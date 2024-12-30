https://crimea.ria.ru/20241230/v-donbasse-osvobozhdena-novoolenovka-1143019525.html

В Донбассе освобождена Новооленовка

В Донбассе освобождена Новооленовка - РИА Новости Крым, 30.12.2024

В Донбассе освобождена Новооленовка

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новооленовка в Донецкой Народной Республике. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 30.12.2024

2024-12-30T12:28

2024-12-30T12:28

2024-12-30T12:35

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новооленовка в Донецкой Народной Республике. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.Кроме того, бойцы "Центра" отразили 11 контратак, поразили штурмовые батальоны ВСУ и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Воздвиженка, Даченское и Песчаное.Противник потерял до 420 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, боевую бронированную машину Snatch производства Великобритании, пять пикапов, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", два 152 мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России берет новые рубежи - оперативные данныеАрмия России освободила Новотроицкое в ДНРЕще два населенных пункта освободили ВС РФ в Харьковской области и ДНР

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), события в донбассе, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф