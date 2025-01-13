https://crimea.ria.ru/20250113/orvi-i-gripp-v-krymu-i-sevastopole--rezultaty-operativnogo-kontrolya-1143305388.html

ОРВИ и грипп в Крыму и Севастополе – результаты оперативного контроля

ОРВИ и грипп в Крыму и Севастополе – результаты оперативного контроля - РИА Новости Крым, 13.01.2025

ОРВИ и грипп в Крыму и Севастополе – результаты оперативного контроля

В Крыму и Севастополе с 6 по 12 января проведен оперативный контроль за заболеваемостью ОРВИ, ее уровень значительно ниже эмидемического порога. Об этом... РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T21:16

2025-01-13T21:16

2025-01-13T21:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе с 6 по 12 января проведен оперативный контроль за заболеваемостью ОРВИ, ее уровень значительно ниже эмидемического порога. Об этом сообщает региональное межрегиональное управление Роспотребнадзора.В Роспотребнадзоре уточнили, что из общего числа заболевших 40% – дети.Также приводятся данные лабораторного вирусологического мониторинга, по которым заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии."Отмечаются единичные находки циркуляции вирусов гриппа", – подчеркнули в Роспотребнадзоре.Ранее руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила РИА Новости Крым, что в республике не выявлены случаи заболевания метапневмовирусом, распространение которого зафиксировано в Китае.В декабре академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что рост заболеваемости острымиь респираторными инфекциями ожидается в России после новогодних каникул. Это связано с открытием школ и детских садов – дети будут больше находиться в помещениях большими группами и активнее "делиться" инфекцией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России упал уровень заболеваемости ОРВИКак остановить развитие ангины в сезон ОРВИОпасен ли метапневмовирус для россиян

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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