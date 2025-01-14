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ВСУ обстреляли села Херсонской области: пострадали мирные жители - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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ВСУ обстреляли села Херсонской области: пострадали мирные жители
ВСУ обстреляли села Херсонской области: пострадали мирные жители - РИА Новости Крым, 14.01.2025
ВСУ обстреляли села Херсонской области: пострадали мирные жители
Три мирных жителя пострадали при обстреле нескольких сел в Херсонской области. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T18:43
2025-01-14T18:43
херсонская область
владимир сальдо
новости
происшествия
скорая помощь
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Три мирных жителя пострадали при обстреле нескольких сел в Херсонской области. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, украинские боевики ударили по Новой Каховке и ряду других сел региона, повреждены жилые дома.Также ВСУ нанесли ракетный удар по Новокиевке Каланчакского округа, разрушения получили пять домов и сельская аптека.Ранее в результате обстрела боевиками ВСУ сел Абрикосовка и Подо-Калиновка в Херсонской области погибли два человека и еще шестеро получили ранения. Тогда же Сальдо сообщал, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село Подо-Калиновка Алешкинского муниципального округа. Атаке подверглась в том числе местная школа. В результате ранения получили два человека.Читайте также на РИА Новости Крым:140 мирных россиян пострадали от атак ВСУ с начала годаВ Херсонской области усилят систему ПВОАртиллеристы уничтожили стрелявший по Херсонской области "Град" ВСУ
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РИА Новости Крым
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херсонская область, владимир сальдо, новости, происшествия, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ обстреляли села Херсонской области: пострадали мирные жители

Мирные жители пострадали при обстреле ВСУ сел в Херсонской области

18:43 14.01.2025
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Три мирных жителя пострадали при обстреле нескольких сел в Херсонской области. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Сегодня в результате обстрелов ВСУ 15-километровой зоны ранения и контузии получили три мирных жителя Херсонской области: в Каховке – женщина, в Алешках – двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы, их жизни вне опасности", – говорится в сообщении.

Кроме того, украинские боевики ударили по Новой Каховке и ряду других сел региона, повреждены жилые дома.
Также ВСУ нанесли ракетный удар по Новокиевке Каланчакского округа, разрушения получили пять домов и сельская аптека.

"В населенном пункте располагается недавно введенный в эксплуатацию социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, где находятся дети, лишенные попечения взрослых. К счастью, никто не пострадал", – уточнил губернатор.

Ранее в результате обстрела боевиками ВСУ сел Абрикосовка и Подо-Калиновка в Херсонской области погибли два человека и еще шестеро получили ранения. Тогда же Сальдо сообщал, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село Подо-Калиновка Алешкинского муниципального округа. Атаке подверглась в том числе местная школа. В результате ранения получили два человека.
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Херсонская областьВладимир СальдоНовостиПроисшествияСкорая помощьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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