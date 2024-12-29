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В Крыму поднимают цены на проезд в транспорте
В Крыму поднимают цены на проезд в транспорте - РИА Новости Крым, 29.12.2024
В Крыму поднимают цены на проезд в транспорте
С Нового года цена на проезд в общественном транспорте в Крыму вырастет до 35 рублей, сообщили в минтрансе республики. РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-29T10:14
2024-12-29T10:14
2024-12-29T10:42
повышение тарифов на проезд в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. С Нового года цена на проезд в общественном транспорте в Крыму вырастет до 35 рублей, сообщили в минтрансе республики.В городах Бахчисарай, Саки, Судак и пгт. Черноморское стоимость проезда составит 27 рублей при оплате банковской картой и 32 рубля при оплате наличными.Как рассказал президент ассоциации перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак в эфире радио "Спутник в Крыму", повышение стоимости проезда в общественном транспорте в республике связано с ростом цен на запчасти, в среднем они выросли на 35%.Ранее Общественная палата Крыма одобрила инициативу Ассоциации автомобильных перевозчиков региона по индексации тарифов на проезд в городском, пригородном и междугородном общественном транспорте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму решить проблему нехватки водителей автобусовЧто симферопольцы думают о ценах на проезд в маршрутках и троллейбусахНынешний уровень инфляции является тревожным сигналом – Путин
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В Крыму поднимают цены на проезд в транспорте
В Крыму цена на проезд в общественном транспорте с нового года составит 35 рублей
10:14 29.12.2024 (обновлено: 10:42 29.12.2024)