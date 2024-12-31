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Евпатория приглашает на новогоднюю ярмарку с развлечениями и конкурсами
Евпатория приглашает на новогоднюю ярмарку с развлечениями и конкурсами - РИА Новости Крым, 31.12.2024
Евпатория приглашает на новогоднюю ярмарку с развлечениями и конкурсами
В Евпатории на туристическом маршруте "Малый Иерусалим" жителей и гостей полуострова ждет новогодняя ярмарка с развлекательной программой, в которой могут... РИА Новости Крым, 31.12.2024
2024-12-31T18:38
2024-12-31T18:38
2024-12-31T18:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории на туристическом маршруте "Малый Иерусалим" жителей и гостей полуострова ждет новогодняя ярмарка с развлекательной программой, в которой могут принять участие как дети, так и взрослые. Об этом сообщает глава администрации города Александр Юрьев.Так, на ярмарке будут представлены оригинальные изделия ручной работы, крымская косметика, игрушки. Кроме того, всех участников ждет новогодняя анимация с Дедом Морозом и конкурсы.Время работы праздничной ярмарки – с 12.00 до 18.00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько туристов планируют провести новогодние каникулы в КрымуПо Севастополю курсирует яркий новогодний троллейбусДед Мороз под пальмой и медведь на льдине – Новый год в Крыму с детьми
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РИА Новости Крым
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Евпатория приглашает на новогоднюю ярмарку с развлечениями и конкурсами
В Евпатории на "Малом Иерусалиме" открывается новогодняя ярмарка