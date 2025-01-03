Рейтинг@Mail.ru
Циклон принесет снегодожди: погода в Крыму 3 января - РИА Новости Крым, 03.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250103/tsiklon-prineset-snegodozhdi-pogoda-v-krymu-3-yanvarya-1143072688.html
Циклон принесет снегодожди: погода в Крыму 3 января
Циклон принесет снегодожди: погода в Крыму 3 января - РИА Новости Крым, 03.01.2025
Циклон принесет снегодожди: погода в Крыму 3 января
В пятницу погоду Крыма определит обширный Атлантический циклон. Ночью без осадков; днем местами небольшой дождь. Об этом рассказали в республиканском... РИА Новости Крым, 03.01.2025
2025-01-03T00:01
2025-01-03T00:01
погода
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
феодосия
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/13/1138227281_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_75df13e904bd5260662b9afff7639d9d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В пятницу погоду Крыма определит обширный Атлантический циклон. Ночью без осадков; днем местами небольшой дождь. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6; днем +10...+12.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +10...+12 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +4...+8 градусов, днем столбики термометров покажут от +10 до +12 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
феодосия
евпатория
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/13/1138227281_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b714d1dd1770aca913b3e90dc49c395e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, феодосия, евпатория, судак
Циклон принесет снегодожди: погода в Крыму 3 января

Погода в Крыму 3 января

00:01 03.01.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкКурьер службы доставки
Курьер службы доставки - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В пятницу погоду Крыма определит обширный Атлантический циклон. Ночью без осадков; днем местами небольшой дождь. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 22 м/с. Температура воздуха в пятницу ночью +1…+6, на побережье до +10; днем +9…+14, в горах +5…+8, в субботу дождь со снегом", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6; днем +10...+12.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +10...+12 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +4...+8 градусов, днем столбики термометров покажут от +10 до +12 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаФеодосияЕвпаторияСудак
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Какой сегодня праздник: 3 января
00:01Циклон принесет снегодожди: погода в Крыму 3 января
21:55Новые выбросы мазута и предел терпения украинцев: главное за день
21:18Здания Верховной рады получили повреждения в результате взрывов в Киеве
20:48Цветущий Крым: где на Новый год искать подснежники и не только
20:21В Крыму завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов
20:11Фицо пригрозил снизить помощь украинцам за остановку Киевом транзита газа
19:46В Приднестровье перестали работать почти все промышленные предприятия
19:15Праведный Иоанн Кронштадтский и два императора: встречи в Ливадии
18:38Гороскоп для знаков зодиака стихии Огня
18:15ЧС в Керченском проливе стала первой в мире аварией с топочным мазутом
18:03Назван точный объем попавшего в море мазута с танкеров "Волгонефть"
17:36Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде – 27 пострадавших
17:17Крушение надежд: почему все меньше украинцев готовы терпеть конфликт
16:51В Севастополе спасатели пришли на помощь застрявшему в траншее бычку
16:25Жуткое ДТП в Крыму: двое детей погибли в лобовом столкновении двух авто
16:11ВСУ готовят к "круговой обороне" Балаклею и Изюм на Харьковщине
16:05Число готовых "терпеть войну" украинцев резко снизилось – соцопрос
15:41Крымский мост сейчас: скопилась большая очередь
15:32Детский омбудсмен Крыма и транспортная прокуратура будут сотрудничать
Лента новостейМолния