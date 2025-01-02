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В Крыму завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов - РИА Новости Крым, 02.01.2025
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В Крыму завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов
В Крыму завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов - РИА Новости Крым, 02.01.2025
В Крыму завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов
В Крыму завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов на вновь выявленных участках. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T20:21
2025-01-02T20:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. В Крыму завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов на вновь выявленных участках. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.По данным ведомства, сотрудниками МЧС России, спасателями МЧС Республики Крым, представителями администрации и волонтерами очищено более 4 км береговой линии, собрано и вывезено более 2 тонн загрязненного песка и грунта. Всего за сутки обследовано 214 км береговой линии. С начала работ обследовано уже 1803 км береговой линии, очищено более 48,5 км побережья, собрано и вывезено 229 тонн загрязненного грунта, спасено 168 птиц.
https://crimea.ria.ru/20250102/chs-v-kerchenskom-prolive-stala-pervoy-v-mire-avariey-s-topochnym-mazutom-1143071072.html
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В Крыму завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов

В Крыму завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов на вновь выявленных участках

20:21 02.01.2025 (обновлено: 20:28 02.01.2025)
 
© МЧС РоссииВ Керчи спасатели убирают мазут с побережья
В Керчи спасатели убирают мазут с побережья
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. В Крыму завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов на вновь выявленных участках. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.
"Сегодня в ходе мониторинга были обнаружены два новых участка загрязнений нефтепродуктами береговой линии в Керчи и Ленинском районе. В настоящее время работы на этих участках завершены", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, сотрудниками МЧС России, спасателями МЧС Республики Крым, представителями администрации и волонтерами очищено более 4 км береговой линии, собрано и вывезено более 2 тонн загрязненного песка и грунта. Всего за сутки обследовано 214 км береговой линии.

С начала работ обследовано уже 1803 км береговой линии, очищено более 48,5 км побережья, собрано и вывезено 229 тонн загрязненного грунта, спасено 168 птиц.
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