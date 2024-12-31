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17 украинских беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 31.12.2024
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17 украинских беспилотников сбили над Крымом
17 украинских беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 31.12.2024
17 украинских беспилотников сбили над Крымом
Российские системы противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ на регионы РФ – над восемью регионами страны были сбиты 68 беспилотников, в том числе 17 – над... РИА Новости Крым, 31.12.2024
2024-12-31T07:21
2024-12-31T07:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ на регионы РФ – над восемью регионами страны были сбиты 68 беспилотников, в том числе 17 – над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны.25 дронов сбиты над территорией Брянской области, 11 – над Кубанью, 10 – над Смоленской областью, два – над Тверской и по одному над Ростовской, Курской и Калужской областями, перечислили в оборонном ведомстве России.В ночь на 29 декабря над Крымом были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. 28 декабря силы ПВО сбили над Крымским полуостровом четыре вражеских дрона.Как ранее заявил глава республики Сергей Аксенов, эффективность системы противовоздушной обороны в Крыму составляет 95-96%, вооруженные силы и правоохранительные структуры принимают все возможные меры для обеспечения безопасности крымчан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости, крым, новости крыма, пво, безопасность республики крым и севастополя, брянская область, краснодарский край, смоленская область, тверская область, курская область, ростовская область, калужская область
17 украинских беспилотников сбили над Крымом

Над Крымом сбиты 17 беспилотников ВСУ

07:21 31.12.2024 (обновлено: 07:34 31.12.2024)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ на регионы РФ – над восемью регионами страны были сбиты 68 беспилотников, в том числе 17 – над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов. 17 БПЛА сбиты над территорией Республики Крым", – сказано в сообщении.
25 дронов сбиты над территорией Брянской области, 11 – над Кубанью, 10 – над Смоленской областью, два – над Тверской и по одному над Ростовской, Курской и Калужской областями, перечислили в оборонном ведомстве России.
В ночь на 29 декабря над Крымом были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. 28 декабря силы ПВО сбили над Крымским полуостровом четыре вражеских дрона.
Как ранее заявил глава республики Сергей Аксенов, эффективность системы противовоздушной обороны в Крыму составляет 95-96%, вооруженные силы и правоохранительные структуры принимают все возможные меры для обеспечения безопасности крымчан.
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