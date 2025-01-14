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Новости СВО: Киев потерял еще 1640 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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Новости СВО: Киев потерял еще 1640 боевиков за сутки
Новости СВО: Киев потерял еще 1640 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Новости СВО: Киев потерял еще 1640 боевиков за сутки
Вооруженные силы России в боях в зоне спецоперации уничтожили еще 1640 украинских боевиков за сутки и разбили вооружение и технику противника, в том числе... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T15:38
2025-01-14T15:38
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "центр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в боях в зоне спецоперации уничтожили еще 1640 украинских боевиков за сутки и разбили вооружение и технику противника, в том числе западного образца. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Подразделениями группировки войск "Север" разбиты 50 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов.Военнослужащие группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Терны Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 600 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, в том числе две американских М113 и Kirpi турецкого производства, 13 автомобилей и пять артиллерийских орудий, из них два производства стран НАТО. Уничтожены три склада боеприпасов и четыре станции РЭБ.Бойцы "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе две М113 производства США и VAB производства Франции, два автомобиля и четыре артиллерийских орудия.Группировка "Центр" ликвидировала до 500 военнослужащих противника, боевую бронированную машину и два автомобиля. Также уничтожены восемь орудий полевой артиллерии.Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Нескучное ДНР. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, в том числе САУ Krab польского производства.Бойцы "Днепра" ликвидировали до 50 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.Накануне потери украинской армии составили 1740 военнослужащих.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили Песчаное в ДНРОсвобождение Курской области: потери ВСУ превысили 51 000 боевиковАрмия России поразила военные аэродромы Украины и склады боеприпасов ВСУ
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", инфографика
Новости СВО: Киев потерял еще 1640 боевиков за сутки

ВСУ потеряли еще 1640 боевиков за сутки - Минобороны РФ

15:38 14.01.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в боях в зоне спецоперации уничтожили еще 1640 украинских боевиков за сутки и разбили вооружение и технику противника, в том числе западного образца. Об этом сообщается в сводке Минобороны.
Сводка Минобороны РФ из зоны проведения спецоперации на Украине за 14 января 2025Сводка Минобороны РФ из зоны проведения спецоперации на Украине за 14 января 2025
Подразделениями группировки войск "Север" разбиты 50 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов.
Военнослужащие группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Терны Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 600 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, в том числе две американских М113 и Kirpi турецкого производства, 13 автомобилей и пять артиллерийских орудий, из них два производства стран НАТО. Уничтожены три склада боеприпасов и четыре станции РЭБ.
Бойцы "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе две М113 производства США и VAB производства Франции, два автомобиля и четыре артиллерийских орудия.
Группировка "Центр" ликвидировала до 500 военнослужащих противника, боевую бронированную машину и два автомобиля. Также уничтожены восемь орудий полевой артиллерии.
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Нескучное ДНР. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, в том числе САУ Krab польского производства.
Бойцы "Днепра" ликвидировали до 50 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
Накануне потери украинской армии составили 1740 военнослужащих.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Днепр"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Центр"
 
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