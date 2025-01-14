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Приоритеты России и переговоры по Украине – главные заявления Патрушева

Приоритеты России и переговоры по Украине – главные заявления Патрушева - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Приоритеты России и переговоры по Украине – главные заявления Патрушева

Постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев во вторник в интервью изданию "Комсомольская правда" сделал ряд заявлений о... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T16:27

2025-01-14T16:27

2025-01-14T17:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев во вторник в интервью изданию "Комсомольская правда" сделал ряд заявлений о приоритетах России, судьбе Крыма и новых регионов, а также об украинской повестке и взаимоотношениях с США.Главные тезисы из интервью – в материале РИА Новости Крым.Чего ждать от Трампа"Для "байденовской" администрации Украина была безусловным приоритетом. Ясно, что отношения между Трампом и Байденом антагонистичны. Поэтому Украина не будет входить в число приоритетов Трампа. Его больше волнует Китай", – убежден Патрушев.При этом он подчеркнул, что позицию Трампа разделяют далеко не все элиты США. И только время покажет, сможет ли Трамп реализовать свои заявления по Украине и другим направлениям.Также помощник президента напомнил о заявлениях Трампа по поводу принадлежности Гренландии, Панамского канала, Мексики, Канады. По его мнению, воевать "за новые штаты для США" Трамп не будет, но будет очень напористо продавливать собственные интересы в этих регионах."Перекраивать карту мира под свои интересы и вмешиваться в дела стран на разных континентах – это американская традиция", – напомнил Патрушев.Украинский вопрос"Что касается российской линии в отношении Украины, то она остается неизменной. Для нас важно, чтобы задачи СВО были решены. Они известны и не менялись", – заявил помощник президента РФ.Если говорить о конкретных перспективах дальнейшего развития событий с учетом фактора Трампа, Москва с уважением относится к заявлениям избранного американского президента, подчеркнул он."Я полагаю, переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада. Ни с каким Лондоном и Брюсселем разговаривать не о чем", – подчеркнул политик.Он отметил также, что украинский народ остается для россиян близким и братским, но сама Украина, которая погрязла в русофобии и неонацистских идеях, может перестать существовать как государство уже в 2025 году.Приоритеты России"Главный приоритет для нас – защита и благополучие своих граждан и соотечественников по всему миру. Если говорить о международном аспекте, то должна быть прекращена дискриминация русского населения в целом ряде стран", – заявил Патрушев.Он подчеркнул, что Россия не отдаст Украине Крым и новые территории ни при каких условиях и добьется целей спецоперации."Это даже не обсуждается. Территории, некогда управлявшиеся из Киева, вошли в состав России по итогам волеизъявления граждан согласно международному праву, законам Российской Федерации и законодательству этих регионов", – напомнил помощник президента РФ.Также Патрушев обратил внимание на ситуацию в Прибалтике и Молдавии и не исключил, что агрессивная антироссийская политика Кишинева может и Молдавию привести к исчезновению."В данной ситуации можно посмотреть на пример Украины, где неонацизм и русофобия привели страну к краху, причем еще задолго до специальной военной операции", – сказал Патрушев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский тупик - эксперт о неизбежности крушения киевского режимаБольшинство граждан Молдавии проголосовали против Санду – ПесковАксенов заявил, что статус Крыма не зависит от позиции Трампа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай патрушев, новости, россия, политика, в мире, коллективный запад, украина