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Удар ВСУ по автомойке в Новой Каховке - ранены трое - РИА Новости Крым, 15.01.2025
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Удар ВСУ по автомойке в Новой Каховке - ранены трое
Удар ВСУ по автомойке в Новой Каховке - ранены трое - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Удар ВСУ по автомойке в Новой Каховке - ранены трое
Три человека пострадали в Новой Каховке в результате удара ВСУ по автомойке. Об этом сообщил глава города Виталий Гура. РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T09:23
2025-01-15T09:23
херсонская область
новая каховка
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Три человека пострадали в Новой Каховке в результате удара ВСУ по автомойке. Об этом сообщил глава города Виталий Гура.Раненые доставлены в больницу. Осколками повреждены легковые автомобили на месте происшествия, уточнил мэр города.Три мирных жителя пострадали при обстреле нескольких сел в Херсонской области накануне, сообщал губернатор региона Владимир Сальдо. 140 мирных россиян пострадали от атак ВСУ с начала года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области усилят систему ПВОПри атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области ранена семьяВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощи
херсонская область
новая каховка
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херсонская область, новая каховка, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новые регионы россии, новости
Удар ВСУ по автомойке в Новой Каховке - ранены трое

Три человека ранены в Новой Каховке при ударе ВСУ по автомойке

09:23 15.01.2025
 
© Виталий ГураТри человека ранены в Новой Каховке при ударе ВСУ по автомойке
Три человека ранены в Новой Каховке при ударе ВСУ по автомойке
© Виталий Гура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Три человека пострадали в Новой Каховке в результате удара ВСУ по автомойке. Об этом сообщил глава города Виталий Гура.

"Киевский режим вновь продемонстрировал свою агрессивную политику, нанеся удары беспилотного летательного аппарата по автомойке в городском округе Новая Каховка. В результате этого нападения пострадали три человека", - написал Гура в своем Telegram-канале.

Раненые доставлены в больницу. Осколками повреждены легковые автомобили на месте происшествия, уточнил мэр города.
Три мирных жителя пострадали при обстреле нескольких сел в Херсонской области накануне, сообщал губернатор региона Владимир Сальдо. 140 мирных россиян пострадали от атак ВСУ с начала года.
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Херсонская областьНовая КаховкаПроисшествияОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новые регионы РоссииНовости
 
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