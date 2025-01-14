https://crimea.ria.ru/20250114/14-bespilotnikov-sbili-nad-rostovskoy-oblastyu-1143314351.html

14 беспилотников сбили над Ростовской областью

14 беспилотников сбили над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 14.01.2025

14 беспилотников сбили над Ростовской областью

Новая атака украинских беспилотников отражена над Ростовской областью. В течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили над регионом 114 беспилотников... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T06:15

2025-01-14T06:15

2025-01-14T06:17

ростовская область

происшествия

юрий слюсарь

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

новости

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Новая атака украинских беспилотников отражена над Ростовской областью. В течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили над регионом 114 беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.По его данным, под ударом оказались два района.Информация о последствиях атаки уточняется. Предварительно, обошлось без жертв и разрушений, добавил Слюсарь.В ночь на вторник массированная атака БПЛА была отражена и над Тульской областью. В городе Алексин повреждены жилые дома и автомобили, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия, юрий слюсарь, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, пво