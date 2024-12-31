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Восемь безэкипажных катеров уничтожены силами ЧФ
Восемь безэкипажных катеров уничтожены силами ЧФ - РИА Новости Крым, 31.12.2024
Восемь безэкипажных катеров уничтожены силами ЧФ
Военнослужащие Черноморского флота уничтожили восемь безэкипажных катеров. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.12.2024
2024-12-31T12:01
2024-12-31T12:01
2024-12-31T12:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Военнослужащие Черноморского флота уничтожили восемь безэкипажных катеров. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 103 беспилотника. Из них 68 - вне зоны проведения специальной военной операции.Ранее в Минобороны сообщили, что российские системы противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ на регионы России – над восемью регионами страны были сбиты 68 беспилотников, в том числе 17 – над Крымом. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем отражена атака ВСУ - сбиты четыре воздушные цели 17 украинских беспилотников сбили над Крымом Над Крымом отработала ПВО
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россия, министерство обороны рф, новости, новости сво
Восемь безэкипажных катеров уничтожены силами ЧФ
Силы Черноморского флота уничтожили восемь безэкипажных катеров
12:01 31.12.2024 (обновлено: 12:05 31.12.2024)