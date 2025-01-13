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Байден признал риски ядерной войны с Россией - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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Байден признал риски ядерной войны с Россией
Байден признал риски ядерной войны с Россией - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Байден признал риски ядерной войны с Россией
Президент США Джо Байден признал, что военная поддержка Вашингтоном киевского режима создавала риски развязывания ядерного конфликта с Россией. Об этом он... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T22:51
2025-01-13T23:11
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден признал, что военная поддержка Вашингтоном киевского режима создавала риски развязывания ядерного конфликта с Россией. Об этом он заявил в заключительной речи об итогах своей внешней политики.По его словам, этой угрозы удалось избежать.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по этому поводу отметила, что "все, кто на Западе клеветал на Россию, обвиняя ее в "ядерной дестабилизации", с этого момента должны называться лгунами и распространителями фейков".Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что риски на российских границах, создаваемые коллективным Западом, чреваты применением Российской Федерацией ядерного оружия, в полном соответствии с задекларированными РФ доктринальными установками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил Западу провести технологическую дуэль с "Орешником"Завершено перевооружение группировки стратегических ядерных сил РоссииНовая ядерная доктрина РФ исключает победу над ней на поле боя - Нарышкин
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джозеф байден, президент сша (joseph biden), новости, сша, россия, политика, в мире, ядерное оружие
Байден признал риски ядерной войны с Россией

Поддержка США Украины создавала риск ядерной войны с Россией – Байден

22:51 13.01.2025 (обновлено: 23:11 13.01.2025)
 
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© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден признал, что военная поддержка Вашингтоном киевского режима создавала риски развязывания ядерного конфликта с Россией. Об этом он заявил в заключительной речи об итогах своей внешней политики.
По его словам, этой угрозы удалось избежать.

"У меня было две задачи: объединить мир в защите Украины и избежать войны между двумя ядерными державами. Мы справились с обеими", – цитирует РИА Новости американского президента.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по этому поводу отметила, что "все, кто на Западе клеветал на Россию, обвиняя ее в "ядерной дестабилизации", с этого момента должны называться лгунами и распространителями фейков".
"Сегодняшнее заявление Байдена – признание в осознано совершенной провокации. Знала байденовская администрация, что подталкивает мир к пропасти, и все равно разжигала конфликт", – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что риски на российских границах, создаваемые коллективным Западом, чреваты применением Российской Федерацией ядерного оружия, в полном соответствии с задекларированными РФ доктринальными установками.
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Джозеф Байден, президент США (Joseph Biden)НовостиСШАРоссияПолитикаВ миреЯдерное оружие
 
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