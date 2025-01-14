https://crimea.ria.ru/20250114/shest-aeroportov-rossii-vozobnovili-rabotu-1143334854.html

Шесть аэропортов России возобновили работу

Шесть аэропортов России возобновили работу - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Шесть аэропортов России возобновили работу

В шести ранее закрытых аэропортах России сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T13:42

2025-01-14T13:42

2025-01-14T13:43

росавиация

авиация

аэропорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В шести ранее закрытых аэропортах России сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.Уточняется, что в аэропорту Ульяновска ограничения были сняты в 11:00 мск, Казани, Нижнекамска и Бугульмы в – 12:05, Уфы и Ижевска – в 13:00, а также в Пензе ."Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - отметили в Росавиации.Отмечается, что в период действия временных ограничений на запасных аэродромах совершили посадку девять самолетов, выполнявших рейсы в Уфу и два самолета, следовавших в Ижевск. Кроме того, на запасные аэродромы отправились два самолета, выполнявших рейсы в Казань, и по одному воздушному судну, следовавших в Нижнекамск и в Бугульму.Около шести утра ограничения были введены в аэропортах Пензы, Ульяновска, Нижнекамска (Бегишево), Ижевска и Уфы. Также прием и выпуск воздушных судов был приостановлен в аэропортах Казани, Калуги, Саратова и Тамбова.Позже в аэропортах Калуги, Тамбова и Саратова прием и выпуск судов возобновили.Во вторник беспилотники ВСУ атаковали Саратовскую, Тамбовскую, Ростовскую, Орловскую области и Татарстан. В Казани при атаке беспилотника загорелась газовая цистерна. В Энгельсе в результате атаки БПЛА повреждено промпредприятие. Школьники переведены на дистанционное обучение в связи с риском повторных атак.Над Тульской областью в течение ночи были уничтожены 16 беспилотников, повреждены жилые дома и автомобили. Также над Ростовской областью в течение ночи над регионом сбили 14 беспилотников. Над Орловской областью уничтожили 17 украинских БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росавиация, авиация, аэропорт, ижевск, уфа, ульяновск, нижнекамск, пенза, казань, новости