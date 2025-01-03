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Циклон принесет снегодожди: погода в Крыму 3 января
Циклон принесет снегодожди: погода в Крыму 3 января - РИА Новости Крым, 03.01.2025
Циклон принесет снегодожди: погода в Крыму 3 января
В пятницу погоду Крыма определит обширный Атлантический циклон. Ночью без осадков; днем местами небольшой дождь. Об этом рассказали в республиканском... РИА Новости Крым, 03.01.2025
2025-01-03T00:01
2025-01-03T00:01
2025-01-03T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В пятницу погоду Крыма определит обширный Атлантический циклон. Ночью без осадков; днем местами небольшой дождь. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6; днем +10...+12.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +10...+12 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +4...+8 градусов, днем столбики термометров покажут от +10 до +12 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, феодосия, евпатория, судак
Циклон принесет снегодожди: погода в Крыму 3 января
Погода в Крыму 3 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В пятницу погоду Крыма определит обширный Атлантический циклон. Ночью без осадков; днем местами небольшой дождь. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 22 м/с. Температура воздуха в пятницу ночью +1…+6, на побережье до +10; днем +9…+14, в горах +5…+8, в субботу дождь со снегом", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6; днем +10...+12.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +10...+12 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +4...+8 градусов, днем столбики термометров покажут от +10 до +12 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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