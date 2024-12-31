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Сколько туристов планируют провести новогодние каникулы в Крыму - РИА Новости Крым, 31.12.2024
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Сколько туристов планируют провести новогодние каникулы в Крыму
Сколько туристов планируют провести новогодние каникулы в Крыму - РИА Новости Крым, 31.12.2024
Сколько туристов планируют провести новогодние каникулы в Крыму
Туристы в этом году активнее бронируют места отдыха и оздоровления в Крыму на новогодние каникулы. Откуда и сколько туристов ждут на полуострове, узнали в РИА... РИА Новости Крым, 31.12.2024
2024-12-31T08:44
2024-12-31T08:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Туристы в этом году активнее бронируют места отдыха и оздоровления в Крыму на новогодние каникулы. Откуда и сколько туристов ждут на полуострове, узнали в РИА Новости Крым.Когда ждать туристовАналогичную цифру прогнозируют и в Ассоциации туроператоров России (АТОР) и поясняют, что это примерно на пять процентов лучше, чем год назад, – это хорошая загрузка для Крыма в новогодний, рождественский период."Где-то 80% туристов, которые планировали зимнюю поездку в Крым, приняли решение еще осенью и забронировали места отдыха и оздоровления. В течение декабря бронируют еще 20 %", - уточнил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.При этом туроператоры уточняют, что большая часть туристов заедет со второго-третьего января и будет жить в Крыму в течение недели, примерно, до 10 января. Объясняют они это тем, что встреча Нового года в отеле больше подходит для молодежи, а родители с детьми чаще празднуют его дома, а уже после едут отдыхать.Кто едет в Крым зимойВ Министерстве курортов и туризма РК также рассказали, что новогодние каникулы в Крыму проводят больше всего туристов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из регионов Южного федерального округа. Предпочитают они в основном места отдыха категории 3-5 "звезд"."Туристы выбирают хорошие отели с замкнутой инфраструктурой, которая позволяет интересно провести время, даже если не будет погоды. Поэтому бронируются "четверки", "пятерки" с бассейнами – ведь люди все равно хотят купаться, но это будет уже на территории отеля. Также должна быть анимация, развлечения, новогодние банкеты", - добавляют в АТОР.Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий отметил, что наибольшим спросом на новогодние и рождественские праздники у отдыхающих пользуется Южный берег Крыма.По словам вице-президента АТОР Сергей Ромашкина, в период новогодних каникул гости Крыма хотят больше городского отдыха. Если сами жители Крыма выбирают больше Симферополь, Севастополь, то гости – Ялту, Алушту."В большом городе больше занятий, развлечений. Да и можно просто ходить по набережной, любоваться морем, если будет хорошая погода. Из Ялты возможно быстро добраться до какой-либо достопримечательности, например, до Ласточкиного гнезда", – подытожил Сергей Ромашкин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму к Новому году нарядят 12-метровый секвойядендронВ Крыму создали карту чудес и календарь мероприятий на Новый год"Давай поедем в Крым": как популяризируют отдых в республике
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Анна Карпенко
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, туризм в крыму, туризм, новый год 2025, минкурортов крыма, сергей ганзий, отдых в крыму
Сколько туристов планируют провести новогодние каникулы в Крыму

Крым в период новогодних каникул планирует принять до 200 тысяч туристов

08:44 31.12.2024 (обновлено: 08:45 31.12.2024)
 
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Парад Дедов Морозов в Крыму - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Анна Карпенко
Анна Карпенко
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Туристы в этом году активнее бронируют места отдыха и оздоровления в Крыму на новогодние каникулы. Откуда и сколько туристов ждут на полуострове, узнали в РИА Новости Крым.

Когда ждать туристов

"Порядка 300 средств размещения, в том числе более 70 санаторно-курортных комплексов будут принимать гостей в период новогодних праздников 2025 года. Традиционно в Республику Крым в новогодние и рождественские праздники прибывает порядка 200 тысяч человек", – рассказал министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.

Аналогичную цифру прогнозируют и в Ассоциации туроператоров России (АТОР) и поясняют, что это примерно на пять процентов лучше, чем год назад, – это хорошая загрузка для Крыма в новогодний, рождественский период.
"Где-то 80% туристов, которые планировали зимнюю поездку в Крым, приняли решение еще осенью и забронировали места отдыха и оздоровления. В течение декабря бронируют еще 20 %", - уточнил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.
При этом туроператоры уточняют, что большая часть туристов заедет со второго-третьего января и будет жить в Крыму в течение недели, примерно, до 10 января. Объясняют они это тем, что встреча Нового года в отеле больше подходит для молодежи, а родители с детьми чаще празднуют его дома, а уже после едут отдыхать.

Кто едет в Крым зимой

В Министерстве курортов и туризма РК также рассказали, что новогодние каникулы в Крыму проводят больше всего туристов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из регионов Южного федерального округа. Предпочитают они в основном места отдыха категории 3-5 "звезд".
"Туристы выбирают хорошие отели с замкнутой инфраструктурой, которая позволяет интересно провести время, даже если не будет погоды. Поэтому бронируются "четверки", "пятерки" с бассейнами – ведь люди все равно хотят купаться, но это будет уже на территории отеля. Также должна быть анимация, развлечения, новогодние банкеты", - добавляют в АТОР.
Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий отметил, что наибольшим спросом на новогодние и рождественские праздники у отдыхающих пользуется Южный берег Крыма.

"Пользуется спросом и Западный и Восточный Крым. Вообще это дело вкуса. 68% туристов отдыхали в Крыму два и более раза, и у каждого есть излюбленные места, куда они возвращаются в том числе зимой", – пояснил Сергей Ганзий.

По словам вице-президента АТОР Сергей Ромашкина, в период новогодних каникул гости Крыма хотят больше городского отдыха. Если сами жители Крыма выбирают больше Симферополь, Севастополь, то гости – Ялту, Алушту.
"В большом городе больше занятий, развлечений. Да и можно просто ходить по набережной, любоваться морем, если будет хорошая погода. Из Ялты возможно быстро добраться до какой-либо достопримечательности, например, до Ласточкиного гнезда", – подытожил Сергей Ромашкин.
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