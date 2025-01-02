https://crimea.ria.ru/20250102/97-bespilotnikov-i-su-27-sbila-rossiyskaya-pvo-1143066887.html
97 беспилотников и Су-27 сбила российская ПВО
97 беспилотников и Су-27 сбила российская ПВО - РИА Новости Крым, 02.01.2025
97 беспилотников и Су-27 сбила российская ПВО
Российские средства ПВО сбили за прошедшие сутки украинский истребитель Су-27, шесть снарядов РСЗО HIMARS и 97 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T12:25
2025-01-02T12:25
2025-01-02T12:26
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
самолет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили за прошедшие сутки украинский истребитель Су-27, шесть снарядов РСЗО HIMARS и 97 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь безэкипажных катеров уничтожены силами ЧФВС России ударили по аэродрому и заводу по изготовлению пороховых зарядовБелоусов поблагодарил морпехов Черноморского Флота за мужество и героизм
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , самолет, новости
97 беспилотников и Су-27 сбила российская ПВО
Российская ПВО сбила украинский истребитель Су-27
12:25 02.01.2025 (обновлено: 12:26 02.01.2025)