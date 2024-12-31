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17 украинских беспилотников сбили над Крымом

17 украинских беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 31.12.2024

17 украинских беспилотников сбили над Крымом

Российские системы противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ на регионы РФ – над восемью регионами страны были сбиты 68 беспилотников, в том числе 17 – над... РИА Новости Крым, 31.12.2024

2024-12-31T07:21

2024-12-31T07:21

2024-12-31T07:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ на регионы РФ – над восемью регионами страны были сбиты 68 беспилотников, в том числе 17 – над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны.25 дронов сбиты над территорией Брянской области, 11 – над Кубанью, 10 – над Смоленской областью, два – над Тверской и по одному над Ростовской, Курской и Калужской областями, перечислили в оборонном ведомстве России.В ночь на 29 декабря над Крымом были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. 28 декабря силы ПВО сбили над Крымским полуостровом четыре вражеских дрона.Как ранее заявил глава республики Сергей Аксенов, эффективность системы противовоздушной обороны в Крыму составляет 95-96%, вооруженные силы и правоохранительные структуры принимают все возможные меры для обеспечения безопасности крымчан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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