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Что заявил кандидат на пост главы Пентагона о России и ядерной угрозе - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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Что заявил кандидат на пост главы Пентагона о России и ядерной угрозе
Что заявил кандидат на пост главы Пентагона о России и ядерной угрозе - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Что заявил кандидат на пост главы Пентагона о России и ядерной угрозе
Россия существенно нарастила ядерный арсенал, что является потенциальной угрозой для США, Европы и Азии, заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет,... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T20:39
2025-01-14T20:39
пентагон
новости
ядерное оружие
россия
сша
в мире
оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ,14 янв - РИА Новости. Россия существенно нарастила ядерный арсенал, что является потенциальной угрозой для США, Европы и Азии, заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет, обещая, что если он станет главным в Пентагоне, то проведет глобальную дислокации сил США в мире.Ядерный потенциал России пугает США"Россия существенно нарастила свой ядерный арсенал, который представляет угрозу для территории США, а также тактический ядерный арсенал, угрожающий ее соседям в Европе и Азии", – сказано в тексте письменных показаний Хегсета сенату.Хегсет назвал российские операции в кибер- и информационном пространстве, ее подводные возможности и амбиции в космосе и Арктике особенно сильными.США нужна модернизация ядерной триадыПо мнению кандидата на пост главы Пентагона, США необходимо модернизировать ядерную триаду, поскольку от ее возможностей, в конечном счете, зависит выживание страны."В конечном итоге, наше сдерживание, наше выживание зависят от возможностей, восприятия и реальных средств нашей ядерной триады, мы должны инвестировать в ее модернизацию для защиты", – сказал он.Более того, потенциальный шеф Пентагона согласился, что наивысшим приоритетом США является предотвращение возможной ядерной атаки противника.Хегсет намерен передислоцировать силыТакже Хегсет пообещал, что инициирует пересмотр глобальной дислокации сил США в ответ на растущую конкуренцию с Китаем и Россией."В случае утверждения на этот пост, я проведу глобальный обзор расстановки сил, чтобы произвести переоценку того, достаточно ли текущих военных миссий и сил, выделенных USEUCOM (Европейским командованием Вооруженных сил США – ред.), для достижения целей нашей национальной стратегии обороны с учетом конкурентной геостратегической обстановки", – обозначил он.Ранее президент США Джо Байден признал, что военная поддержка Вашингтоном киевского режима создавала риски развязывания ядерного конфликта с Россией. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что риски на границах РФ, создаваемые коллективным Западом, чреваты применением российской стороной ядерного оружия, в полном соответствии с задекларированными РФ доктринальными установками. При этом, по словам директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, расширение перечня оснований применения Россией ядерного оружия фактически исключает возможность победы над ВС РФ на поле боя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил Западу провести технологическую дуэль с "Орешником"Завершено перевооружение группировки стратегических ядерных сил РоссииНа что готов пойти Запад ради нанесения поражения России
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пентагон, новости, ядерное оружие, россия, сша, в мире, оружие
Что заявил кандидат на пост главы Пентагона о России и ядерной угрозе

Ядерный арсенал России представляет угрозу для Европы и США – Хегсет

20:39 14.01.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкТренировки стратегических сил сдерживания РФ
Тренировки стратегических сил сдерживания РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ,14 янв - РИА Новости. Россия существенно нарастила ядерный арсенал, что является потенциальной угрозой для США, Европы и Азии, заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет, обещая, что если он станет главным в Пентагоне, то проведет глобальную дислокации сил США в мире.

Ядерный потенциал России пугает США

"Россия существенно нарастила свой ядерный арсенал, который представляет угрозу для территории США, а также тактический ядерный арсенал, угрожающий ее соседям в Европе и Азии", – сказано в тексте письменных показаний Хегсета сенату.
Хегсет назвал российские операции в кибер- и информационном пространстве, ее подводные возможности и амбиции в космосе и Арктике особенно сильными.

США нужна модернизация ядерной триады

По мнению кандидата на пост главы Пентагона, США необходимо модернизировать ядерную триаду, поскольку от ее возможностей, в конечном счете, зависит выживание страны.
"В конечном итоге, наше сдерживание, наше выживание зависят от возможностей, восприятия и реальных средств нашей ядерной триады, мы должны инвестировать в ее модернизацию для защиты", – сказал он.
Более того, потенциальный шеф Пентагона согласился, что наивысшим приоритетом США является предотвращение возможной ядерной атаки противника.

Хегсет намерен передислоцировать силы

Также Хегсет пообещал, что инициирует пересмотр глобальной дислокации сил США в ответ на растущую конкуренцию с Китаем и Россией.
"В случае утверждения на этот пост, я проведу глобальный обзор расстановки сил, чтобы произвести переоценку того, достаточно ли текущих военных миссий и сил, выделенных USEUCOM (Европейским командованием Вооруженных сил США – ред.), для достижения целей нашей национальной стратегии обороны с учетом конкурентной геостратегической обстановки", – обозначил он.
Ранее президент США Джо Байден признал, что военная поддержка Вашингтоном киевского режима создавала риски развязывания ядерного конфликта с Россией. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что риски на границах РФ, создаваемые коллективным Западом, чреваты применением российской стороной ядерного оружия, в полном соответствии с задекларированными РФ доктринальными установками. При этом, по словам директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, расширение перечня оснований применения Россией ядерного оружия фактически исключает возможность победы над ВС РФ на поле боя.
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