https://crimea.ria.ru/20241231/skolko-turistov-planiruyut-provesti-novogodnie-kanikuly-v-krymu-1142761379.html

Сколько туристов планируют провести новогодние каникулы в Крыму

Сколько туристов планируют провести новогодние каникулы в Крыму - РИА Новости Крым, 31.12.2024

Сколько туристов планируют провести новогодние каникулы в Крыму

Туристы в этом году активнее бронируют места отдыха и оздоровления в Крыму на новогодние каникулы. Откуда и сколько туристов ждут на полуострове, узнали в РИА... РИА Новости Крым, 31.12.2024

2024-12-31T08:44

2024-12-31T08:44

2024-12-31T08:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Туристы в этом году активнее бронируют места отдыха и оздоровления в Крыму на новогодние каникулы. Откуда и сколько туристов ждут на полуострове, узнали в РИА Новости Крым.Когда ждать туристовАналогичную цифру прогнозируют и в Ассоциации туроператоров России (АТОР) и поясняют, что это примерно на пять процентов лучше, чем год назад, – это хорошая загрузка для Крыма в новогодний, рождественский период."Где-то 80% туристов, которые планировали зимнюю поездку в Крым, приняли решение еще осенью и забронировали места отдыха и оздоровления. В течение декабря бронируют еще 20 %", - уточнил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.При этом туроператоры уточняют, что большая часть туристов заедет со второго-третьего января и будет жить в Крыму в течение недели, примерно, до 10 января. Объясняют они это тем, что встреча Нового года в отеле больше подходит для молодежи, а родители с детьми чаще празднуют его дома, а уже после едут отдыхать.Кто едет в Крым зимойВ Министерстве курортов и туризма РК также рассказали, что новогодние каникулы в Крыму проводят больше всего туристов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из регионов Южного федерального округа. Предпочитают они в основном места отдыха категории 3-5 "звезд"."Туристы выбирают хорошие отели с замкнутой инфраструктурой, которая позволяет интересно провести время, даже если не будет погоды. Поэтому бронируются "четверки", "пятерки" с бассейнами – ведь люди все равно хотят купаться, но это будет уже на территории отеля. Также должна быть анимация, развлечения, новогодние банкеты", - добавляют в АТОР.Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий отметил, что наибольшим спросом на новогодние и рождественские праздники у отдыхающих пользуется Южный берег Крыма.По словам вице-президента АТОР Сергей Ромашкина, в период новогодних каникул гости Крыма хотят больше городского отдыха. Если сами жители Крыма выбирают больше Симферополь, Севастополь, то гости – Ялту, Алушту."В большом городе больше занятий, развлечений. Да и можно просто ходить по набережной, любоваться морем, если будет хорошая погода. Из Ялты возможно быстро добраться до какой-либо достопримечательности, например, до Ласточкиного гнезда", – подытожил Сергей Ромашкин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму к Новому году нарядят 12-метровый секвойядендронВ Крыму создали карту чудес и календарь мероприятий на Новый год"Давай поедем в Крым": как популяризируют отдых в республике

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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