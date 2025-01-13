Байден признал риски ядерной войны с Россией
Поддержка США Украины создавала риск ядерной войны с Россией – Байден
22:51 13.01.2025 (обновлено: 23:11 13.01.2025)
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден признал, что военная поддержка Вашингтоном киевского режима создавала риски развязывания ядерного конфликта с Россией. Об этом он заявил в заключительной речи об итогах своей внешней политики.
По его словам, этой угрозы удалось избежать.
"У меня было две задачи: объединить мир в защите Украины и избежать войны между двумя ядерными державами. Мы справились с обеими", – цитирует РИА Новости американского президента.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по этому поводу отметила, что "все, кто на Западе клеветал на Россию, обвиняя ее в "ядерной дестабилизации", с этого момента должны называться лгунами и распространителями фейков".
"Сегодняшнее заявление Байдена – признание в осознано совершенной провокации. Знала байденовская администрация, что подталкивает мир к пропасти, и все равно разжигала конфликт", – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что риски на российских границах, создаваемые коллективным Западом, чреваты применением Российской Федерацией ядерного оружия, в полном соответствии с задекларированными РФ доктринальными установками.
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