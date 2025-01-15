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Как будет действовать Трамп в отношении Украины – мнение - РИА Новости Крым, 15.01.2025
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Как будет действовать Трамп в отношении Украины – мнение
Как будет действовать Трамп в отношении Украины – мнение - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Как будет действовать Трамп в отношении Украины – мнение
Выступление будущего шефа Пентагона Пита Хегсета показало, что новая администрация США во главе с Дональдом Трампом намерена добиваться урегулирования... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T07:37
2025-01-15T07:37
дональд трамп
сша
алексей пушков
политика
украина
мнения
пентагон
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Выступление будущего шефа Пентагона Пита Хегсета показало, что новая администрация США во главе с Дональдом Трампом намерена добиваться урегулирования украинского конфликта дипломатическим путем, а безоговорочная военная поддержка Киева пока оставлена в стороне. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.По словам сенатора, слова Хегсета свидетельствуют о том, что Штаты не намерены бросать Украину, но Трамп и его команда "отдают себе отчет в динамике боевых действий, которая развивается не в пользу Киева, и не хотят создавать неоправданных ожиданий".Главное отличие подхода Трампа и его команды от администрации уходящего президента Джо Байдена – отказ от доктрины "будем помогать Украине столько, сколько потребуется", считает Пушков.При этом Пушков не исключил, что часть этих установок новой администрации "могут измениться и скорее всего претерпят изменения", когда Белый дом столкнется с неизбежными сложностями практического осуществления объявленной политики.Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост главы Пентагона Пит Хегсет выступил накануне на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил. В частности, он заявил, что конфликту на Украине нужно положить конец. По его словам, Трамп намерен урегулировать ситуацию на выгодных для Киева условиях.Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что Трамп в ходе вероятных будущих переговоров по урегулированию украинского кризиса попытается сразу оказать давление на российскую сторону в надежде заставить Москву поступиться своими интересами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров оценил инициативы Трампа по урегулированию на УкраинеМедведев оценил шансы Трампа быстро разрешить украинский кризисНе должно было случиться: Трамп сделал заявление о конфликте на Украине
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РИА Новости Крым
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дональд трамп, сша, алексей пушков, политика, украина, мнения, пентагон, новости
Как будет действовать Трамп в отношении Украины – мнение

Трамп по-прежнему держит общий курс на прекращение конфликта на Украине – сенатор Пушков

07:37 15.01.2025
 
© AP Photo Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo Evan Vucci
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Выступление будущего шефа Пентагона Пита Хегсета показало, что новая администрация США во главе с Дональдом Трампом намерена добиваться урегулирования украинского конфликта дипломатическим путем, а безоговорочная военная поддержка Киева пока оставлена в стороне. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.
По словам сенатора, слова Хегсета свидетельствуют о том, что Штаты не намерены бросать Украину, но Трамп и его команда "отдают себе отчет в динамике боевых действий, которая развивается не в пользу Киева, и не хотят создавать неоправданных ожиданий".
Главное отличие подхода Трампа и его команды от администрации уходящего президента Джо Байдена – отказ от доктрины "будем помогать Украине столько, сколько потребуется", считает Пушков.

"Тема военной поддержки Киева пока оставлена в стороне. Главной целью названо прекращение войны", - добавил политик.

При этом Пушков не исключил, что часть этих установок новой администрации "могут измениться и скорее всего претерпят изменения", когда Белый дом столкнется с неизбежными сложностями практического осуществления объявленной политики.
Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост главы Пентагона Пит Хегсет выступил накануне на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил. В частности, он заявил, что конфликту на Украине нужно положить конец. По его словам, Трамп намерен урегулировать ситуацию на выгодных для Киева условиях.
Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что Трамп в ходе вероятных будущих переговоров по урегулированию украинского кризиса попытается сразу оказать давление на российскую сторону в надежде заставить Москву поступиться своими интересами.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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