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В России резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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В России резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
В России резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости Крым, 14.01.2025
В России резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
В России за неделю почти на треть увеличилось число случаев заболевания гриппом и ОРВИ, а также выросло число случаев госпитализации по таким диагнозам. Об этом РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T22:12
2025-01-14T22:12
новости
анна попова
роспотребнадзор
здоровье
здравоохранение в россии
орви
грипп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В России за неделю почти на треть увеличилось число случаев заболевания гриппом и ОРВИ, а также выросло число случаев госпитализации по таким диагнозам. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по итогам совещания главы ведомства Анны Поповой с руководителями территориальных подразделений.В ведомстве отмечают рост случаев госпитализации больных с острыми вирусными инфекциями – почти на четверть, в 43 регионах количество госпитализированных увеличилось на 30% и более. При этом чаще всего у пациентов регистрируются вирусы негриппозной этиологии, в основном риновирусы и вирус новой коронавирусной инфекции.В Крыму и Севастополе 6 по 12 января заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями оставалась на низком уровне, зарегистрировано 2406 заболевших. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 69,4%, из общего числа заболевших 40% – дети.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Всплеск заболеваемости ОРВИ в России ожидается после новогодних каникулЕсть ли случаи заражения метапневмовирусом в КрымуНа российской вакцине от рака пытаются заработать мошенники
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РИА Новости Крым
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новости, анна попова, роспотребнадзор, здоровье, здравоохранение в россии, орви, грипп
В России резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

В России за неделю на треть увеличилась статистика по гриппу и ОРВИ – Роспотребнадзор

22:12 14.01.2025
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСитуация с гриппом и ОРВИ
Ситуация с гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В России за неделю почти на треть увеличилось число случаев заболевания гриппом и ОРВИ, а также выросло число случаев госпитализации по таким диагнозам. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по итогам совещания главы ведомства Анны Поповой с руководителями территориальных подразделений.

"За прошедшую неделю в России зарегистрировано на 31,9% больше случаев ОРВИ и гриппа по сравнению с предыдущей неделей. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 45 регионах страны", – сказано в сообщении.

В ведомстве отмечают рост случаев госпитализации больных с острыми вирусными инфекциями – почти на четверть, в 43 регионах количество госпитализированных увеличилось на 30% и более. При этом чаще всего у пациентов регистрируются вирусы негриппозной этиологии, в основном риновирусы и вирус новой коронавирусной инфекции.

"Также в России зарегистрировано 9,4 тыс. случаев COVID-19, что на 7,9% выше, чем на прошлой неделе. На территории РФ доминирующим вариантом остается линия JN.1 и его сублинии KS.1*, JN.1.16.1*", – уточнили в Роспотребнадзоре.

В Крыму и Севастополе 6 по 12 января заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями оставалась на низком уровне, зарегистрировано 2406 заболевших. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 69,4%, из общего числа заболевших 40% – дети.
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