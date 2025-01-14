https://crimea.ria.ru/20250114/vsu-obstrelyali-sela-khersonskoy-oblasti-postradali-mirnye-zhiteli-1143342118.html

ВСУ обстреляли села Херсонской области: пострадали мирные жители

ВСУ обстреляли села Херсонской области: пострадали мирные жители - РИА Новости Крым, 14.01.2025

ВСУ обстреляли села Херсонской области: пострадали мирные жители

Три мирных жителя пострадали при обстреле нескольких сел в Херсонской области. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T18:43

2025-01-14T18:43

2025-01-14T18:43

херсонская область

владимир сальдо

новости

происшествия

скорая помощь

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Три мирных жителя пострадали при обстреле нескольких сел в Херсонской области. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, украинские боевики ударили по Новой Каховке и ряду других сел региона, повреждены жилые дома.Также ВСУ нанесли ракетный удар по Новокиевке Каланчакского округа, разрушения получили пять домов и сельская аптека.Ранее в результате обстрела боевиками ВСУ сел Абрикосовка и Подо-Калиновка в Херсонской области погибли два человека и еще шестеро получили ранения. Тогда же Сальдо сообщал, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село Подо-Калиновка Алешкинского муниципального округа. Атаке подверглась в том числе местная школа. В результате ранения получили два человека.Читайте также на РИА Новости Крым:140 мирных россиян пострадали от атак ВСУ с начала годаВ Херсонской области усилят систему ПВОАртиллеристы уничтожили стрелявший по Херсонской области "Град" ВСУ

херсонская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, новости, происшествия, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу