николай ПатрушевНовостиРоссияПолитикаВ миреКоллективный ЗападУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:57Премьер Польши заявил о наращивании военного присутствия НАТО на Балтике
17:40США могут потребовать от Киева признать потерю территорий – Белый дом
17:26Опасно для жизни: в Крыму пройдут пневматические испытания газопровода
17:04Как ликвидируют последствия с разлива мазута в Севастополе
16:52ДТП с гибелью четырех подростков: житель Симферополя пойдет под суд
16:27Приоритеты России и переговоры по Украине – главные заявления Патрушева
16:09Бои в Курской области: ВСУ за стуки потеряли более 460 боевиков
15:51Россия не обсуждает судьбу Крыма и новых регионов с Западом – Патрушев
15:38Новости СВО: Киев потерял еще 1640 боевиков за сутки
15:28России не о чем договариваться с Лондоном и Брюсселем – Патрушев
15:20Украина может прекратить существование в 2025 году – Патрушев
15:16Массированная атака на Россию: сбиты 180 беспилотников ВСУ
14:54Маткапитал в России продлят до 2030 года
14:41ВСУ атаковали Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow
14:34Армия России освободила населенные пункты Нескучное и Терны в ДНР
14:31Две ракеты Storm Shadow сбили над Черным морем
14:27Забрал у пенсионеров 1,6 млн рублей: в Керчи задержан курьер мошенников
14:16Россия и Вьетнам подпишут план сотрудничества до 2030 года
13:49Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины – Лавров
13:42Шесть аэропортов России возобновили работу
Лента новостейМолния