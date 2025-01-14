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14 беспилотников сбили над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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14 беспилотников сбили над Ростовской областью
14 беспилотников сбили над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 14.01.2025
14 беспилотников сбили над Ростовской областью
Новая атака украинских беспилотников отражена над Ростовской областью. В течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили над регионом 114 беспилотников... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T06:15
2025-01-14T06:17
ростовская область
происшествия
юрий слюсарь
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Новая атака украинских беспилотников отражена над Ростовской областью. В течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили над регионом 114 беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.По его данным, под ударом оказались два района.Информация о последствиях атаки уточняется. Предварительно, обошлось без жертв и разрушений, добавил Слюсарь.В ночь на вторник массированная атака БПЛА была отражена и над Тульской областью. В городе Алексин повреждены жилые дома и автомобили, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ростовская область, происшествия, юрий слюсарь, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, пво
14 беспилотников сбили над Ростовской областью

Над Ростовской областью уничтожили 14 беспилотников

06:15 14.01.2025 (обновлено: 06:17 14.01.2025)
 
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Артем Житенев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Новая атака украинских беспилотников отражена над Ростовской областью. В течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили над регионом 114 беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
По его данным, под ударом оказались два района.
"Этой ночью силами ПВО в Ростовской области была уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 14 БПЛА - в Миллеровском и Тарасовском районах", - написал он в Telegram.
Информация о последствиях атаки уточняется. Предварительно, обошлось без жертв и разрушений, добавил Слюсарь.
В ночь на вторник массированная атака БПЛА была отражена и над Тульской областью. В городе Алексин повреждены жилые дома и автомобили, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
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Ростовская областьПроисшествияЮрий СлюсарьБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУНовостиПВО
 
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