Рейтинг@Mail.ru
России не о чем договариваться с Лондоном и Брюсселем – Патрушев - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250114/rossii-ne-o-chem-dogovarivatsya-s-londonom-i-bryusselem--patrushev-1143337620.html
России не о чем договариваться с Лондоном и Брюсселем – Патрушев
России не о чем договариваться с Лондоном и Брюсселем – Патрушев - РИА Новости Крым, 14.01.2025
России не о чем договариваться с Лондоном и Брюсселем – Патрушев
Переговорный процесс по Украине должен проходить исключительно между Москвой и Вашингтоном, без участия других западных стран. Об этом заявил постоянный член... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T15:28
2025-01-14T16:30
николай патрушев
новости
россия
европейский союз (ес)
великобритания
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110572/37/1105723720_0:28:467:291_1920x0_80_0_0_0cee473f17851262da6336e455f451c8.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Переговорный процесс по Украине должен проходить исключительно между Москвой и Вашингтоном, без участия других западных стран. Об этом заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев, уточнив, что России не о чем разговаривать с Лондоном и Брюсселем.По словам Патрушева, руководство ЕС, например, давно уже не имеет права говорить от лица многих своих членов, таких как Венгрия, Словакия, Австрия, Румыния и некоторых других европейских стран, заинтересованных в стабильности в Европе и занимающих взвешенную позицию в отношении России.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году сообщил, что Россия изучит инициативы избранного президента США Дональда Трампа по Украине, когда он официально вступит в должность и сформулирует свою позицию.Трамп, в свою очередь, заявлял, что в курсе готовности президента России Владимира Путина к контактам и рассматривает такую возможность после официального возвращения в Белый дом.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил мнение, что работа по подготовке возможной встречи Путина и Трампа может начаться после инаугурации последнего, которая состоится 20 января. При этом, по его словам, между Москвой и Вашингтоном есть определенные каналы контактов, в том числе по дипломатической линии.Президент России в декабре в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить. При этом подчеркнул, что Москва готова вести переговоры по Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий на земле сегодня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина может прекратить существование в 2025 году – ПатрушевРоссия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины – ЛавровПереговоры по Украине - Зеленский назвал условие
россия
великобритания
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110572/37/1105723720_22:0:446:318_1920x0_80_0_0_354c89d9c85b9af15f4cba3719182c5d.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай патрушев, новости, россия, европейский союз (ес), великобритания, сша, украина
России не о чем договариваться с Лондоном и Брюсселем – Патрушев

Переговоры по Украине Москва будет вести только с Вашингтоном – Патрушев

15:28 14.01.2025 (обновлено: 16:30 14.01.2025)
 
© © Коллаж РИА НовостиФлаги России и США
Флаги России и США
© © Коллаж РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Переговорный процесс по Украине должен проходить исключительно между Москвой и Вашингтоном, без участия других западных стран. Об этом заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев, уточнив, что России не о чем разговаривать с Лондоном и Брюсселем.

"Я полагаю, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада. Ни с каким Лондоном и Брюсселем разговаривать не о чем", – подчеркнул он.

По словам Патрушева, руководство ЕС, например, давно уже не имеет права говорить от лица многих своих членов, таких как Венгрия, Словакия, Австрия, Румыния и некоторых других европейских стран, заинтересованных в стабильности в Европе и занимающих взвешенную позицию в отношении России.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году сообщил, что Россия изучит инициативы избранного президента США Дональда Трампа по Украине, когда он официально вступит в должность и сформулирует свою позицию.
Трамп, в свою очередь, заявлял, что в курсе готовности президента России Владимира Путина к контактам и рассматривает такую возможность после официального возвращения в Белый дом.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил мнение, что работа по подготовке возможной встречи Путина и Трампа может начаться после инаугурации последнего, которая состоится 20 января. При этом, по его словам, между Москвой и Вашингтоном есть определенные каналы контактов, в том числе по дипломатической линии.
Президент России в декабре в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить. При этом подчеркнул, что Москва готова вести переговоры по Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий на земле сегодня.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украина может прекратить существование в 2025 году – Патрушев
Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины – Лавров
Переговоры по Украине - Зеленский назвал условие
 
Николай ПатрушевНовостиРоссияЕвропейский Союз (ЕС)ВеликобританияСШАУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:57Премьер Польши заявил о наращивании военного присутствия НАТО на Балтике
17:40США могут потребовать от Киева признать потерю территорий – Белый дом
17:26Опасно для жизни: в Крыму пройдут пневматические испытания газопровода
17:04Как ликвидируют последствия с разлива мазута в Севастополе
16:52ДТП с гибелью четырех подростков: житель Симферополя пойдет под суд
16:27Приоритеты России и переговоры по Украине – главные заявления Патрушева
16:09Бои в Курской области: ВСУ за стуки потеряли более 460 боевиков
15:51Россия не обсуждает судьбу Крыма и новых регионов с Западом – Патрушев
15:38Новости СВО: Киев потерял еще 1640 боевиков за сутки
15:28России не о чем договариваться с Лондоном и Брюсселем – Патрушев
15:20Украина может прекратить существование в 2025 году – Патрушев
15:16Массированная атака на Россию: сбиты 180 беспилотников ВСУ
14:54Маткапитал в России продлят до 2030 года
14:41ВСУ атаковали Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow
14:34Армия России освободила населенные пункты Нескучное и Терны в ДНР
14:31Две ракеты Storm Shadow сбили над Черным морем
14:27Забрал у пенсионеров 1,6 млн рублей: в Керчи задержан курьер мошенников
14:16Россия и Вьетнам подпишут план сотрудничества до 2030 года
13:49Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины – Лавров
13:42Шесть аэропортов России возобновили работу
Лента новостейМолния