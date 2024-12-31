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История шампанского – инфографика
История шампанского – инфографика - РИА Новости Крым, 31.12.2024
История шампанского – инфографика
Шампанское – легендарное игристое вино, которое ассоциируется с торжествами и праздниками. Его родина – французский регион Шампань, где уникальные климатические РИА Новости Крым, 31.12.2024
2024-12-31T21:14
2024-12-31T21:14
2024-12-31T21:14
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Шампанское – легендарное игристое вино, которое ассоциируется с торжествами и праздниками. Его родина – французский регион Шампань, где уникальные климатические условия, известняковая почва и столетия винодельческих традиций создали условия для производства этого напитка.Шампанское отличается от других игристых вин прежде всего тонким вкусом и утонченным ароматом, в котором можно почувствовать фруктовые и цветочные нотки. Однако главное отличие – это фирменная игра пузырьков, создаваемых естественным путем благодаря вторичному брожению в бутылке.Шампанское давно переросло свою роль вина и стало символом. Его подают на свадьбах, праздниках, торжествах, а особенно – в новогоднюю ночь.Традиция пить шампанское под бой курантов получила широкое распространение и стала частью празднования. Сегодня трудно представить новогоднюю ночь без характерного звука открываемой бутылки, пенящейся игристой жидкости и праздничных тостов.Об истории праздничного напитка – в инфографике РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новый год 2025, инфографика, новый год, праздники и памятные даты, общество
История шампанского – инфографика
История шампанского в инфографике РИА Новости Крым
Шампанское – легендарное игристое вино, которое ассоциируется с торжествами и праздниками. Его родина – французский регион Шампань, где уникальные климатические условия, известняковая почва и столетия винодельческих традиций создали условия для производства этого напитка.
Шампанское отличается от других игристых вин прежде всего тонким вкусом и утонченным ароматом, в котором можно почувствовать фруктовые и цветочные нотки. Однако главное отличие – это фирменная игра пузырьков, создаваемых естественным путем благодаря вторичному брожению в бутылке.
Шампанское давно переросло свою роль вина и стало символом. Его подают на свадьбах, праздниках, торжествах, а особенно – в новогоднюю ночь.
Традиция пить шампанское под бой курантов получила широкое распространение и стала частью празднования. Сегодня трудно представить новогоднюю ночь без характерного звука открываемой бутылки, пенящейся игристой жидкости и праздничных тостов.
Об истории праздничного напитка – в инфографике РИА Новости Крым
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