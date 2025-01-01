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Весна в Крыму в первый день нового года: погода 1 января
Весна в Крыму в первый день нового года: погода 1 января - РИА Новости Крым, 01.01.2025
Весна в Крыму в первый день нового года: погода 1 января
В первый день нового года в Крыму тепло и без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T00:20
2025-01-01T00:20
2025-01-01T00:20
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В первый день нового года в Крыму тепло и без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +10...+12 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +10...+12.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +5...+7 градусов, днем столбики термометров покажут +11...=13 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Весна в Крыму в первый день нового года: погода 1 января
Погода в Крыму в первый день нового года
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В первый день нового года в Крыму тепло и без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, на ЮБК до +7, днем +10…+15 градусов, в горах +4…+9", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +10...+12 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +10...+12.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +5...+7 градусов, днем столбики термометров покажут +11...=13 градусов.
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