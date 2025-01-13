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Российские войска освободили Песчаное в ДНР - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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Российские войска освободили Песчаное в ДНР
Российские войска освободили Песчаное в ДНР - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Российские войска освободили Песчаное в ДНР
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Песчаное в Донбассе. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T12:11
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россия
новости сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Песчаное в Донбассе. Об этом сообщает Минобороны.Ранее бойцы "Центра" взяли под контроль село Даченское в ДНР. Потери в живой силе и технике понесли несколько бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Срибное, Андреевка, Нововасилевка, Украинка, Новоалександровка и Шевченко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Донбассе освобождена НовооленовкаРоссийские военные освободили Новый Труд в ДонбассеОсвобождение Курской области: потери ВСУ превысили 51 000 боевиков
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россия, новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), события в донбассе
Российские войска освободили Песчаное в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Песчаное в Донбассе

12:11 13.01.2025 (обновлено: 12:14 13.01.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град"
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Песчаное в Донбассе. Об этом сообщает Минобороны.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Песчаное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Ранее бойцы "Центра" взяли под контроль село Даченское в ДНР. Потери в живой силе и технике понесли несколько бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Срибное, Андреевка, Нововасилевка, Украинка, Новоалександровка и Шевченко.
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