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Весна в Крыму в первый день нового года: погода 1 января - РИА Новости Крым, 01.01.2025
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Весна в Крыму в первый день нового года: погода 1 января
Весна в Крыму в первый день нового года: погода 1 января - РИА Новости Крым, 01.01.2025
Весна в Крыму в первый день нового года: погода 1 января
В первый день нового года в Крыму тепло и без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T00:20
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
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алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В первый день нового года в Крыму тепло и без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +10...+12 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +10...+12.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +5...+7 градусов, днем столбики термометров покажут +11...=13 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Весна в Крыму в первый день нового года: погода 1 января

Погода в Крыму в первый день нового года

00:20 01.01.2025
 
© РИА Новости КрымСолнечная погода
Солнечная погода - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В первый день нового года в Крыму тепло и без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, на ЮБК до +7, днем +10…+15 градусов, в горах +4…+9", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +10...+12 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +10...+12.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +5...+7 градусов, днем столбики термометров покажут +11...=13 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:20Весна в Крыму в первый день нового года: погода 1 января
00:10Какой еще сегодня праздник: 1 января
00:01Новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам
23:59С Новым годом!
22:21Победа Путина и возвращение Трампа: топ-10 событий года в России и мире
21:48Артисты, художники, герои – кто родился в Новый год
21:14История шампанского – инфографика
20:48Какой новогодний стол будет у шефа Ивлева
20:15Гадаем правильно на Новый год и Рождество – советы психотерапевта
19:44Народы Крыма рассказали о своих новогодних традициях и кухне
19:10До сих пор верю: до какого возраста крымчане верили в Деда Мороза
18:38Евпатория приглашает на новогоднюю ярмарку с развлечениями и конкурсами
18:10Как сделать празднование Нового года безопасным для домашних питомцев
17:44Крымский мост открыт
17:43Детское "шампанское": быть или не быть ему на новогоднем столе
17:04Врач оценил "безопасность" бенгальских огней
16:34Угроза баллистики снята в Севастополе
16:31В Севастополе объявлена тревога по "баллистике"
16:28Крымский мост закрыли
16:07Еще три украинских безэкипажных катера уничтожены в Черном море
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