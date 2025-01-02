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Освобождение Курской области – уничтожены еще 580 боевиков ВСУ
Освобождение Курской области – уничтожены еще 580 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 02.01.2025
Освобождение Курской области – уничтожены еще 580 боевиков ВСУ
Вооруженные силы России продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, за минувшие сутки украинские войска потеряли 580 боевиков и около 50... РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T13:47
2025-01-02T13:47
2025-01-02T13:47
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, за минувшие сутки украинские войска потеряли 580 боевиков и около 50 единиц вооружений и военной техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, семи механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны ВСУ в районах 15-ти населенных пунктов Курской области.Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в районах 14-ти населенных пунктов Курской и Сумской областей.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 47 040 военнослужащих, 263 танка, 204 боевые машины пехоты, 144 бронетранспортера, 1390 боевых бронированных машин и другую технику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
Освобождение Курской области – уничтожены еще 580 боевиков ВСУ
ВСУ потеряли 580 военных за сутки боев в Курской области – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, за минувшие сутки украинские войска потеряли 580 боевиков и около 50 единиц вооружений и военной техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 580 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, зенитная установка и 36 автомобилей", - говорится в сообщении.
Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, семи механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны ВСУ в районах 15-ти населенных пунктов Курской области.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в районах 14-ти населенных пунктов Курской и Сумской областей.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 47 040 военнослужащих, 263 танка, 204 боевые машины пехоты, 144 бронетранспортера, 1390 боевых бронированных машин и другую технику.
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