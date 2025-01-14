России не о чем договариваться с Лондоном и Брюсселем – Патрушев
Переговоры по Украине Москва будет вести только с Вашингтоном – Патрушев
15:28 14.01.2025 (обновлено: 16:30 14.01.2025)
© © Коллаж РИА НовостиФлаги России и США
© © Коллаж РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Переговорный процесс по Украине должен проходить исключительно между Москвой и Вашингтоном, без участия других западных стран. Об этом заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев, уточнив, что России не о чем разговаривать с Лондоном и Брюсселем.
"Я полагаю, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада. Ни с каким Лондоном и Брюсселем разговаривать не о чем", – подчеркнул он.
По словам Патрушева, руководство ЕС, например, давно уже не имеет права говорить от лица многих своих членов, таких как Венгрия, Словакия, Австрия, Румыния и некоторых других европейских стран, заинтересованных в стабильности в Европе и занимающих взвешенную позицию в отношении России.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году сообщил, что Россия изучит инициативы избранного президента США Дональда Трампа по Украине, когда он официально вступит в должность и сформулирует свою позицию.
Трамп, в свою очередь, заявлял, что в курсе готовности президента России Владимира Путина к контактам и рассматривает такую возможность после официального возвращения в Белый дом.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил мнение, что работа по подготовке возможной встречи Путина и Трампа может начаться после инаугурации последнего, которая состоится 20 января. При этом, по его словам, между Москвой и Вашингтоном есть определенные каналы контактов, в том числе по дипломатической линии.
Президент России в декабре в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить. При этом подчеркнул, что Москва готова вести переговоры по Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий на земле сегодня.
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