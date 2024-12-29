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Армия России освободила Новотроицкое в ДНР - РИА Новости Крым, 29.12.2024
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Армия России освободила Новотроицкое в ДНР
Армия России освободила Новотроицкое в ДНР - РИА Новости Крым, 29.12.2024
Армия России освободила Новотроицкое в ДНР
ВС РФ освободили населенный пункт Новотроицкое в ДНР, передает Минобороны. РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-29T12:06
2024-12-29T12:27
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. ВС РФ освободили населенный пункт Новотроицкое в ДНР, передает Минобороны.Военные нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и штурмовой бригады нацполиции Украины в районах населенных пунктов Красноармейск, Заря, Воздвиженка, Дзержинск, Шевченко, Даченское, Новооленовка и Песчаное Донецкой Народной Республики. Отражены 11 контратак ВСУ. Противник потерял более 480 военнослужащих.Ранее под контроль российских военных перешли еще два населенных пункта - Загрызово в Харьковской области и Ивановка в Донецкой Народной Республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штатная численность российской армии достигла 1,5 млн военнослужащихСитуация в зоне СВО меняется кардинально – ПутинСнижение возраста мобилизации на Украине не изменит ход СВО – Путин
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новости сво, новости, вооруженные силы россии
Армия России освободила Новотроицкое в ДНР

Вооруженные силы России освободили Новотроицкое в ДНР - Минобороны

12:06 29.12.2024 (обновлено: 12:27 29.12.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. ВС РФ освободили населенный пункт Новотроицкое в ДНР, передает Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Новотроицкое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Военные нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и штурмовой бригады нацполиции Украины в районах населенных пунктов Красноармейск, Заря, Воздвиженка, Дзержинск, Шевченко, Даченское, Новооленовка и Песчаное Донецкой Народной Республики.
Отражены 11 контратак ВСУ. Противник потерял более 480 военнослужащих.
Ранее под контроль российских военных перешли еще два населенных пункта - Загрызово в Харьковской области и Ивановка в Донецкой Народной Республике.
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