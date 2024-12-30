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В Донбассе освобождена Новооленовка - РИА Новости Крым, 30.12.2024
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В Донбассе освобождена Новооленовка
В Донбассе освобождена Новооленовка - РИА Новости Крым, 30.12.2024
В Донбассе освобождена Новооленовка
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новооленовка в Донецкой Народной Республике. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T12:28
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донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
новости сво
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новооленовка в Донецкой Народной Республике. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.Кроме того, бойцы "Центра" отразили 11 контратак, поразили штурмовые батальоны ВСУ и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Воздвиженка, Даченское и Песчаное.Противник потерял до 420 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, боевую бронированную машину Snatch производства Великобритании, пять пикапов, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", два 152 мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России берет новые рубежи - оперативные данныеАрмия России освободила Новотроицкое в ДНРЕще два населенных пункта освободили ВС РФ в Харьковской области и ДНР
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донецкая народная республика (днр), события в донбассе, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
В Донбассе освобождена Новооленовка

Новооленовка в ДНР перешла под контроль армии России

12:28 30.12.2024 (обновлено: 12:35 30.12.2024)
 
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Стрельба снарядами Краснополь из гаубицы 2А65 Мста-Б ЦВО - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новооленовка в Донецкой Народной Республике. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.
"Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новооленовка Донецкой Народной Республики", - сказано в сводке военного ведомства.
Кроме того, бойцы "Центра" отразили 11 контратак, поразили штурмовые батальоны ВСУ и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Воздвиженка, Даченское и Песчаное.
Противник потерял до 420 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, боевую бронированную машину Snatch производства Великобритании, пять пикапов, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", два 152 мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы.
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