https://crimea.ria.ru/20250113/rossiyskie-voyska-osvobodili-peschanoe-v-dnr-1143284603.html
Российские войска освободили Песчаное в ДНР
Российские войска освободили Песчаное в ДНР - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Российские войска освободили Песчаное в ДНР
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Песчаное в Донбассе. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T12:11
2025-01-13T12:11
2025-01-13T12:14
россия
новости сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/17/1142856073_0:95:3301:1952_1920x0_80_0_0_de46ebd41617c145803cb487e2cf63cb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Песчаное в Донбассе. Об этом сообщает Минобороны.Ранее бойцы "Центра" взяли под контроль село Даченское в ДНР. Потери в живой силе и технике понесли несколько бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Срибное, Андреевка, Нововасилевка, Украинка, Новоалександровка и Шевченко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Донбассе освобождена НовооленовкаРоссийские военные освободили Новый Труд в ДонбассеОсвобождение Курской области: потери ВСУ превысили 51 000 боевиков
россия
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/17/1142856073_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_b2fce9fd75a9a5162bc6bac274a47cab.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), события в донбассе
Российские войска освободили Песчаное в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Песчаное в Донбассе
12:11 13.01.2025 (обновлено: 12:14 13.01.2025)