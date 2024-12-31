Рейтинг@Mail.ru
Евпатория приглашает на новогоднюю ярмарку с развлечениями и конкурсами - РИА Новости Крым, 31.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241231/evpatoriya-priglashaet-na-novogodnyuyu-yarmarku-s-razvlecheniyami-i-konkursami-1143035524.html
Евпатория приглашает на новогоднюю ярмарку с развлечениями и конкурсами
Евпатория приглашает на новогоднюю ярмарку с развлечениями и конкурсами - РИА Новости Крым, 31.12.2024
Евпатория приглашает на новогоднюю ярмарку с развлечениями и конкурсами
В Евпатории на туристическом маршруте "Малый Иерусалим" жителей и гостей полуострова ждет новогодняя ярмарка с развлекательной программой, в которой могут... РИА Новости Крым, 31.12.2024
2024-12-31T18:38
2024-12-31T18:38
крым
евпатория
новости крыма
новый год 2025
новый год в крыму
ярмарка
александр юрьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/13/1142743068_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e637a862488eedf32763c5771d6ac60d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории на туристическом маршруте "Малый Иерусалим" жителей и гостей полуострова ждет новогодняя ярмарка с развлекательной программой, в которой могут принять участие как дети, так и взрослые. Об этом сообщает глава администрации города Александр Юрьев.Так, на ярмарке будут представлены оригинальные изделия ручной работы, крымская косметика, игрушки. Кроме того, всех участников ждет новогодняя анимация с Дедом Морозом и конкурсы.Время работы праздничной ярмарки – с 12.00 до 18.00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько туристов планируют провести новогодние каникулы в КрымуПо Севастополю курсирует яркий новогодний троллейбусДед Мороз под пальмой и медведь на льдине – Новый год в Крыму с детьми
крым
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/13/1142743068_59:0:1222:872_1920x0_80_0_0_470b2aa35e36af3dba00167487881db4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, евпатория, новости крыма, новый год 2025, новый год в крыму, ярмарка, александр юрьев
Евпатория приглашает на новогоднюю ярмарку с развлечениями и конкурсами

В Евпатории на "Малом Иерусалиме" открывается новогодняя ярмарка

18:38 31.12.2024
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории на туристическом маршруте "Малый Иерусалим" жителей и гостей полуострова ждет новогодняя ярмарка с развлекательной программой, в которой могут принять участие как дети, так и взрослые. Об этом сообщает глава администрации города Александр Юрьев.

"Для жителей и гостей города на маршруте "Малый Иерусалим" организована новогодняя ярмарка. Приглашаем всех желающих ощутить праздничную атмосферу города 25-ти веков!", - рассказал он и добавил, что она будет работать до 12 января.

Так, на ярмарке будут представлены оригинальные изделия ручной работы, крымская косметика, игрушки. Кроме того, всех участников ждет новогодняя анимация с Дедом Морозом и конкурсы.
Время работы праздничной ярмарки – с 12.00 до 18.00.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько туристов планируют провести новогодние каникулы в Крыму
По Севастополю курсирует яркий новогодний троллейбус
Дед Мороз под пальмой и медведь на льдине – Новый год в Крыму с детьми
 
КрымЕвпаторияНовости КрымаНовый год 2025Новый год в КрымуЯрмаркаАлександр Юрьев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:10До сих пор верю: до какого возраста крымчане верили в Деда Мороза
18:38Евпатория приглашает на новогоднюю ярмарку с развлечениями и конкурсами
18:10Как сделать празднование Нового года безопасным для домашних питомцев
17:44Крымский мост открыт
17:43Детское "шампанское": быть или не быть ему на новогоднем столе
17:04Врач оценил "безопасность" бенгальских огней
16:34Угроза баллистики снята в Севастополе
16:31В Севастополе объявлена тревога по "баллистике"
16:28Крымский мост закрыли
16:07Еще три украинских безэкипажных катера уничтожены в Черном море
15:51В Крыму из-за мер безопасности возможны перебои с мобильным интернетом
15:29ВСУ обстреляли Шебекино - есть пострадавшие
15:10Запечатлеть все: главные крымские фотографии декабря
14:40Цена на бензин Аи-95 в Крыму снизится с 15 января
14:32Финальный залп из снарядов и винегрет: как отмечают Новый год на фронте
14:13Крымский мост сейчас: что с очередями и сколько ждать
13:52В Курской области за сутки ликвидированы более 400 украинских боевиков
13:30ОРВИ и COVID-19 в России пошли на спад
13:03Еще два беспилотника сбили над Крымом
12:52Утечки мазута из затонувших танкеров "Волганефть" не обнаружено
Лента новостейМолния