https://crimea.ria.ru/20250115/kakuyu-pogodu-prineset-v-krym-azorskiy-tsiklon-1143215268.html

Какую погоду принесет в Крым Азорский циклон

Какую погоду принесет в Крым Азорский циклон - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Какую погоду принесет в Крым Азорский циклон

В среду погоду в Крыму будет определять Азорский циклон – осадки прекратятся, но усилится северо-западный ветер. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-15T00:01

2025-01-15T00:01

2025-01-14T20:01

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крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять Азорский циклон – осадки прекратятся, но усилится северо-западный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -6...8, днем около 0.В Севастополе будет теплее. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...3, днем +3...5.В Ялте и Алуште переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут 0...-2, днем до 5 градусов тепла. В Евпатории ночью ожидается до -4 градусов, днем сухо и до +3. В Феодосии и Судаке также без осадков. Ночью температура воздуха составит -1...3, днем +1...3.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

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судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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