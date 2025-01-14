https://crimea.ria.ru/20250114/rossii-ne-o-chem-dogovarivatsya-s-londonom-i-bryusselem--patrushev-1143337620.html

России не о чем договариваться с Лондоном и Брюсселем – Патрушев

России не о чем договариваться с Лондоном и Брюсселем – Патрушев - РИА Новости Крым, 14.01.2025

России не о чем договариваться с Лондоном и Брюсселем – Патрушев

Переговорный процесс по Украине должен проходить исключительно между Москвой и Вашингтоном, без участия других западных стран. Об этом заявил постоянный член... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T15:28

2025-01-14T15:28

2025-01-14T16:30

николай патрушев

новости

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великобритания

сша

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Переговорный процесс по Украине должен проходить исключительно между Москвой и Вашингтоном, без участия других западных стран. Об этом заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев, уточнив, что России не о чем разговаривать с Лондоном и Брюсселем.По словам Патрушева, руководство ЕС, например, давно уже не имеет права говорить от лица многих своих членов, таких как Венгрия, Словакия, Австрия, Румыния и некоторых других европейских стран, заинтересованных в стабильности в Европе и занимающих взвешенную позицию в отношении России.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году сообщил, что Россия изучит инициативы избранного президента США Дональда Трампа по Украине, когда он официально вступит в должность и сформулирует свою позицию.Трамп, в свою очередь, заявлял, что в курсе готовности президента России Владимира Путина к контактам и рассматривает такую возможность после официального возвращения в Белый дом.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил мнение, что работа по подготовке возможной встречи Путина и Трампа может начаться после инаугурации последнего, которая состоится 20 января. При этом, по его словам, между Москвой и Вашингтоном есть определенные каналы контактов, в том числе по дипломатической линии.Президент России в декабре в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить. При этом подчеркнул, что Москва готова вести переговоры по Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий на земле сегодня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина может прекратить существование в 2025 году – ПатрушевРоссия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины – ЛавровПереговоры по Украине - Зеленский назвал условие

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай патрушев, новости, россия, европейский союз (ес), великобритания, сша, украина