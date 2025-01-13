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ОРВИ и грипп в Крыму и Севастополе – результаты оперативного контроля - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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ОРВИ и грипп в Крыму и Севастополе – результаты оперативного контроля
ОРВИ и грипп в Крыму и Севастополе – результаты оперативного контроля - РИА Новости Крым, 13.01.2025
ОРВИ и грипп в Крыму и Севастополе – результаты оперативного контроля
В Крыму и Севастополе с 6 по 12 января проведен оперативный контроль за заболеваемостью ОРВИ, ее уровень значительно ниже эмидемического порога. Об этом... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T21:16
2025-01-13T21:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе с 6 по 12 января проведен оперативный контроль за заболеваемостью ОРВИ, ее уровень значительно ниже эмидемического порога. Об этом сообщает региональное межрегиональное управление Роспотребнадзора.В Роспотребнадзоре уточнили, что из общего числа заболевших 40% – дети.Также приводятся данные лабораторного вирусологического мониторинга, по которым заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии."Отмечаются единичные находки циркуляции вирусов гриппа", – подчеркнули в Роспотребнадзоре.Ранее руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила РИА Новости Крым, что в республике не выявлены случаи заболевания метапневмовирусом, распространение которого зафиксировано в Китае.В декабре академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что рост заболеваемости острымиь респираторными инфекциями ожидается в России после новогодних каникул. Это связано с открытием школ и детских садов – дети будут больше находиться в помещениях большими группами и активнее "делиться" инфекцией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России упал уровень заболеваемости ОРВИКак остановить развитие ангины в сезон ОРВИОпасен ли метапневмовирус для россиян
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ОРВИ и грипп в Крыму и Севастополе – результаты оперативного контроля

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Крыму и Севастополе ниже эпидемического порога – РПН

21:16 13.01.2025
 
© РИА Новости КрымВакцинация от гриппа
Вакцинация от гриппа - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе с 6 по 12 января проведен оперативный контроль за заболеваемостью ОРВИ, ее уровень значительно ниже эмидемического порога. Об этом сообщает региональное межрегиональное управление Роспотребнадзора.

"На последней отчетной неделе в Республике Крым заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями остается на низком уровне, зарегистрировано 2406 заболевших. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 69,4%", – сказано в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что из общего числа заболевших 40% – дети.

"В Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 1035 лиц. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 73,6%", – дополнили в межрегиональном управлении.

Также приводятся данные лабораторного вирусологического мониторинга, по которым заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии.
"Отмечаются единичные находки циркуляции вирусов гриппа", – подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Ранее руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила РИА Новости Крым, что в республике не выявлены случаи заболевания метапневмовирусом, распространение которого зафиксировано в Китае.
В декабре академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что рост заболеваемости острымиь респираторными инфекциями ожидается в России после новогодних каникул. Это связано с открытием школ и детских садов – дети будут больше находиться в помещениях большими группами и активнее "делиться" инфекцией.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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