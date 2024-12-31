https://crimea.ria.ru/20241231/evpatoriya-priglashaet-na-novogodnyuyu-yarmarku-s-razvlecheniyami-i-konkursami-1143035524.html

Евпатория приглашает на новогоднюю ярмарку с развлечениями и конкурсами

Евпатория приглашает на новогоднюю ярмарку с развлечениями и конкурсами - РИА Новости Крым, 31.12.2024

Евпатория приглашает на новогоднюю ярмарку с развлечениями и конкурсами

В Евпатории на туристическом маршруте "Малый Иерусалим" жителей и гостей полуострова ждет новогодняя ярмарка с развлекательной программой, в которой могут... РИА Новости Крым, 31.12.2024

2024-12-31T18:38

2024-12-31T18:38

2024-12-31T18:38

крым

евпатория

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александр юрьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории на туристическом маршруте "Малый Иерусалим" жителей и гостей полуострова ждет новогодняя ярмарка с развлекательной программой, в которой могут принять участие как дети, так и взрослые. Об этом сообщает глава администрации города Александр Юрьев.Так, на ярмарке будут представлены оригинальные изделия ручной работы, крымская косметика, игрушки. Кроме того, всех участников ждет новогодняя анимация с Дедом Морозом и конкурсы.Время работы праздничной ярмарки – с 12.00 до 18.00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько туристов планируют провести новогодние каникулы в КрымуПо Севастополю курсирует яркий новогодний троллейбусДед Мороз под пальмой и медведь на льдине – Новый год в Крыму с детьми

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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