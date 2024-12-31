https://crimea.ria.ru/20241231/belousov-poblagodaril-morpekhov-chernomorskogo-flota-za-muzhestvo-i-geroizm-1143032206.html

Белоусов поблагодарил морпехов Черноморского Флота за мужество и героизм

Белоусов поблагодарил морпехов Черноморского Флота за мужество и героизм - РИА Новости Крым, 31.12.2024

Белоусов поблагодарил морпехов Черноморского Флота за мужество и героизм

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал подготовку морпехов Черноморского флота на одном из полигонов Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщили РИА Новости Крым, 31.12.2024

2024-12-31T09:22

2024-12-31T09:22

2024-12-31T09:51

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морская пехота чф

чф рф (черноморский флот российской федерации)

министерство обороны рф

андрей белоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал подготовку морпехов Черноморского флота на одном из полигонов Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщили в российском военном ведомстве.Командующий ЧФ вице-адмирал Сергей Пинчук доложил главе российского оборонного ведомства, что помимо подготовки по основной военно-учетной специальности контрактники дополнительно обучаются боевому применению и противодействию беспилотным летательным аппаратам.Министру обороны РФ на полигоне показали лабораторию, на базе которой проводится подготовка боевых расчетов беспилотных летательных аппаратов различного назначения, включая FPV-дроны, для выполнения задач в условиях сложной радиоэлектронной обстановки на линии боевого соприкосновения.Специалисты лаборатории проводят испытания новых образцов военной техники, разрабатывают и модернизируют как беспилотные летательные аппараты, так и средства радиоэлектронной борьбы для эффективного противодействия вражеским БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, крым, новости крыма, морская пехота чф, чф рф (черноморский флот российской федерации), министерство обороны рф, андрей белоусов