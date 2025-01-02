https://crimea.ria.ru/20250102/osvobozhdenie-kurskoy-oblasti--unichtozheny-esche-580-boevikov-vsu-1143068073.html

Освобождение Курской области – уничтожены еще 580 боевиков ВСУ

Освобождение Курской области – уничтожены еще 580 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 02.01.2025

Освобождение Курской области – уничтожены еще 580 боевиков ВСУ

Вооруженные силы России продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, за минувшие сутки украинские войска потеряли 580 боевиков и около 50... РИА Новости Крым, 02.01.2025

2025-01-02T13:47

2025-01-02T13:47

2025-01-02T13:47

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, за минувшие сутки украинские войска потеряли 580 боевиков и около 50 единиц вооружений и военной техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, семи механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны ВСУ в районах 15-ти населенных пунктов Курской области.Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в районах 14-ти населенных пунктов Курской и Сумской областей.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 47 040 военнослужащих, 263 танка, 204 боевые машины пехоты, 144 бронетранспортера, 1390 боевых бронированных машин и другую технику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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