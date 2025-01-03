https://crimea.ria.ru/20250103/tsiklon-prineset-snegodozhdi-pogoda-v-krymu-3-yanvarya-1143072688.html

Циклон принесет снегодожди: погода в Крыму 3 января

Циклон принесет снегодожди: погода в Крыму 3 января - РИА Новости Крым, 03.01.2025

Циклон принесет снегодожди: погода в Крыму 3 января

В пятницу погоду Крыма определит обширный Атлантический циклон. Ночью без осадков; днем местами небольшой дождь. Об этом рассказали в республиканском... РИА Новости Крым, 03.01.2025

2025-01-03T00:01

2025-01-03T00:01

2025-01-03T00:01

погода

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крымская погода

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алушта

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евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В пятницу погоду Крыма определит обширный Атлантический циклон. Ночью без осадков; днем местами небольшой дождь. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6; днем +10...+12.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +10...+12 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +4...+8 градусов, днем столбики термометров покажут от +10 до +12 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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