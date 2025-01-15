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Какую погоду принесет в Крым Азорский циклон - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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Какую погоду принесет в Крым Азорский циклон
Какую погоду принесет в Крым Азорский циклон - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Какую погоду принесет в Крым Азорский циклон
В среду погоду в Крыму будет определять Азорский циклон – осадки прекратятся, но усилится северо-западный ветер. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-15T00:01
2025-01-14T20:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять Азорский циклон – осадки прекратятся, но усилится северо-западный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -6...8, днем около 0.В Севастополе будет теплее. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...3, днем +3...5.В Ялте и Алуште переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут 0...-2, днем до 5 градусов тепла. В Евпатории ночью ожидается до -4 градусов, днем сухо и до +3. В Феодосии и Судаке также без осадков. Ночью температура воздуха составит -1...3, днем +1...3.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр, новости крыма
Какую погоду принесет в Крым Азорский циклон

В Крыму в среду ожидается порывистый ветер и до 5 градусов тепла

00:01 15.01.2025
 
© РИА Новости КрымКрымские горы
Крымские горы - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять Азорский циклон – осадки прекратятся, но усилится северо-западный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"На некоторых участках дорог будет по-прежнему скользко. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, в дневные часы местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -4…9, на южном побережье 0…-2; днем 0…+5, в горах -1…6 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -6...8, днем около 0.
В Севастополе будет теплее. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...3, днем +3...5.
В Ялте и Алуште переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут 0...-2, днем до 5 градусов тепла. В Евпатории ночью ожидается до -4 градусов, днем сухо и до +3. В Феодосии и Судаке также без осадков. Ночью температура воздуха составит -1...3, днем +1...3.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентрНовости Крыма
 
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