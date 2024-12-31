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Белоусов поблагодарил морпехов Черноморского Флота за мужество и героизм
Белоусов поблагодарил морпехов Черноморского Флота за мужество и героизм - РИА Новости Крым, 31.12.2024
Белоусов поблагодарил морпехов Черноморского Флота за мужество и героизм
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал подготовку морпехов Черноморского флота на одном из полигонов Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщили РИА Новости Крым, 31.12.2024
2024-12-31T09:22
2024-12-31T09:22
2024-12-31T09:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал подготовку морпехов Черноморского флота на одном из полигонов Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщили в российском военном ведомстве.Командующий ЧФ вице-адмирал Сергей Пинчук доложил главе российского оборонного ведомства, что помимо подготовки по основной военно-учетной специальности контрактники дополнительно обучаются боевому применению и противодействию беспилотным летательным аппаратам.Министру обороны РФ на полигоне показали лабораторию, на базе которой проводится подготовка боевых расчетов беспилотных летательных аппаратов различного назначения, включая FPV-дроны, для выполнения задач в условиях сложной радиоэлектронной обстановки на линии боевого соприкосновения.Специалисты лаборатории проводят испытания новых образцов военной техники, разрабатывают и модернизируют как беспилотные летательные аппараты, так и средства радиоэлектронной борьбы для эффективного противодействия вражеским БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, крым, новости крыма, морская пехота чф, чф рф (черноморский флот российской федерации), министерство обороны рф, андрей белоусов
Белоусов поблагодарил морпехов Черноморского Флота за мужество и героизм
Белоусов проинспектировал подготовку морпехов Черноморского флота в ЮВО
09:22 31.12.2024 (обновлено: 09:51 31.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал подготовку морпехов Черноморского флота на одном из полигонов Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщили в российском военном ведомстве.
"На данном полигоне проводятся занятия с военнослужащими-контрактниками по тактико-специальной, огневой, медицинской, инженерной подготовке, а также боевое слаживание подразделений под руководством офицеров, имеющих боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Командующий ЧФ вице-адмирал Сергей Пинчук доложил главе российского оборонного ведомства, что помимо подготовки по основной военно-учетной специальности контрактники дополнительно обучаются боевому применению и противодействию беспилотным летательным аппаратам.
Министру обороны РФ на полигоне показали лабораторию, на базе которой проводится подготовка боевых расчетов беспилотных летательных аппаратов различного назначения, включая FPV-дроны, для выполнения задач в условиях сложной радиоэлектронной обстановки на линии боевого соприкосновения.
Специалисты лаборатории проводят испытания новых образцов военной техники, разрабатывают и модернизируют как беспилотные летательные аппараты, так и средства радиоэлектронной борьбы для эффективного противодействия вражеским БПЛА.
"Глава российского оборонного ведомства поблагодарил личный состав соединения морской пехоты Черноморского Флота за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции, и вручил отличившимся военнослужащим государственные награды", - подчеркнули в Минобороны.
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