https://crimea.ria.ru/20250114/novosti-svo-kiev-poteryal-esche-1640-boevikov-za-sutki-1143337756.html
Новости СВО: Киев потерял еще 1640 боевиков за сутки
Новости СВО: Киев потерял еще 1640 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Новости СВО: Киев потерял еще 1640 боевиков за сутки
Вооруженные силы России в боях в зоне спецоперации уничтожили еще 1640 украинских боевиков за сутки и разбили вооружение и технику противника, в том числе... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T15:38
2025-01-14T15:38
2025-01-14T15:38
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "центр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в боях в зоне спецоперации уничтожили еще 1640 украинских боевиков за сутки и разбили вооружение и технику противника, в том числе западного образца. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Подразделениями группировки войск "Север" разбиты 50 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов.Военнослужащие группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Терны Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 600 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, в том числе две американских М113 и Kirpi турецкого производства, 13 автомобилей и пять артиллерийских орудий, из них два производства стран НАТО. Уничтожены три склада боеприпасов и четыре станции РЭБ.Бойцы "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе две М113 производства США и VAB производства Франции, два автомобиля и четыре артиллерийских орудия.Группировка "Центр" ликвидировала до 500 военнослужащих противника, боевую бронированную машину и два автомобиля. Также уничтожены восемь орудий полевой артиллерии.Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Нескучное ДНР. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, в том числе САУ Krab польского производства.Бойцы "Днепра" ликвидировали до 50 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.Накануне потери украинской армии составили 1740 военнослужащих.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили Песчаное в ДНРОсвобождение Курской области: потери ВСУ превысили 51 000 боевиковАрмия России поразила военные аэродромы Украины и склады боеприпасов ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", инфографика
Новости СВО: Киев потерял еще 1640 боевиков за сутки
ВСУ потеряли еще 1640 боевиков за сутки - Минобороны РФ