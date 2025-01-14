https://crimea.ria.ru/20250114/v-rossii-rezko-vyrosla-zabolevaemost-grippom-i-orvi-1143343751.html

В России резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

В России резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости Крым, 14.01.2025

В России резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

В России за неделю почти на треть увеличилось число случаев заболевания гриппом и ОРВИ, а также выросло число случаев госпитализации по таким диагнозам. Об этом РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T22:12

2025-01-14T22:12

2025-01-14T22:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В России за неделю почти на треть увеличилось число случаев заболевания гриппом и ОРВИ, а также выросло число случаев госпитализации по таким диагнозам. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по итогам совещания главы ведомства Анны Поповой с руководителями территориальных подразделений.В ведомстве отмечают рост случаев госпитализации больных с острыми вирусными инфекциями – почти на четверть, в 43 регионах количество госпитализированных увеличилось на 30% и более. При этом чаще всего у пациентов регистрируются вирусы негриппозной этиологии, в основном риновирусы и вирус новой коронавирусной инфекции.В Крыму и Севастополе 6 по 12 января заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями оставалась на низком уровне, зарегистрировано 2406 заболевших. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 69,4%, из общего числа заболевших 40% – дети.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Всплеск заболеваемости ОРВИ в России ожидается после новогодних каникулЕсть ли случаи заражения метапневмовирусом в КрымуНа российской вакцине от рака пытаются заработать мошенники

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, анна попова, роспотребнадзор, здоровье, здравоохранение в россии, орви, грипп