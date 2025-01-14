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Россия не обсуждает судьбу Крыма и новых регионов с Западом – Патрушев
Россия не обсуждает судьбу Крыма и новых регионов с Западом – Патрушев - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Россия не обсуждает судьбу Крыма и новых регионов с Западом – Патрушев
Россия не отдаст Украине Крым и новые территории ни при каких условиях и добьется целей спецоперации. Об этом заявил постоянный член Совета безопасности России, РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T15:51
2025-01-14T15:51
2025-01-14T15:56
николай патрушев
новости
коллективный запад
политика
крым
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Россия не отдаст Украине Крым и новые территории ни при каких условиях и добьется целей спецоперации. Об этом заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью изданию "Комсомольская правда".При этом он подчеркнул важность достижения целей спецоперации и признания в мире новых регионов и Крыма российскими, поскольку они являются неотъемлемой частью РФ в соответствии с конституцией страны.Уже в 2025 году Украина может перестать существовать как государство, также не исключил Патрушев. А Москва будет вести переговоры только с Вашингтоном.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский тупик - эксперт о неизбежности крушения киевского режимаПольша в любом случае "откусит" часть Западной Украины – мнение"Украина исчезнет": Лукашенко о последствиях сброса Киевом грязной бомбы
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николай патрушев, новости, коллективный запад, политика, крым, новые регионы россии, россия
Россия не обсуждает судьбу Крыма и новых регионов с Западом – Патрушев
Россия не отдаст Крым и новые территории страны – Патрушев
15:51 14.01.2025 (обновлено: 15:56 14.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Россия не отдаст Украине Крым и новые территории ни при каких условиях и добьется целей спецоперации. Об этом заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью изданию "Комсомольская правда".
"Это даже не обсуждается. Территории, некогда управлявшиеся из Киева, вошли в состав России по итогам волеизъявления граждан согласно международному праву, законам Российской Федерации и законодательству этих регионов", – заявил Патрушев.
При этом он подчеркнул важность достижения целей спецоперации и признания в мире новых регионов и Крыма российскими, поскольку они являются неотъемлемой частью РФ в соответствии с конституцией страны.
Уже в 2025 году Украина может перестать существовать
как государство, также не исключил Патрушев. А Москва будет
вести переговоры только с Вашингтоном.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
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