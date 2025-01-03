https://crimea.ria.ru/20250103/rasprostranennye-skhemy-moshennikov-v-period-novogodnikh-prazdnikov-1142972661.html

Распространенные схемы мошенников в период новогодних праздников

Распространенные схемы мошенников в период новогодних праздников - РИА Новости Крым, 03.01.2025

Распространенные схемы мошенников в период новогодних праздников

В период новогодних праздников мошенники применяют ряд схем, чтобы завладеть чужими деньгами, используя популярность онлайн-покупок. Как не стать их жертвами,... РИА Новости Крым, 03.01.2025

2025-01-03T15:35

2025-01-03T15:35

2025-01-03T15:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. В период новогодних праздников мошенники применяют ряд схем, чтобы завладеть чужими деньгами, используя популярность онлайн-покупок. Как не стать их жертвами, РИА Новости Крым рассказал эксперт Отделения Банка России по Республике Крым Александр Бобриков. Задержка товара При этом жертве аферисты предлагают назвать код из уведомления. Эти данные помогут открыть мошенникам доступ к чужому онлайн-банку или аккаунту на "Госуслугах". В результате, обманщики могут списать все деньги или набрать займов на имя клиента. "Когда вам сообщают о проблемах с доставкой, присылают какие-то ссылки или просят код, перепроверьте информацию о заказе в личном кабинете на сайте магазина или в его мобильном приложении. Задайте вопрос в чате поддержки или по номеру "горячей линии", - дает совет эксперт. Скидки на подарки Мошенники также могу завлекать хорошими скидками на новогодние украшения, фейерверки, праздничные костюмы, детские игрушки и подарки. Копируя сайты магазинов и маркетплейсов, подделывая сервисы по продаже билетов на концерты и детские елки, они предлагают на них супервыгодные цены. Если ввести на таких страницах данные карты, то они, по словам эксперта, попадут к мошенникам. Преступники получат доступ к вашим счетам и смогут их обчистить. Внезапный выигрыш подарка Еще одна распространенная схема мошенников - сообщение, что человек выиграл приз, подарок или бонусы. Чтобы их забрать, предлагается перейти по ссылке и уплатить небольшой налог или оплатить доставку подарка. Также могут попросить ввести на сайте организатора розыгрыша полные данные карты и проверочный код от банка. "Если вы предполагаете, что вам действительно улыбнулась удача, лучше найдите официальные контакты организатора розыгрыша и уточните, действительно ли он проводил акцию", - советуют в Отделении Банка России по РК. Александр Бобриков отмечает, что примерно та же схема используется при сообщениях о "праздничных" вознаграждениях якобы со стороны государства - дополнительных соцвыплатах, пособиях, субсидиях. "Всегда перепроверяйте информацию: найдите сообщение о субсидиях на официальных сайтах госорганов. Или проясните ситуацию по номеру горячей линии организации, от имени которой обещают выплаты", - рекомендует эксперт. Бронирование отдыха Еще один сценарий аферистов связан с предложениями отдыха. Александр Бобриков рассказывает, что преступники создают фальшивые страницы отелей или коттеджей с красивыми картинками, пишут поддельные хвалебные отзывы и заманивают приятными ценами. Также мошенники могут взломать реальные аккаунты отеля, чтобы общаться с клиентами напрямую в мессенджерах и обойти систему защиты бронирования.В итоге, люди переводят мошенникам деньги, а когда приезжают на отдых, то обнаруживают, что брони нет, либо вообще такого отеля не существует. "Когда вы используете сервис бронирования, всю переписку, а также предоплату проводите только через его сайт или приложение — не соглашайтесь обсуждать детали в почте и мессенджерах", - советует Александр Бобриков. В заключение он обратил внимание, что схемы обмана могут быть самые разные, но цель у мошенников одна - выманить персональные данные и информацию о банковских картах. "Чтобы не стать жертвой мошенников, стоит быть бдительными, не спешить переводить средства неизвестному собеседнику, всегда проверять информацию на подлинность, не сообщать личные данные и помнить поговорку о том, что бесплатный "сыр" - только в мышеловке", - подытожил эксперт Отделения Банка России по Республике Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241020/shest-priznakov-v-kakikh-sluchayakh-banki-blokiruyut-perevody-klientov-1141157763.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк россии, новости, крым, общество