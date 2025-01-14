https://crimea.ria.ru/20250114/rossiya-ne-obsuzhdaet-sudbu-kryma-i-novykh-regionov-s-zapadom--patrushev-1143338117.html

Россия не обсуждает судьбу Крыма и новых регионов с Западом – Патрушев

Россия не обсуждает судьбу Крыма и новых регионов с Западом – Патрушев - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Россия не обсуждает судьбу Крыма и новых регионов с Западом – Патрушев

Россия не отдаст Украине Крым и новые территории ни при каких условиях и добьется целей спецоперации. Об этом заявил постоянный член Совета безопасности России, РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T15:51

2025-01-14T15:51

2025-01-14T15:56

николай патрушев

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Россия не отдаст Украине Крым и новые территории ни при каких условиях и добьется целей спецоперации. Об этом заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью изданию "Комсомольская правда".При этом он подчеркнул важность достижения целей спецоперации и признания в мире новых регионов и Крыма российскими, поскольку они являются неотъемлемой частью РФ в соответствии с конституцией страны.Уже в 2025 году Украина может перестать существовать как государство, также не исключил Патрушев. А Москва будет вести переговоры только с Вашингтоном.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский тупик - эксперт о неизбежности крушения киевского режимаПольша в любом случае "откусит" часть Западной Украины – мнение"Украина исчезнет": Лукашенко о последствиях сброса Киевом грязной бомбы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай патрушев, новости, коллективный запад, политика, крым, новые регионы россии, россия