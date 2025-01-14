В России резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
В России за неделю на треть увеличилась статистика по гриппу и ОРВИ – Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В России за неделю почти на треть увеличилось число случаев заболевания гриппом и ОРВИ, а также выросло число случаев госпитализации по таким диагнозам. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по итогам совещания главы ведомства Анны Поповой с руководителями территориальных подразделений.
"За прошедшую неделю в России зарегистрировано на 31,9% больше случаев ОРВИ и гриппа по сравнению с предыдущей неделей. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 45 регионах страны", – сказано в сообщении.
В ведомстве отмечают рост случаев госпитализации больных с острыми вирусными инфекциями – почти на четверть, в 43 регионах количество госпитализированных увеличилось на 30% и более. При этом чаще всего у пациентов регистрируются вирусы негриппозной этиологии, в основном риновирусы и вирус новой коронавирусной инфекции.
"Также в России зарегистрировано 9,4 тыс. случаев COVID-19, что на 7,9% выше, чем на прошлой неделе. На территории РФ доминирующим вариантом остается линия JN.1 и его сублинии KS.1*, JN.1.16.1*", – уточнили в Роспотребнадзоре.
В Крыму и Севастополе 6 по 12 января заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями оставалась на низком уровне, зарегистрировано 2406 заболевших. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 69,4%, из общего числа заболевших 40% – дети.
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