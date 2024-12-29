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Как добраться в "Новый Херсонес" в новогодние и рождественские праздники

Как добраться в "Новый Херсонес" в новогодние и рождественские праздники - РИА Новости Крым, 29.12.2024

Как добраться в "Новый Херсонес" в новогодние и рождественские праздники

В Севастополе маршруты к "Новому Херсонесу" будут работать в ночь на 1 и 7 января до четырех часов утра. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор... РИА Новости Крым, 29.12.2024

2024-12-29T07:59

2024-12-29T07:59

2024-12-29T07:59

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новый херсонес

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе маршруты к "Новому Херсонесу" будут работать в ночь на 1 и 7 января до четырех часов утра. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Кроме того, в период с 28 декабря по 12 января будут запущены бесплатные экспресс-шаттлы от спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя и от площади 50-летия СССР.Власти предполагают, что в дни новогодних и рождественских каникул в "Новый Херсонес" устремится большое количество гостей, и призывают не переживать по поводу наличия парковочных мест. Водителям предлагается оставить автомобиль на стоянке и пересесть на шаттлы, которые будут курсировать по загрузке, не реже одного раза в час.Общественный транспорт, включая катера на Северную сторону, тоже будет работать в новогоднюю и рождественскую ночь.Так, ежедневно в "Новый Херсонес" можно будет добраться на автобусах:№22 "5-й километр Балаклавского шоссе-Херсонес" с 6.45 до 21:00;№73 "Центральное кольцо города – Новый Херсонес" с 7:00 до 19:45;№74 "Парк Победы – Новый Херсонес" с 8:00 до 20:30.В ночь на 1 и 7 января автобусы будут работать до 4 утра, как и троллейбусы:№7 "ул. Горпищенко- пл. Нахимова";№9 "пр. Победы – пл. Нахимова";№10 "Депо 1 – пл. Нахимова";№12 "5-й километр Балаклавского шоссе – пл. Нахимова".Катера на линии "Графская пристань – Северная" также будут работать до 4 утра.Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе завершились работы по реконструкции Древней улицы, все элементы выполнены в античном стиле. Также обустроены автобусная остановка и места отдыха рядом с Херсонесом.В июле к музейно-парковому комплексу "Новый Херсонес" запустили два новых автобусных маршрута, чтобы обеспечить транспортную доступность уникального культурного центра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Строительные работы в Академии хореографии в Севастополе завершеныВ парке Новый Херсонес построят ЗАГСЗАГС в "Новом Херсонесе": когда откроют

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крым, севастополь, новости крыма, общественный транспорт, паромы и катера в севастополе, новый херсонес, новый год 2024