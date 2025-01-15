https://crimea.ria.ru/20250115/udar-vsu-po-avtomoyke-v-novoy-kakhovke---raneny-troe-1143357316.html

Удар ВСУ по автомойке в Новой Каховке - ранены трое

Удар ВСУ по автомойке в Новой Каховке - ранены трое - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Удар ВСУ по автомойке в Новой Каховке - ранены трое

Три человека пострадали в Новой Каховке в результате удара ВСУ по автомойке. Об этом сообщил глава города Виталий Гура. РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T09:23

2025-01-15T09:23

2025-01-15T09:23

херсонская область

новая каховка

происшествия

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Три человека пострадали в Новой Каховке в результате удара ВСУ по автомойке. Об этом сообщил глава города Виталий Гура.Раненые доставлены в больницу. Осколками повреждены легковые автомобили на месте происшествия, уточнил мэр города.Три мирных жителя пострадали при обстреле нескольких сел в Херсонской области накануне, сообщал губернатор региона Владимир Сальдо. 140 мирных россиян пострадали от атак ВСУ с начала года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области усилят систему ПВОПри атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области ранена семьяВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощи

херсонская область

новая каховка

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новая каховка, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новые регионы россии, новости