ОРВИ и грипп в Крыму и Севастополе – результаты оперативного контроля
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Крыму и Севастополе ниже эпидемического порога – РПН
© РИА Новости КрымВакцинация от гриппа
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе с 6 по 12 января проведен оперативный контроль за заболеваемостью ОРВИ, ее уровень значительно ниже эмидемического порога. Об этом сообщает региональное межрегиональное управление Роспотребнадзора.
"На последней отчетной неделе в Республике Крым заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями остается на низком уровне, зарегистрировано 2406 заболевших. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 69,4%", – сказано в сообщении.
В Роспотребнадзоре уточнили, что из общего числа заболевших 40% – дети.
"В Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 1035 лиц. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 73,6%", – дополнили в межрегиональном управлении.
Также приводятся данные лабораторного вирусологического мониторинга, по которым заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии.
"Отмечаются единичные находки циркуляции вирусов гриппа", – подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Ранее руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила РИА Новости Крым, что в республике не выявлены случаи заболевания метапневмовирусом, распространение которого зафиксировано в Китае.
В декабре академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что рост заболеваемости острымиь респираторными инфекциями ожидается в России после новогодних каникул. Это связано с открытием школ и детских садов – дети будут больше находиться в помещениях большими группами и активнее "делиться" инфекцией.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: