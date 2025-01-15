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Удар ВСУ по автомойке в Новой Каховке - ранены трое
Удар ВСУ по автомойке в Новой Каховке - ранены трое - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Удар ВСУ по автомойке в Новой Каховке - ранены трое
Три человека пострадали в Новой Каховке в результате удара ВСУ по автомойке. Об этом сообщил глава города Виталий Гура. РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T09:23
2025-01-15T09:23
2025-01-15T09:23
херсонская область
новая каховка
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Три человека пострадали в Новой Каховке в результате удара ВСУ по автомойке. Об этом сообщил глава города Виталий Гура.Раненые доставлены в больницу. Осколками повреждены легковые автомобили на месте происшествия, уточнил мэр города.Три мирных жителя пострадали при обстреле нескольких сел в Херсонской области накануне, сообщал губернатор региона Владимир Сальдо. 140 мирных россиян пострадали от атак ВСУ с начала года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области усилят систему ПВОПри атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области ранена семьяВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощи
херсонская область
новая каховка
новые регионы россии
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, новая каховка, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новые регионы россии, новости
Удар ВСУ по автомойке в Новой Каховке - ранены трое
Три человека ранены в Новой Каховке при ударе ВСУ по автомойке