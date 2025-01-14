https://crimea.ria.ru/20250114/boi-v-kurskoy-oblasti-vsu-za-stuki-poteryali-bolee-460-boevikov-1143339297.html

Бои в Курской области: ВСУ за стуки потеряли более 460 боевиков

Бои в Курской области: ВСУ за стуки потеряли более 460 боевиков - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Бои в Курской области: ВСУ за стуки потеряли более 460 боевиков

Вооруженные силы Украины в Курской области потеряли за сутки еще несколько сотен военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T16:09

2025-01-14T16:09

2025-01-14T16:21

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины в Курской области потеряли за сутки еще несколько сотен военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, по информации военного ведомства, подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырем механизированных, двум десантно-штурмовым бригадам, бригаде морской пехоты и трем бригадам территориальной обороны ВСУ. Отражены три контратаки противника."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 51900 военнослужащих, 303 танка, 229 боевых машин пехоты, 168 бронетранспортеров, 1561 боевую бронированную машину", – уточняют в Минобороны РФ.Также среди вооружения противника уничтожены 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин, командно-штабная машина и другая техника.Ранее стало известно, что Вооруженные силы России в боях в зоне спецоперации уничтожили еще 1640 украинских боевиков за сутки и разбили вооружение и технику противника, в том числе западного образца.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Брянскую область ракетами ATACMS и Storm ShadowАрмия России освободила населенные пункты Нескучное и Терны в ДНРВСУ атаковали Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow

курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу