https://crimea.ria.ru/20250102/v-krymu-zaversheny-raboty-po-likvidatsii-razliva-nefteproduktov-1143071968.html

В Крыму завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов

В Крыму завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов - РИА Новости Крым, 02.01.2025

В Крыму завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов

В Крыму завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов на вновь выявленных участках. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 02.01.2025

2025-01-02T20:21

2025-01-02T20:21

2025-01-02T20:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. В Крыму завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов на вновь выявленных участках. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.По данным ведомства, сотрудниками МЧС России, спасателями МЧС Республики Крым, представителями администрации и волонтерами очищено более 4 км береговой линии, собрано и вывезено более 2 тонн загрязненного песка и грунта. Всего за сутки обследовано 214 км береговой линии. С начала работ обследовано уже 1803 км береговой линии, очищено более 48,5 км побережья, собрано и вывезено 229 тонн загрязненного грунта, спасено 168 птиц.

https://crimea.ria.ru/20250102/chs-v-kerchenskom-prolive-stala-pervoy-v-mire-avariey-s-topochnym-mazutom-1143071072.html

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2025

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