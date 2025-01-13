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Российские войска освободили Песчаное в ДНР

Российские войска освободили Песчаное в ДНР - РИА Новости Крым, 13.01.2025

Российские войска освободили Песчаное в ДНР

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Песчаное в Донбассе. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T12:11

2025-01-13T12:11

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события в донбассе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Песчаное в Донбассе. Об этом сообщает Минобороны.Ранее бойцы "Центра" взяли под контроль село Даченское в ДНР. Потери в живой силе и технике понесли несколько бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Срибное, Андреевка, Нововасилевка, Украинка, Новоалександровка и Шевченко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Донбассе освобождена НовооленовкаРоссийские военные освободили Новый Труд в ДонбассеОсвобождение Курской области: потери ВСУ превысили 51 000 боевиков

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), события в донбассе