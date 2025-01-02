https://crimea.ria.ru/20250102/v-pridnestrove-perestali-rabotat-pochti-vse-promyshlennye-predpriyatiya-1143071643.html

В Приднестровье перестали работать почти все промышленные предприятия

В Приднестровье перестали работать почти все промышленные предприятия - РИА Новости Крым, 02.01.2025

В Приднестровье перестали работать почти все промышленные предприятия

Все промышленные предприятия Приднестровья прекратили работу из-за отсутствия энергоресурсов, заявил первый заместитель председателя правительства — министр... РИА Новости Крым, 02.01.2025

2025-01-02T19:46

2025-01-02T19:46

2025-01-02T19:47

приднестровье

поставки российского газа в европу

газ

украина

владимир зеленский

в мире

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 32янв — РИА Новости Крым. Все промышленные предприятия Приднестровья прекратили работу из-за отсутствия энергоресурсов, заявил первый заместитель председателя правительства — министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Сергей Оболоник, слова которого приводит Telegram-канал информационного агентства Новости Приднестровья.По его словам, предпринимаются все усилия, чтобы предприятия смогли отгрузить готовую продукцию, которая находится на складах."С энергетикой — мы посмотрим на состояние дел, которые сложатся к 5 января, когда бытовой сектор уже окончательно нагрузится, в том числе и отопительными приборами. Мы будем видеть энергетический баланс, чтобы каким-то образом выкроить за счет блокировки либо сокращения тех или иных энергетических расходов для поддержки наших промышленных агентов", — добавил первый вице-премьер.В Тирасполе надеются, что рано или поздно проблемы в энергетике разрешатся в позитивном ключе. Пока что ситуация управляемая и соответствует прогнозам специалистов, но это только второй день энергокризиса, подчеркнул Оболоник.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силой, Приднестровье стало неподконтрольной центральным властям территорией.Договор о транзите российского газа через Украину истек 31 декабря. На прошлой неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В результате "Газпром" с 08:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности прокачивать газ через Украину.В Приднестровье 11 декабря на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, а в Молдавии позже объявили режим ЧП в энергетике. На эти шаги пошли из-за возможного энергетического кризиса, связанного с прекращением поставок российского газа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250102/chem-obernetsya-dlya-ukraintsev-prekraschenie-tranzita-rossiyskogo-gaza-1143065893.html

приднестровье

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приднестровье, поставки российского газа в европу, газ, украина, владимир зеленский, в мире, новости