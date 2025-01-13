https://crimea.ria.ru/20250113/bayden-priznal-riski-yadernoy-voyny-s-rossiey-1143313658.html

Байден признал риски ядерной войны с Россией

Байден признал риски ядерной войны с Россией - РИА Новости Крым, 13.01.2025

Байден признал риски ядерной войны с Россией

Президент США Джо Байден признал, что военная поддержка Вашингтоном киевского режима создавала риски развязывания ядерного конфликта с Россией. Об этом он... РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T22:51

2025-01-13T22:51

2025-01-13T23:11

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

новости

сша

россия

политика

в мире

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142103135_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_304bb52526bdfa6e049eb67733edfdd0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден признал, что военная поддержка Вашингтоном киевского режима создавала риски развязывания ядерного конфликта с Россией. Об этом он заявил в заключительной речи об итогах своей внешней политики.По его словам, этой угрозы удалось избежать.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по этому поводу отметила, что "все, кто на Западе клеветал на Россию, обвиняя ее в "ядерной дестабилизации", с этого момента должны называться лгунами и распространителями фейков".Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что риски на российских границах, создаваемые коллективным Западом, чреваты применением Российской Федерацией ядерного оружия, в полном соответствии с задекларированными РФ доктринальными установками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил Западу провести технологическую дуэль с "Орешником"Завершено перевооружение группировки стратегических ядерных сил РоссииНовая ядерная доктрина РФ исключает победу над ней на поле боя - Нарышкин

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джозеф байден, президент сша (joseph biden), новости, сша, россия, политика, в мире, ядерное оружие