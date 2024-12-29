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По Севастополю курсирует яркий новогодний троллейбус - РИА Новости Крым, 29.12.2024
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По Севастополю курсирует яркий новогодний троллейбус
По Севастополю курсирует яркий новогодний троллейбус - РИА Новости Крым, 29.12.2024
По Севастополю курсирует яркий новогодний троллейбус
В Севастополе на городские маршруты вышел новогодний троллейбус, украшенный гирляндами и мишурой, он будет курсировать на маршрутах №12 и №14. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-29T16:45
2024-12-29T16:33
троллейбус
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе на городские маршруты вышел новогодний троллейбус, украшенный гирляндами и мишурой, он будет курсировать на маршрутах №12 и №14. Об этом сообщил губернатор орода Михаил Развожаев."На городские маршруты вновь вышел Новогодний троллейбус, который уже стал символом зимних праздников и любимым видом транспорта для горожан. Он будет курсировать на маршрутах №12 и №14, охватывая важные направления города. Это прекрасная возможность не только комфортно добраться до нужного места, но и зарядиться позитивными эмоциями, которые так важны в преддверии Нового года", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Уникальный троллейбус оформлен гирляндами, новогодними узорами и праздничной атрибутикой.По словам губернатора, расписание движения Новогоднего троллейбуса постарались сделать так, чтобы каждый желающий смог прокатиться в нем.30.12 - маршрут №1; 31.12 - маршрут №9; ночной - маршрут №7; 1.01 - маршрут №7; 2.01 - маршрут №3; 3.01 - маршрут №19; 4.01 - маршрут №20; 5.01 - маршрут №4; 6.01 - маршрут №7а; ночной - маршрут №7; 7.01 - маршрут №9; 8.01 - маршрут №17.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе маршруты к "Новому Херсонесу" будут работать в ночь на 1 и 7 января до четырех часов утра.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поднимают цены на проезд в транспортеК Новому Херсонесу запустят автобусы по двум новым маршрутамКак добраться в "Новый Херсонес" в новогодние и рождественские праздники
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По Севастополю курсирует яркий новогодний троллейбус

В Севастополе на городские маршруты вышел новогодний троллейбус

16:45 29.12.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевПо Севастополю курсирует яркий новогодний троллейбус
По Севастополю курсирует яркий новогодний троллейбус
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе на городские маршруты вышел новогодний троллейбус, украшенный гирляндами и мишурой, он будет курсировать на маршрутах №12 и №14. Об этом сообщил губернатор орода Михаил Развожаев.
"На городские маршруты вновь вышел Новогодний троллейбус, который уже стал символом зимних праздников и любимым видом транспорта для горожан. Он будет курсировать на маршрутах №12 и №14, охватывая важные направления города. Это прекрасная возможность не только комфортно добраться до нужного места, но и зарядиться позитивными эмоциями, которые так важны в преддверии Нового года", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Уникальный троллейбус оформлен гирляндами, новогодними узорами и праздничной атрибутикой.
По словам губернатора, расписание движения Новогоднего троллейбуса постарались сделать так, чтобы каждый желающий смог прокатиться в нем.
30.12 - маршрут №1; 31.12 - маршрут №9; ночной - маршрут №7; 1.01 - маршрут №7; 2.01 - маршрут №3; 3.01 - маршрут №19; 4.01 - маршрут №20; 5.01 - маршрут №4; 6.01 - маршрут №7а; ночной - маршрут №7; 7.01 - маршрут №9; 8.01 - маршрут №17.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе маршруты к "Новому Херсонесу" будут работать в ночь на 1 и 7 января до четырех часов утра.
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ТроллейбусСевастопольНовости СевастополяНовый год 2025Новый годКрымТранспортНовости Крыма
 
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